Большинство солидных опухолей почек являются злокачественными. Но наполненные жидкостью образования (кисты) обычно доброкачественные. Наиболее распространенным видом рака почек является почечно-клеточная карцинома. Другая разновидность рака почек (опухоль Вильмса) встречается преимущественно у детей.
К симптомам рака почек относятся кровь в моче, боль в боку и лихорадка.
Зачастую рак выявляют случайно при проведении диагностических исследований по поводу другого заболевания.
Диагноз может быть установлен при проведении компьютерной томографии или магнитно-резонансной терапии.
Удаление почки увеличивает продолжительность жизни; если рак не распространился на другие органы, то после удаления почки может наступить полное излечение.
В структуре злокачественных заболеваний рак почек занимает от 2 до 3 % (у взрослых). Заболеваемость среди мужчин вдвое выше, чем у женщин. Рак почек развивается ежегодно примерно у 81 800 человек. Около 14 890 человек от этого заболевания умирает (согласно данным за 2023 год).
У курящих людей вероятность развития рака почек примерно в два раза выше, чем у некурящих. Другие факторы риска включают воздействие токсических химических веществ (асбеста, кадмия, веществ для дубления кожи и нефтепродуктов), а также ожирение. Люди, проходящие диализ, страдающие кистозной болезнью почек и имеющие некоторые наследственные заболевания (в частности, болезнь Гиппеля-Линдау (БГЛ) и комплекс туберозного склероза), также находятся в группе риска развития рака почек. Диагноз рака почки обычно ставится в возрасте от 65 до 74 лет.
Симптомы рака почек
Симптомы могут не проявляться до тех пор, пока опухоль не начнет распространяться (то есть пока не возникнут метастазы) или не станет очень большой. Наиболее распространенным первым признаком является кровь в моче, но количество крови может быть насколько малым, что ее можно выявить только под микроскопом. В некоторых случаях моча может иметь заметный красный оттенок.
Еще одним распространенным симптомом является боль в области между ребрами и бедром (сбоку), лихорадка и потеря массы тела. Иногда рак почек впервые можно заподозрить тогда, когда врач замечает увеличение или вздутие в животе. Неспецифические симптомы рака почек включают утомляемость, потерю массы тела и ощущение быстрого насыщения (ощущение переполнения желудка после еды).
Число эритроцитов может быть аномально высоким (полицитемия) из-за того, что костный мозг увеличивает их выработку вследствие высокого уровня гормона эритропоэтина (производимого больной почкой или самой опухолью). Симптомы высокого уровня эритроцитов могут отсутствовать или же выражаться в головной боли, утомляемости, головокружении и нарушениях зрения. Бывают обратные ситуации, когда рак почек приводит к снижению количества эритроцитов (анемии) из-за попадания крови в мочу. Анемия проявляется быстрой утомляемостью и головокружением.
У некоторых пациентов повышается уровень кальция в крови (гиперкальциемия), что может становиться причиной слабости, утомляемости, замедления реакций и запора.
Артериальное давление может повыситься, но при этом его повышение может никак не проявляться.
Диагностика рака почек
Компьютерная томография или магнитно-резонансная томография
Иногда хирургическое вмешательство
В большинстве случаев рак почек выявляется случайно при проведении таких диагностических исследований, как компьютерная томография (КТ) или ультразвуковое исследование по поводу другого заболевания (например, при повышенном артериальном давлении). Если врачи подозревают рак почек на основании симптомов, то для подтверждения диагноза необходимо провести КТ или магнитно-резонансную томографию (МРТ). Предварительно также можно провести ультразвуковое исследование или внутривенную урографию, но для подтверждения диагноза проводят КТ или МРТ.
Если диагностирован рак, то для выявления его возможного распространения могут быть назначены другие визуализирующие исследования (например, рентгенологическое исследование органов грудной клетки, сканирование костей, КТ органов грудной клетки), а также анализ крови. Однако если рак распространился (метастазировал) недавно, то зачастую метастазы не удается выявить. В редких случаях для подтверждения диагноза требуется хирургическое вмешательство. В редких случаях для подтверждения диагноза врачи рекомендуют выполнить биопсию либо новообразования почки, либо других участков тела, вызывающих обеспокоенность в отношении наличия метастазов.
Лечение рака почек
Хирургическое вмешательство
Если рак не распространился за пределы почки, хирургическое удаление пораженной почки позволяет достичь исцеления. В качестве альтернативы хирург может удалить только опухоль, наложив бандаж на прилегающую здоровую ткань, который будет служить перегородкой от остальной части почки. При очень небольших новообразованиях в почках (менее 3 сантиметров или примерно 1,2 дюйма) возможным вариантом может быть абляция (процедура, выполняемая рентгенологами для прижигания или замораживания новообразования). Активное наблюдение (тщательный мониторинг) может быть вариантом при очень небольших новообразованиях, обычно у людей, которые слишком больны, чтобы перенести хирургическое вмешательство.
Если рак распространился в прилегающие органы, например, на почечные вены или даже на крупную вену, по которой кровь поступает в сердце (полая вена), но не распространился в лимфатические узлы или отдаленные органы, хирургическое вмешательство может привести к излечению. Однако злокачественные опухоли почек имеют тенденцию к раннему распространению в другие органы, особенно в легкие, иногда даже до проявления каких-либо симптомов. В связи с тем, что рак почек зачастую не удается диагностировать до его распространения на отдаленные органы, в некоторых случаях метастазы выявляются только после тщательного хирургического удаления опухоли в почках.
Если хирургическое вмешательство считается нецелесообразным, могут быть назначены другие виды лечения, хотя они редко приводят к излечению. Иногда благодаря лечению, которое заключается в повышении способности иммунной системы бороться с раковыми клетками, удается уменьшить размеры опухоли, что может продлить жизнь пациента (см. Иммунотерапия). Для лечения рака почки иногда применяются более старые препараты иммунотерапии, в том числе интерлейкин-2 и интерферон альфа-2b. Новые препараты иммунотерапии, называемые ингибиторами контрольных точек, блокируют на опухолевых клетках молекулу под названием PD-L1 («контрольная точка»). PD-L1 может позволить злокачественным новообразованиям избежать обнаружения (и, таким образом, разрушения) иммунной системой организма. Доступны комбинации лекарственных препаратов, в состав которых входят ингибиторы контрольных точек. Часто они являются предпочтительным лечением у людей с метастатическим заболеванием и после хирургической резекции опухоли у людей со средним или высоким риском рецидива рака.
В число других лекарственных препаратов, используемых для лечения рака почки, входят сунитиниб, сорафениб, кабозантиниб, акситиниб, бевацизумаб, пазопаниб, ленватиниб, темсиролимус и эверолимус. Эти лекарственные препараты изменяют молекулярные пути, которые поражают опухоль, и поэтому носят название целенаправленных (таргетных) лекарственных препаратов.
Изучаются различные комбинации других интерлейкинов, талидомида, и даже предпринимаются попытки создать вакцину из удаленных клеток рака почки. Это лечение может быть эффективным при метастатическом раке, хотя польза от него обычно небольшая. Иногда (менее чем в 1 % случаев) из-за удаления пораженной почки опухоли в других местах также уменьшаются. Тем не менее, небольшая вероятность того, что опухоль может уменьшиться — недостаточное основание для удаления пораженной почки, когда рак уже распространился дальше, если только это удаление не является частью глобального плана лечения, которое включает другие виды лечения распространившегося рака.
Прогноз при раке почек
На прогноз заболевания влияют многие факторы. Как правило, 5-летний уровень выживаемости у пациентов с небольшой злокачественной опухолью почки составляет более 90 %. Прогноз рака, который распространился на другие органы, более пессимистичен. У таких людей задача часто сводится к контролю распространения заболевания, облегчению боли и другим мерам, направленным на повышение комфорта (см. Симптомы во время смертельного заболевания). Как и в случае других неизлечимых заболеваний, крайне важным является планирование вопросов, связанных с окончанием жизни (см. Правовые и этические проблемы в конце жизни), в том числе подготовка предварительных медицинских указаний.
Опухоли, метастазирующие в почку
Иногда рак других органов распространяется (метастазирует) в почки. Примеры таких видов рака: меланома, рак легкого, молочных желез, желудка, женских репродуктивных органов, кишечника, поджелудочной железы, лейкоз и лимфома.
Это метастазирование обычно никак не проявляется. Чаще всего метастазы выявляются при проведении обследования с целью выявления степени распространения первоначального рака. Лечение, как правило, направлено на первоначальный рак. Иногда, если опухоль в почке увеличивается, то ее удаляют в рамках лечения первоначального рака.