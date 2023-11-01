Хирургическое вмешательство

Если рак не распространился за пределы почки, хирургическое удаление пораженной почки позволяет достичь исцеления. В качестве альтернативы хирург может удалить только опухоль, наложив бандаж на прилегающую здоровую ткань, который будет служить перегородкой от остальной части почки. При очень небольших новообразованиях в почках (менее 3 сантиметров или примерно 1,2 дюйма) возможным вариантом может быть абляция (процедура, выполняемая рентгенологами для прижигания или замораживания новообразования). Активное наблюдение (тщательный мониторинг) может быть вариантом при очень небольших новообразованиях, обычно у людей, которые слишком больны, чтобы перенести хирургическое вмешательство.

Если рак распространился в прилегающие органы, например, на почечные вены или даже на крупную вену, по которой кровь поступает в сердце (полая вена), но не распространился в лимфатические узлы или отдаленные органы, хирургическое вмешательство может привести к излечению. Однако злокачественные опухоли почек имеют тенденцию к раннему распространению в другие органы, особенно в легкие, иногда даже до проявления каких-либо симптомов. В связи с тем, что рак почек зачастую не удается диагностировать до его распространения на отдаленные органы, в некоторых случаях метастазы выявляются только после тщательного хирургического удаления опухоли в почках.

Если хирургическое вмешательство считается нецелесообразным, могут быть назначены другие виды лечения, хотя они редко приводят к излечению. Иногда благодаря лечению, которое заключается в повышении способности иммунной системы бороться с раковыми клетками, удается уменьшить размеры опухоли, что может продлить жизнь пациента (см. Иммунотерапия). Для лечения рака почки иногда применяются более старые препараты иммунотерапии, в том числе интерлейкин-2 и интерферон альфа-2b. Новые препараты иммунотерапии, называемые ингибиторами контрольных точек, блокируют на опухолевых клетках молекулу под названием PD-L1 («контрольная точка»). PD-L1 может позволить злокачественным новообразованиям избежать обнаружения (и, таким образом, разрушения) иммунной системой организма. Доступны комбинации лекарственных препаратов, в состав которых входят ингибиторы контрольных точек. Часто они являются предпочтительным лечением у людей с метастатическим заболеванием и после хирургической резекции опухоли у людей со средним или высоким риском рецидива рака.

В число других лекарственных препаратов, используемых для лечения рака почки, входят сунитиниб, сорафениб, кабозантиниб, акситиниб, бевацизумаб, пазопаниб, ленватиниб, темсиролимус и эверолимус. Эти лекарственные препараты изменяют молекулярные пути, которые поражают опухоль, и поэтому носят название целенаправленных (таргетных) лекарственных препаратов.

Изучаются различные комбинации других интерлейкинов, талидомида, и даже предпринимаются попытки создать вакцину из удаленных клеток рака почки. Это лечение может быть эффективным при метастатическом раке, хотя польза от него обычно небольшая. Иногда (менее чем в 1 % случаев) из-за удаления пораженной почки опухоли в других местах также уменьшаются. Тем не менее, небольшая вероятность того, что опухоль может уменьшиться — недостаточное основание для удаления пораженной почки, когда рак уже распространился дальше, если только это удаление не является частью глобального плана лечения, которое включает другие виды лечения распространившегося рака.