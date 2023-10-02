Рабдомиолиз возникает, когда мышечные волокна, поврежденные болезнью, травмой или токсичными веществами, разрушаются и высвобождают свое содержимое в кровоток. Тяжелое заболевание может вызывать острое повреждение почек.
Распространенные причины включают повреждение мышц и нарушение кровотока в поврежденной ткани, воздействие лекарственных препаратов, токсичных веществ и инфекции.
Менее распространенные причины включают дисбаланс электролитов, эндокринные и генетические нарушения, чрезмерные физические нагрузки и экстремальные изменения температуры тела.
Симптомы могут включать боль в мышцах, слабость и красновато-коричневую (или цвета чая) мочу, но лишь у очень небольшого числа людей присутствуют все эти симптомы.
Серьезные осложнения включают острое повреждение почек (также называется острой почечной недостаточностью).
Диагноз ставится с помощью анализов мочи и крови.
Лечение направлено на причину и любые возникающие осложнения (например, лечение острого повреждения почек проводится с помощью внутривенного введения жидкостей и в некоторых случаях диализа).
(См. также Общие сведения о почечной недостаточности).
Нормальное функционирование скелетных мышц требует надлежащего обмена электролитов (минералов с электрическим зарядом, таких как натрий и калий) в мышечных клетках (миоцитах). Этот обмен позволяет клеткам надлежащим образом метаболизировать аденозин трифосфат (АТФ) — молекулу, необходимую для переноса энергии в клетках и снабжающую энергией для выполнения функций организма.
При рабдомиолизе нарушается процесс, поддерживающий нормальную функцию скелетных мышц, поэтому миоциты разрушаются и высвобождают в кровоток часть своего содержимого, в том числе
Креатинкиназу (КК) — белок, уровень которого повышается при повреждении мышцы
Миоглобин, железосодержащий белок, который переносит и хранит кислород в миоцитах
Электролиты
При нормальном функционировании почек они выводят весь миоглобин и избыток креатинкиназы из кровотока с мочой. Высокие концентрации миоглобина в крови могут привести к перегрузке и повреждению почек (вызывая острое повреждение почек) и других органов.
Любая форма повреждения мышц может привести к рабдомиолизу. К наиболее распространенным причинам повреждения относятся:
Прямое повреждение мышц или нарушение кровотока в мышечной ткани, например, при травмах, вызванных раздавливанием, при поражении электрическим током, судорожных припадках или компартмент-синдроме (болезненное состояние, характеризующееся опасно высоким давлением в поврежденных мышцах)
Некоторые лекарственные препараты и токсичные вещества
Инфекция (например, вызванная вирусом гриппа A или B, вирусом Коксаки или бактериями Staphylococcus aureus)
Некоторые лекарственные препараты и токсичные вещества (например, статины) могут вызывать прямое повреждение мышц. Другие лекарственные препараты и токсичные вещества повышают уровень лекарственных препаратов, которые могут повреждать мышцы (например, лекарственные взаимодействия с участием антибиотиков). Другие лекарственные препараты и токсичные вещества повреждают мышцы опосредованно, ограничивая кровоснабжение этих мышц. Например, люди, которые находятся в состоянии седации и не могут двигаться после приема таких лекарственных препаратов, как противотревожные средства, нейролептики, кокаин, амфетамины или алкоголь, могут оставаться в одном и том же положении на протяжении нескольких часов, что может привести к сдавливанию и повреждению определенных мышц и кровеносных сосудов, идущих в эти мышцы.
К менее распространенным причинам рабдомиолиза относятся:
Нарушения электролитного баланса (например, низкий уровень калия [гипокалиемия] или фосфатов [гипофосфатемия] в крови)
Эндокринные нарушения (например, диабетический кетоацидоз)
Генетические заболевания (например, мышечная дистрофия Дюшенна или мышечная дистрофия Беккера)
Чрезмерные физические нагрузки
Длительный постельный режим
Экстремальные изменения температуры тела (например, гипотермия [низкая температура тела]; и нарушения, сопровождающиеся гипертермией [высокая температура тела], например, злокачественный нейролептический синдром, злокачественная гипертермия и тепловой удар)
Симптомы рабдомиолиза
Три классических симптома рабдомиолиза — это боль в мышцах, слабость и красновато-коричневая моча или моча цвета чая (вызванная высоким уровнем красного пигментного белка миоглобина в крови). Однако эта триада симптомов присутствуют менее, чем у 10 % всех людей с рабдомиолизом.
Симптомы рабдомиолиза могут быть разными, при этом у многих людей жалобы на проблемы с мышцами отсутствуют совсем. При наличии боли в мышцах она обычно ощущается в плечах, бедрах, пояснице и голенях.
Другие признаки и симптомы зависят от причины исходного повреждения мышц, а также от осложнений, связанных с повреждением (например, повышение температуры тела у людей с инфекцией или изменения сознания у пациентов с интоксикацией).
Острое повреждение почек встречается очень часто, возникая у 15–50 % пациентов с рабдомиолизом. Иногда рабдомиолиз осложняется диссеминированным внутрисосудистым свертыванием крови — появлением небольших сгустков крови в кровеносных сосудах по всему телу.
Диагностика рабдомиолиза
Обследование врачом
Анализы крови и мочи
Врачи подозревают наличие рабдомиолиза на основании симптомов. Диагноз подтверждается с помощью анализов крови.
Иногда для подтверждения диагноза проводят дополнительные лабораторные исследования для выявления миоглобина в моче.
Лечение рабдомиолиза
Лечение основного заболевания
Лечение осложнений
В целом лечение направлено на причину и любые осложнения рабдомиолиза.
Такое лечение обычно включает внутривенное вливание жидкостей для профилактики и лечения острое повреждения почек.
Если причиной рабдомиолиза является компартмент-синдром, для уменьшения давления в мышце выполняется хирургическая процедура, называемая фасциотомией. Уменьшение этого давления помогает восстановить здоровую циркуляцию в пораженной ткани. Инфекции лечат соответствующими лекарственными препаратами. Любые лекарственные препараты, предположительно вызывающие рабдомиолиз (например, статины), отменяются. Проводится коррекция нарушений электролитного баланса.
При остром повреждении почек может потребоваться гемодиализ. Диссеминированное внутрисосудистое свертывание крови лечится свежезамороженной плазмой.