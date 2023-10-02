Рабдомиолиз возникает, когда мышечные волокна, поврежденные болезнью, травмой или токсичными веществами, разрушаются и высвобождают свое содержимое в кровоток. Тяжелое заболевание может вызывать острое повреждение почек.

Распространенные причины включают повреждение мышц и нарушение кровотока в поврежденной ткани, воздействие лекарственных препаратов, токсичных веществ и инфекции.

Менее распространенные причины включают дисбаланс электролитов, эндокринные и генетические нарушения, чрезмерные физические нагрузки и экстремальные изменения температуры тела.

Симптомы могут включать боль в мышцах, слабость и красновато-коричневую (или цвета чая) мочу, но лишь у очень небольшого числа людей присутствуют все эти симптомы.

Серьезные осложнения включают острое повреждение почек (также называется острой почечной недостаточностью).

Диагноз ставится с помощью анализов мочи и крови.

Лечение направлено на причину и любые возникающие осложнения (например, лечение острого повреждения почек проводится с помощью внутривенного введения жидкостей и в некоторых случаях диализа).

(См. также Общие сведения о почечной недостаточности).

Нормальное функционирование скелетных мышц требует надлежащего обмена электролитов (минералов с электрическим зарядом, таких как натрий и калий) в мышечных клетках (миоцитах). Этот обмен позволяет клеткам надлежащим образом метаболизировать аденозин трифосфат (АТФ) — молекулу, необходимую для переноса энергии в клетках и снабжающую энергией для выполнения функций организма.

При рабдомиолизе нарушается процесс, поддерживающий нормальную функцию скелетных мышц, поэтому миоциты разрушаются и высвобождают в кровоток часть своего содержимого, в том числе

Креатинкиназу (КК) — белок, уровень которого повышается при повреждении мышцы

Миоглобин, железосодержащий белок, который переносит и хранит кислород в миоцитах

Электролиты

При нормальном функционировании почек они выводят весь миоглобин и избыток креатинкиназы из кровотока с мочой. Высокие концентрации миоглобина в крови могут привести к перегрузке и повреждению почек (вызывая острое повреждение почек) и других органов.

Любая форма повреждения мышц может привести к рабдомиолизу. К наиболее распространенным причинам повреждения относятся:

Некоторые лекарственные препараты и токсичные вещества (например, статины) могут вызывать прямое повреждение мышц. Другие лекарственные препараты и токсичные вещества повышают уровень лекарственных препаратов, которые могут повреждать мышцы (например, лекарственные взаимодействия с участием антибиотиков). Другие лекарственные препараты и токсичные вещества повреждают мышцы опосредованно, ограничивая кровоснабжение этих мышц. Например, люди, которые находятся в состоянии седации и не могут двигаться после приема таких лекарственных препаратов, как противотревожные средства, нейролептики, кокаин, амфетамины или алкоголь, могут оставаться в одном и том же положении на протяжении нескольких часов, что может привести к сдавливанию и повреждению определенных мышц и кровеносных сосудов, идущих в эти мышцы.

К менее распространенным причинам рабдомиолиза относятся:

Симптомы рабдомиолиза Три классических симптома рабдомиолиза — это боль в мышцах, слабость и красновато-коричневая моча или моча цвета чая (вызванная высоким уровнем красного пигментного белка миоглобина в крови). Однако эта триада симптомов присутствуют менее, чем у 10 % всех людей с рабдомиолизом. Симптомы рабдомиолиза могут быть разными, при этом у многих людей жалобы на проблемы с мышцами отсутствуют совсем. При наличии боли в мышцах она обычно ощущается в плечах, бедрах, пояснице и голенях. Другие признаки и симптомы зависят от причины исходного повреждения мышц, а также от осложнений, связанных с повреждением (например, повышение температуры тела у людей с инфекцией или изменения сознания у пациентов с интоксикацией). Острое повреждение почек встречается очень часто, возникая у 15–50 % пациентов с рабдомиолизом. Иногда рабдомиолиз осложняется диссеминированным внутрисосудистым свертыванием крови — появлением небольших сгустков крови в кровеносных сосудах по всему телу.

Диагностика рабдомиолиза Обследование врачом

Анализы крови и мочи Врачи подозревают наличие рабдомиолиза на основании симптомов. Диагноз подтверждается с помощью анализов крови. Иногда для подтверждения диагноза проводят дополнительные лабораторные исследования для выявления миоглобина в моче.