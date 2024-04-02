Непроходимость мочевыводящих путей — это закупорка, препятствующая прохождению мочи по своему обычному пути (по мочевыводящих путям), включая почки, мочеточники, мочевой пузырь и мочеиспускательный канал.

Закупорка может быть полной или частичной.

Закупорка может стать причиной поражения почек, образования камней в почках и развития инфекции.

К симптомам закупорки относятся боль в боку, пониженное или повышенное выделение мочи, а также мочеиспускание ночью.

Симптомы проявляются чаще, если закупорка возникла внезапно и является полной.

Возможные анализы включают введение мочеточникового катетера, введение обзорной трубки в мочеиспускательный канал и проведение визуализирующих исследований.

Лечение может быть направлено на открытие заблокированного пути и устранение причины закупорки.

Закупорка (непроходимость) в любом месте мочевыводящих путей — от почек, где образуется моча, до мочеиспускательного канала, через который моча выходит из организма, может повысить давление внутри мочевыводящих путей и замедлить выделение мочи. Непроходимость может возникнуть внезапно или развиваться постепенно в течение нескольких дней, недель или даже месяцев. При непроходимости мочевыводящие пути могут блокироваться полностью или только частично. В некоторых случаях поражается только одна почка, а в некоторых — обе почки.

У детей непроходимость возникает в основном из-за врожденных пороков развития мочевыводящих путей. У взрослых выше вероятность того, что она возникнет у мужчин (особенно старше 60 лет), так как с возрастом предстательная железа у мужчин имеет тенденцию к увеличению (заболевание, носящее название «доброкачественная гиперплазия предстательной железы») и блокированию оттока мочи.

Гидронефроз: Расширенная почка

В нормальных условиях моча истекает из почек при очень низком давлении. При блокировании оттока моча скапливается за местом закупорки, периодически достигая канальцев почки и участка сбора мочи (почечная лоханка), увеличивая (растягивая) почку и оказывая повышенное давление на ее внутренние структуры. Такое расширение почки называется гидронефрозом. Давление, повышенное по причине непроходимости, может в конечном счете привести к поражению почки и потере ее функции.

При блокировании оттока мочи повышается вероятность образования камней (конкрементов). При затруднении оттока мочи может развиться инфекция, поскольку бактерии, попадающие в мочевыводящие пути, не вымываются. При непроходимости обеих почек может возникнуть почечная недостаточность.

Длительное расширение почечной лоханки и мочеточника также может препятствовать ритмичным мышечным сокращениям, которые в нормальных условиях способствуют продвижению мочи по мочеточнику из почки в мочевой пузырь (перистальтика). Затем рубцово-измененная ткань может заменить собой здоровую мышечную ткань в стенках мочеточника, что приведет к необратимому поражению.

Частичная и полная непроходимость, как правило, являются причинами аналогичных проблем, но большинство проблем и, в частности поражение почек, являются более тяжелыми при полной непроходимости.

Причины непроходимости мочевыводящих путей Закупорка может быть частичной или полной, затрагивать одну сторону или обе стороны, и может развиться быстро (острая форма) или медленно (хроническая форма). К наиболее распространенным причинам относятся: У детей: Структурные аномалии, например, врожденные пороки развития, такие как клапаны во внутренней задней части мочеиспускательного канала (которые называются «задние клапаны мочеиспускательного канала» и встречаются только у мальчиков — см. Пороки развития мочеиспускательного канала) и другие стриктуры, которые суживают или блокируют мочеточник или мочеиспускательный канал

У молодых людей: Камни в почках или в мочеточнике, либо другом участке мочевыводящих путей

У пожилых людей: Доброкачественная гиперплазия предстательной железы (ДГПЖ), стриктура уретры или рак предстательной железы, опухоли и камни. Поскольку ДГПЖ у пожилых мужчин встречается очень часто, непроходимость более распространена среди мужчин. Другими распространенными причинами непроходимости являются стриктуры (сужения, вызванные рубцовой тканью) мочеточника или мочеиспускательного канала, которые развиваются после лучевой терапии, хирургического вмешательства или процедур, выполненных на мочевыводящих путях. К другим возможным причинам непроходимости мочевыводящих путей относятся: Полипы в мочеточнике

Кровяной сгусток в мочеточнике

Опухоли в самом мочеточнике или рядом с ним

Заболевания мышц или нервов в мочеточнике или мочевом пузыре (например, вследствие приема лекарственных препаратов, обладающих антихолинергическим эффектом [см. боковую панель Антихолинергический: что это значит?], врожденных пороков развития или поражения спинного мозга)

Образование фиброзной ткани (рубца) в самом мочеточнике или вокруг него вследствие хирургического вмешательства, лучевой терапии или приема лекарственных препаратов (особенно метисергида)

Выпячивание нижнего конца мочеточника в мочевой пузырь (грыжа мочеточника)

Опухоль, абсцессы и кисты мочевого пузыря, матки, шейки матки, предстательной железы и других органов таза

Большое количество кала, застрявшего в прямой кишке (закупорка прямой кишки калом) Гидронефроз обеих почек может возникнуть во время беременности, поскольку увеличенная матка сдавливает мочеточники. Гормональные изменения во время беременности могут усугубить проблему, уменьшив сокращения мышц, которые в нормальных условиях способствуют продвижению мочи по мочеточникам. Это состояние обычно называется гидронефрозом при беременности и, как правило, проходит после разрешения беременности, хотя впоследствии почечная лоханка и мочеточники могут оставаться несколько растянутыми (увеличенными).

Симптомы непроходимости мочевыводящих путей Симптомы зависят от причины, места и продолжительности непроходимости. Непроходимость, которая возникает быстро и растягивает мочевой пузырь, мочеточник и/или почку, как правило, причиняет боль. Если почка растянута, может возникнуть почечная колика. Почечная колика представляет собой мучительную боль между ребрами и бедром на пораженной стороне, которая то появляется, то исчезает каждые несколько минут. Боль может распространяться в яички или вагинальную область. Возможны тошнота или рвота. Непроходимость одного мочеточника не уменьшает объем мочи, который выделяется человеком при мочеиспускании. Однако возможно полное прекращение мочеиспускания или уменьшение объема выводимой при мочеиспускании мочи, если закупорка затрагивает мочеточники обеих почек или мочеиспускательный канал. Непроходимость мочеиспускательного канала или выходного отверстия мочевого пузыря может причинять боль, давление и растяжение мочевого пузыря. У лиц с медленно прогрессирующей непроходимостью, которая вызывает гидронефроз, может не быть никаких симптомов, или же у них могут быть приступы тупой боли в боку (область спины между нижним концом ребер и позвоночником) на пораженной стороне. Иногда камень в почках временно блокирует мочеточник и причиняет периодически возникающую боль. Непроходимость, которая приводит к гидронефрозу, может стать причиной общих симптомов со стороны пищеварительного тракта (тошнота, рвота и боль в животе). Эти симптомы иногда возникают у детей, если гидронефроз является следствием врожденного порока развития, при котором место соединения мочеточника и почечной лоханки слишком узкое (непроходимость мочеточнико-тазового сочленения). У лиц с инфекциями мочевыводящих путей (ИМП) может быть гной в моче, лихорадка и дискомфорт в области мочевого пузыря или почек.

Диагностика непроходимости мочевыводящих путей Катетеризация мочевого пузыря

Диагностическая визуализация Ранняя диагностика имеет большое значение, потому что в большинстве случаев непроходимость можно устранить, а задержка лечения может стать причиной необратимого поражения почек. Врач может заподозрить непроходимость по таким симптомам, как почечная колика, симптомы растяжения мочевого пузыря или уменьшение объема мочи. Расширенная почка редко может прощупываться в боку, как правило, если почка значительно увеличена у детей и худых взрослых. Растянутый мочевой пузырь может иногда прощупываться в нижней части живота, чуть выше лобковой кости. Для постановки диагноза врачи рассматривают результаты анализов. Катетеризация мочевого пузыря Катетеризация мочевого пузыря (введение полой мягкой трубки через мочеиспускательный канал) часто выполняется в качестве первого диагностического теста у лиц с такими симптомами, которые указывают на растяжение мочевого пузыря, например, чувство давления или растяжения в области малого таза. Если через катетер из мочевого пузыря выводится большое количество мочи, то присутствует непроходимость выходного отверстия мочевого пузыря либо мочеиспускательного канала. Многие врачи проводят ультразвуковое исследование, чтобы определить, заполнен ли мочевой пузырь большим количеством мочи, прежде чем делать его катетеризацию. Визуализирующие исследования Если наличие или локализация непроходимости вызывает сомнения, для выявления таких признаков непроходимости, как гидронефроз, или для определения места блокировки можно провести визуализирующие исследования. Например, ультразвуковое исследование — это очень полезный анализ для большинства людей (особенно для детей и беременных женщин), так как он довольно точен и не подвергает человека облучению. Тем не менее, ультразвуковое исследование не всегда способно точно определить место закупорки. Альтернативным вариантом является компьютерная томография (КТ). Это быстрый и высокоточный анализ, особенно для выявления камней. В зависимости от предполагаемой основной причины непроходимости, КТ может быть выполнена с контрастированием или без него. При контрастировании рентгеноконтрастное вещество (краситель) вводится внутривенно и помогает увидеть ткани и структуры внутри и вблизи мочевыводящих путей. Для диагностики камней в почках лучше проводить КТ без контрастирования, но КТ с контрастированием может быть полезной для выявления других причин обструкции, например, при раке. Магнитно-резонансная томография (МРТ) не дает настолько точных результатов, как ультразвуковое исследование или КТ, особенно для обнаружения камней в почках, но МРТ можно использовать, если важно не подвергать человека воздействию радиации, и если участок непроходимости невозможно увидеть при ультразвуковом исследовании. Для определения места непроходимости, чаще всего у детей с обструкцией мочевого пузыря или мочеиспускательного канала можно проводить другие визуализирующие исследования, например, цистоуретрографию во время мочеиспускания (voiding cystourethrography, VCUG). При этом визуализирующем обследовании можно выявить закупорки этих участков (например, вызванные врожденными пороками развития). С ее помощью можно также определить, когда отток мочи происходит из мочевого пузыря в мочеточники (так называемый пузырно-мочеточниковый рефлюкс). При цистоуретрографии рентгеновские снимки выполняются после введения рентгеноконтрастного вещества через катетер, введенный в мочевой пузырь. Эндоскопическое исследование Для обследования мочеиспускательного канала, предстательной железы и мочевого пузыря можно использовать эндоскопическое исследование с помощью специального гибкого эндоскопа (цистоскопа). Более длинный жесткий или гибкий эндоскоп (уретероскоп) можно ввести в уретру или в почку для определения локализации непроходимости. В некоторых случаях цистоскоп, уретероскоп или оба прибора также могут использоваться, чтобы удалить объекты, вызывающие непроходимость. Анализы крови и мочи Проводятся анализы крови и анализы мочи. Результаты анализа крови, как правило, в норме (в особенности, если непроходимость частичная или острая), но результаты анализов могут показать высокие уровни азота мочевины крови (АМК), креатинина или обоих веществ, если обе почки были заблокированы более чем на несколько часов. Результаты анализа мочи (общий анализ мочи), как правило, в норме, однако в моче могут присутствовать лейкоциты и эритроциты, когда причиной непроходимости является камень или опухоль, или когда непроходимость осложнена инфекцией.

Лечение непроходимости мочевыводящих путей Устранение непроходимости Как правило, лечение направлено на снятие симптомов непроходимости. Например, если мочеиспускательный канал закупорен по причине доброкачественного увеличения или рака предстательной железы, лечение может заключаться в приеме препаратов, например, гормональной терапии при раке предстательной железы, проведении хирургического вмешательства или расширении мочеиспускательного канала при помощи расширителей. Могут потребоваться другие методы лечения, такие как литотрипсия или эндоскопическое хирургическое вмешательство, чтобы удалить камни, которые блокируют отток мочи в мочеточнике или почке. Если невозможно быстро устранить причину непроходимости, особенно если имеется инфекция, острая почечная недостаточность или сильная боль, проводится дренирование мочевыводящих путей. Если острый гидронефроз вызван обструкцией, которую сложно устранить, мочу, скопившуюся над местом закупорки, можно вывести с помощью мягкой трубки, введенной через кожу спины в почку (нефростомическая трубка), или путем введения мягкой пластиковой трубки для соединения мочевого пузыря с почкой (стентирование мочеточника). Осложнениями нефростомии или стентирования мочеточника могут быть смещение трубки, инфекция и неприятные ощущения. Если место непроходимости, которое нужно быстро устранить, находится в мочеиспускательном канале, для отвода мочи в мочевой пузырь вводится мягкий резиновый катетер. Неотложного устранения непроходимости, которое является причиной хронического гидронефроза, как правило, не требуется. Лечение осложнений непроходимости мочевыводящих путей, например, инфекции мочевыводящих путей и острой почечной недостаточности, при их наличии, как правило, проводится безотлагательно.