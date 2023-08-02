Общие сведения о нарушениях почечной фильтрации

Каждая почка содержит приблизительно 1 миллион фильтрующих единиц (клубочков). Клубочки состоят из множества микроскопических кластеров мелких кровеносных сосудов (капилляров) с небольшими порами. Эти кровеносные сосуды предназначены для проникновения жидкости из кровотока в систему миниатюрных канальцев. Канальцы выделяют и снова поглощают химические элементы и другие вещества из жидкости, превращая ее в мочу. Затем моча стекает с канальцев во все большие трубчатые каналы до тех пор, пока она не выйдет из почки. Обычно эта система фильтрации позволяет жидкости и небольшим молекулам (но почти не позволяет белкам или клеткам крови — Синдром бессимптомной протеинурии и гематурии) проникать в канальцы.

Заболевания, которые поражают почки, можно разделить на 3 категории в зависимости от способа поражения различных участков почек:

Гломерулонефрит (или нефритический синдром) представляет собой воспаление клубочков, которое приводит к тому, что клетки и белки крови проникают из капилляров клубочков в мочу. Иногда он бывает наследственным (и поэтому носит название «наследственный нефрит» или синдром Альпорта).

Нефротический синдром возникает, когда причиной проникновения белков в мочу является повреждение капилляров клубочков.

Тубулоинтерстициальный нефрит представляет собой воспаление канальцев и/или тканей, окружающих канальцы (интерстициальная ткань).

Некоторые нарушения имеют признаки как гломерулонефрита, так и нефротического синдрома.

Отдельное нарушение, которое называют «рефлюксная нефропатия» из-за обратного тока мочи из мочевого пузыря в почки, повышает риск развития инфекции мочевыводящих путей и может стать причиной воспаления и рубцевания почек.

Обзор мочевыводящих путей

Гломерулонефрит, нефротический синдром и тубулоинтерстициальный нефрит не являются специфическими заболеваниями, а скорее являются категориями заболеваний. Внутри каждой категории существует много специфических нарушений, и многие конкретные заболевания могут вызывать нарушения в каждой категории. Например, мембранозно-пролиферативный гломерулонефрит представляет собой воспаление фильтрующих элементов почек, вызванное иммунным ответом. Иммунный ответ может быть вызван разными аутоиммунными заболеваниями, например, системной красной волчанкой (волчанка), инфекцией или даже онкологическим заболеванием.

При гломерулонефрите воспаление часто является результатом патологической иммунной реакции. Такая реакция может осуществляться 2-мя (двумя) способами:

Антитела (белки, вырабатываемые организмом для атаки специфических молекул, называемых антигенами) могут непосредственно связываться с клетками почек или попавшими в них молекулами, вызывая воспаление.

Антитела связываются с антигенами за пределами почек, и эти комплексы «антиген-антитело» (или иммунные комплексы) переносятся в почки током крови и попадают в клубочки, вызывая воспаление.

Если повреждено достаточное количество клубочков, то функция почек снижается. В результате этого снижается образование мочи, и в крови накапливаются продукты жизнедеятельности. Кроме того, при серьезном повреждении накапливаются воспалительные клетки и поврежденные гломерулярные клетки, сжимая капилляры внутри клубочков и препятствуя фильтрации. Могут появляться рубцы, что также ухудшает функцию почек и снижает образование мочи. В некоторых случаях в мелких кровеносных сосудах могут образовываться крошечные сгустки крови (микротромбы), продолжая снижать функцию почек. В редких случаях в результате наследственного заболевания может развиться гломерулонефрит. В других случаях гломерулонефрит возникает вследствие воспаления кровеносных сосудов (васкулит).

Нефротический синдром является причиной попадания больших количеств белка из крови в мочу. Повреждение клубочков в результате воспалительных или невоспалительных процессов может стать причиной этого попадания. При воспалительных процессах в моче появляются эритроциты. Следовательно, нефротический синдром, вызванный воспалением, имеет отличительные признаки, похожие на признаки гломерулонефрита. При невоспалительных процессах эритроциты в моче не появляются. Некоторые формы нефротического синдрома могут быть тяжелыми. На клубочках появляются рубцы, при этом развивается почечная недостаточность (утрата большей части функции почек). При менее тяжелых формах нефротического синдрома функция почек снижается незначительно.

Тубулоинтерстициальный нефрит часто возникает в результате токсической или аллергической реакции на лекарственный препарат. В пораженной почке появляются лейкоциты или рубцовая ткань. Инфекция почек (пиелонефрит) также может вызвать развитие тубулоинтерстициального нефрита. Когда в результате воспаления происходит повреждение канальцев и окружающих тканей, почки могут утратить способность выполнять свои нормальные функции, например, концентрирование мочи, из-за чего моча становится слишком разведенной. Почки также могут утратить способность выводить (выделять) из организма продукты жизнедеятельности или регулировать выделение кислоты, натрия и других электролитов, в том числе калия. Если повреждение является серьезным и затрагивает обе почки, то в результате развивается почечная недостаточность.