Медуллярная губчатая почка — это редкое заболевание, при котором расширены почечные канальцы, в которых содержится моча.

Медуллярная губчатая почка, как правило, обусловлена негенетической патологией, возникающей во время развития плода. В гораздо более редких случаях эта аномалия является наследственной. Медуллярная губчатая почка в большинстве случаев не является причиной каких-либо симптомов, однако у человека с этим заболеванием имеется склонность к появлению болезненных камней в почках, крови в моче и инфекции почек. Более чем у половины людей с таким заболеванием в почках откладывается кальций. Из таких отложений кальция в почках могут образовываться камни. В редких случаях камни блокируют мочевыводящие пути.

Врач может заподозрить медуллярную губчатую почку на основании симптомов и результатов визуализирующих обследований, проведенных по другой причине. Визуализирующие исследования почек обнаруживают отложения кальция, если таковые имеются. Постановка диагноза, как правило, проводится с помощью компьютерной томографии (КТ), которая обычно показывает отложения кальция и расширенные (дилатированные), содержащие мочу почечные канальцы.

Большинство людей обходятся без лечения. Лечение может быть необходимым при развитии инфекции, или если медуллярная губчатая почка приводит к отложению кальция и неоднократному образованию камней. Лечение кальциевых камней заключается в употреблении большого количества жидкости (более 2 литров в день), употреблении продуктов с низким содержанием натрия, нормальным содержанием кальция и низким содержанием белка. Иногда врачи рекомендуют принимать тиазидные диуретики, которые уменьшают количество кальция, выделяемого в мочу. При возникновении непроходимости мочевыводящих путей может потребоваться хирургическое вмешательство. Лечение инфекций проводится с помощью антибиотиков.