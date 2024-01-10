Уретрит — это инфекция мочеиспускательного канала, через который моча выводится из мочевого пузыря.
Бактерии, в том числе передающиеся половым путем, являются наиболее частой причиной уретрита.
Симптомы включают боль во время мочеиспускания, частые или острые позывы к мочеиспусканию, а иногда и выделения.
Эта инфекция обычно лечится антибиотиками.
(См. также Общие сведения об инфекциях мочевыводящих путей [ИМП]).
Причины уретрита
Уретрит может быть вызван бактериями, грибками или вирусами (например, вирусом простого герпеса).
Частой причиной уретрита являются инфекции, передающиеся половым путем. Микроорганизмы, например, гонококки (Neisseria gonorrhoeae), вызывающие гонорею, могут попадать в мочеиспускательный канал во время полового акта с инфицированным партнером. Хламидии и вирус простого герпеса также часто передаются половым путем и могут вызвать уретрит (см Хламидийные и другие инфекции). У мужчин причиной уретрита очень часто является гонорейный микроорганизм. Хотя у женщин он может поразить и уретру, более вероятно поражение влагалища, шейки матки, матки, яичников и фаллопиевых труб. Трихомонада (тип микроскопического паразита) также вызывает уретрит у мужчин. Уретрит также может быть вызван бактериями, которые обычно вызывают другие инфекции мочевыводящих путей, например, кишечная палочка Escherichia coli.
Симптомы уретрита
Как у мужчин, так и у женщин симптомами, как правило, являются боли во время мочеиспускании и частая, острая необходимость мочеиспускания. Иногда симптомы не проявляются. У мужчин при гонорее или хламидиозе, как правило, появляются выделения из мочеиспускательного канала. Выделения часто желтовато-зеленого цвета и густые, если вызваны гонококками, и могут быть прозрачными и менее густыми, если вызваны другими микроорганизмами. У женщин выделения встречаются реже.
Другими заболеваниями, которые вызывают боли во время мочеиспускания, являются инфекция мочевого пузыря и вагинит (воспаление влагалища).
Осложнения уретрита
Нелеченные или недолеченные инфекции мочеиспускательного канала в конечном итоге могут привести к сужению (стриктуре) мочеиспускательного канала. Стриктура увеличивает риск того, что инфекции будут развиваться в мочевом пузыре или в почках. При отсутствии лечения гонорея редко приводит к скоплению гноя (абсцессу) вокруг уретры. Абсцесс может вызвать выпячивание стенки уретры (дивертикула уретры), которая также может инфицироваться. Если абсцесс перфорирует кожу, влагалище или прямую кишку, моча может проходить через образовавшийся патологический канал (свищ уретры).
Диагностика уретрита
Общий анализ мочи
В некоторых случаях мазок из мочеиспускательного канала
Иногда посев мочи
Врачи, как правило, диагностируют уретрит на основании симптомов и результатов обследования. Образец выделений, если они присутствуют, получают с помощью введения мягкого тампона в уретру. Затем мазок из уретры отправляется в лабораторию для анализа и определения инфицирующего микроорганизма.
Профилактика и лечение уретрита
Для лечения частых причин применяют антибиотики; для лечения простого герпеса — противовирусные препараты
При инфекциях, передающихся половым путем, лечат и партнеров
Инфекции, передающиеся половым путем (ИППП), которые вызывают уретрит, можно предупредить с помощью презерватива.
Лечение зависит от причины возникновения инфекции. Однако на выявление микроорганизмов, вызвавших уретрит, может потребоваться несколько дней. Таким образом, врачи обычно назначают антибиотики, направленные на лечение наиболее распространенных причин. Лечение мужчин, ведущих половую жизнь, как правило, включает в себя инъекции цефтриаксона для лечения гонореи и пероральный прием азитромицина или доксициклина для лечения хламидиоза. Если анализы исключают возможность гонореи и хламидиоза, мужчина должен пройти обследование на другие заболевания, такие как трихомониаз. У женщин лечение такое же, как и лечение цистита. Для лечения инфекции, вызванной вирусом простого герпеса, может потребоваться противовирусный препарат, например, ацикловир. Если предположительной причиной является ИППП, необходимо провести обследование полового партнера человека для назначения лечения. Мужчины, которым поставлен диагноз уретрита, должны сдать анализы на ВИЧ и сифилис.
Дополнительная информация
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Центры по контролю и профилактике заболеваний: Заболевания, характеризующиеся уретритом и цервицитом: углубленный обзор всех инфекций, передающихся половым путем, характеризующихся уретритом и цервицитом.