Как у мужчин, так и у женщин симптомами, как правило, являются боли во время мочеиспускании и частая, острая необходимость мочеиспускания. Иногда симптомы не проявляются. У мужчин при гонорее или хламидиозе, как правило, появляются выделения из мочеиспускательного канала. Выделения часто желтовато-зеленого цвета и густые, если вызваны гонококками, и могут быть прозрачными и менее густыми, если вызваны другими микроорганизмами. У женщин выделения встречаются реже.

Другими заболеваниями, которые вызывают боли во время мочеиспускания, являются инфекция мочевого пузыря и вагинит (воспаление влагалища).