Инфекция мочевого пузыря

Цистит часто встречается у женщин, особенно в репродуктивном возрасте. У некоторых женщин симптомы цистита могут появляться повторно. Существует несколько причин восприимчивости женщин; среди них небольшая длина мочеиспускательного канала и близкое расположение отверстия мочеиспускательного канала к влагалищу и заднему проходу, где чаще всего и обнаруживаются бактерии. Половой акт также может способствовать возникновению заболевания, так как движение может вызывать перемещение бактерий в отверстие мочеиспускательного канала, откуда они попадают в мочевой пузырь. Беременные женщины особенно склонны к развитию цистита, поскольку сама беременность может препятствовать опорожнению мочевого пузыря.

Использование диафрагмы с целью контрацепции увеличивает риск развития цистита, возможно, потому что спермициды, используемые с диафрагмой, угнетают нормальные вагинальные бактерии и позволяют бактериям, которые вызывают цистит, развиваться во влагалище. Также риск повышают половые отношения с мужчиной, использующим презервативы, покрытые спермицидными средствами.

Уменьшение выработки эстрогена, происходящее после менопаузы, может истончать ткани влагалища и вульвы вокруг уретры, что может вызывать у женщин предрасположенность к повторным эпизодам цистита. Кроме того, опущение (выпадение) матки или мочевого пузыря может привести к ухудшению опорожнения мочевого пузыря и возникновению цистита. Выпадение матки или мочевого пузыря чаще встречается у женщин, у которых были многочисленные роды.

Мочепузырно-влагалищный свищ Изображение

Иногда цистит возникает повторно из-за патологического соединения между мочевым пузырем и влагалищем (мочепузырно-влагалищный свищ).