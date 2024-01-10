Инфекция мочевого пузыря

Цистит является инфекцией мочевого пузыря.
Как правило, причиной цистита являются бактерии.
Наиболее распространенные симптомы: частые позывы к мочеиспусканию, боль или жжение во время мочеиспускания.
Врачи часто могут поставить диагноз на основании симптомов, но, как правило, выполняют анализ мочи.
Для лечения инфекции и симптомов используются лекарственные препараты.
(См. также Общие сведения об инфекциях мочевыводящих путей [ИМП]).
Причины инфекции мочевого пузыря
Причины инфекции мочевого пузыря у женщин
Цистит часто встречается у женщин, особенно в репродуктивном возрасте. У некоторых женщин симптомы цистита могут появляться повторно. Существует несколько причин восприимчивости женщин; среди них небольшая длина мочеиспускательного канала и близкое расположение отверстия мочеиспускательного канала к влагалищу и заднему проходу, где чаще всего и обнаруживаются бактерии. Половой акт также может способствовать возникновению заболевания, так как движение может вызывать перемещение бактерий в отверстие мочеиспускательного канала, откуда они попадают в мочевой пузырь. Беременные женщины особенно склонны к развитию цистита, поскольку сама беременность может препятствовать опорожнению мочевого пузыря.
Использование диафрагмы с целью контрацепции увеличивает риск развития цистита, возможно, потому что спермициды, используемые с диафрагмой, угнетают нормальные вагинальные бактерии и позволяют бактериям, которые вызывают цистит, развиваться во влагалище. Также риск повышают половые отношения с мужчиной, использующим презервативы, покрытые спермицидными средствами.
Уменьшение выработки эстрогена, происходящее после менопаузы, может истончать ткани влагалища и вульвы вокруг уретры, что может вызывать у женщин предрасположенность к повторным эпизодам цистита. Кроме того, опущение (выпадение) матки или мочевого пузыря может привести к ухудшению опорожнения мочевого пузыря и возникновению цистита. Выпадение матки или мочевого пузыря чаще встречается у женщин, у которых были многочисленные роды.
Иногда цистит возникает повторно из-за патологического соединения между мочевым пузырем и влагалищем (мочепузырно-влагалищный свищ).
Причины инфекции мочевого пузыря у мужчин
У мужчин цистит встречается реже. У мужчин частой причиной является бактериальная инфекция предстательной железы, вызывающая повторные эпизоды цистита и уретрита. Хотя антибиотики быстро устраняют все бактерии из мочи в мочевом пузыре, большинство из этих лекарственных препаратов не могут достаточно хорошо проникать в простату, чтобы быстро излечить имеющуюся там инфекцию. Обычно антибиотики необходимо принимать в течение нескольких недель. Следовательно, если терапия антибиотиками прекращена преждевременно, бактерии, оставшиеся в простате, могут снова инфицировать мочевой пузырь.
Причины инфекции мочевого пузыря у женщин и мужчин
Если отток мочи частично заблокирован (нарушен) из-за камня в мочевом пузыре или уретре, увеличенной предстательной железы (у мужчин) или из-за сужения (стриктуры) мочеиспускательного канала, бактерии, попадающие в мочевыводящие пути, с меньшей вероятностью могут вымываться с мочой. Бактерии, которые остались в мочевом пузыре после мочеиспускания, могут быстро размножаться. У пациентов с длительным или многократным нарушением оттока мочи может развиться выпячивание мочевого пузыря (дивертикул). Этот карман удерживает мочу после мочеиспускания, впоследствии увеличивая риск инфекции.
Причиной цистита также может стать катетер или какой-либо инструмент, введенный в мочевыводящие пути, который позволяет бактериям попасть в мочевой пузырь.
Иногда мочевой пузырь может воспалиться без инфекции, и такое заболевание называется «интерстициальный цистит».
Симптомы инфекции мочевого пузыря
Цистит обычно вызывает частые неотложные позывы к мочеиспусканию и жжение или болезненные ощущения во время мочеиспускания. Эти симптомы обычно развиваются в течение нескольких часов или дня. Неотложные позывы к мочеиспусканию могут вызвать неконтролируемое истечение мочи (недержание мочи), особенно у пожилых людей. Повышение температуры встречается редко. Обычно боль ощущается над лобковой костью и часто также в нижней части спины. Еще одним симптомом может быть частое мочеиспускание в ночное время (никтурия). При тяжелой инфекции моча может быть мутной. В редких случаях, если инфекция возникает из-за аномального соединения между мочевым пузырем и кишечником или влагалищем (свищ), то в мочу может попадать воздух (пневматурия).
Иногда цистит не вызывает никаких симптомов, особенно у пожилых людей, и заболевание обнаруживается во время проведения анализа мочи по другим причинам. Среди пожилых людей цистит также может не вызывать никаких симптомов, связанных с мочеиспусканием, при этом он может вызывать такие симптомы, как повышение температуры или дезориентация. У пациента, у которого мочевой пузырь функционирует неправильно из-за повреждения нерва (нейрогенный мочевой пузырь), или у пациента с катетером симптомы цистита могут не проявляться до развития инфекции почек или повышения температуры.
Диагностика инфекции мочевого пузыря
Общий анализ мочи
Бактериологическое исследование мочи
Врачи, как правило, диагностируют цистит на основе типичных симптомов. Для анализа собирают среднюю порцию мочи, чтобы моча не была загрязнена бактериями из влагалища или полового члена. Иногда в мочу опускают полоску индикаторной бумаги, чтобы провести 2 быстрых и простых анализа на наличие веществ, отсутствующих в моче в нормальных условиях. Тест-полоска может обнаружить нитриты, которые высвобождаются бактериями. Тест-полоска также может обнаружить лейкоцитарную эстеразу (фермент, обнаруживаемый в некоторых лейкоцитах), что может свидетельствовать о том, что организм борется с инфекцией. У взрослых женщин, возможно, потребуются только эти анализы.
Кроме того, образец мочи может исследоваться под микроскопом, чтобы провести подсчет количества эритроцитов и лейкоцитов, и установить, содержатся ли в нем бактерии. Иногда, для определения количества и вида бактерий проводят посев мочи, в котором бактерии из образца мочи выращивают в лаборатории. Если у человека имеется инфекция, один из видов бактерий, как правило, присутствует в большом количестве.
Для посева мочи у мужчин, как правило, достаточно средней порции мочи. У женщин образец, скорее всего, будет загрязнен бактериями из влагалища или вульвы. Когда в моче содержится одновременно несколько различных типов бактерий, моча, скорее всего, была загрязнена в процессе взятия образца. Чтобы получить чистую мочу, врачи иногда собирают образец непосредственно из мочевого пузыря с помощью катетера.
Обнаружение причины цистита
Врачам важно установить причину цистита у нескольких различных групп пациентов. Причина должна быть установлена у
Дети
Мужчин любого возраста
Людей с повышенной температурой минимум в течение 3 дней или признаками поражения почек
Некоторых женщин с часто повторяющимися инфекциями (3 или более в год), особенно если они сопровождаются симптомами непроходимости мочевыводящих путей (включая симптомы камней в почках)
У этих типов пациентов существует большая вероятность обнаружения причины, которая требует лечения, помимо простого приема антибиотиков для лечения инфекции (например, крупные камни в почках).
Врачи могут провести визуализирующее исследование, обычно
Ультразвуковое исследование
Компьютерная томография (КТ)
Иногда вместо ультразвукового исследования или КТ врачи проводят внутривенную урографию (ВВУ) — рентгенологическое исследование, при котором рентгеноконтрастное вещество вводится в вену, а затем выводится почками с мочой. (См. также Визуализирующие исследования мочевыводящих путей). Затем рентгеновские лучи передают изображение почек, мочеточников и мочевого пузыря.
Цистоуретрография во время мочеиспускания, которая предполагает введение рентгеноконтрастного вещества в мочевой пузырь и съемку его выведения — это эффективный способ исследовать обратный поток (рефлюкс) мочи из мочевого пузыря в мочеточники, особенно у детей, который также может определить любое сужение (стриктуру) мочеиспускательного канала.
Ретроградная уретрография, при которой рентгеноконтрастное вещество вводится непосредственно в уретру, может проводиться для обнаружения стриктуры, выпячивания или патологического соединения (свища) уретры у мужчин и женщин.
Непосредственный осмотр полости мочевого пузыря с помощью гибкой трубки (цистоскопия) может помочь диагностировать проблему, когда цистит не поддается лечению. Врачи также стараются найти причину у мужчин, страдающих циститом. Простатит, наиболее частая причина, может быть диагностирован с помощью обследования предстательной железы и анализов мочи.
У женщин с рецидивирующей инфекцией мочевыводящих путей (ИМП) врачи проводят обследование органов малого таза для выявления таких поддающихся лечению состояний, как атрофия влагалища (истончение, высыхание и воспаление стенок влагалища), дивертикул мочеиспускательного канала (образование кармана или мешка вдоль уретры), недержание кала и выпадение влагалища. Мужчины с рецидивирующей ИМП должны пройти обследование на предмет простатита, уретрита и задержки мочи (неполного опорожнения мочевого пузыря).
Лечение инфекции мочевого пузыря
Антибиотики
При необходимости анальгетики
Иногда хирургическое вмешательство
Цистит обычно лечится с помощью антибиотиков. До назначения антибиотиков врач определяет, есть ли у пациента заболевания, которые могут привести к осложнению цистита, например, сахарный диабет или ослабленная иммунная система (которая снижает способность человека бороться с инфекцией), или которые труднее устранить, например, структурные аномалии. При таких заболеваниях может потребоваться прием более сильных антибиотиков в течение более длительного периода времени. У людей с такими заболеваниями могут также иметь место инфекции, вызванные грибками или редкими бактериями и, таким образом, им может потребоваться другое лечение, а не наиболее распространенные антибиотики.
Для женщин пероральный прием антибиотика в течение 3 дней, как правило, эффективен, если инфекция не привела к осложнениям, хотя некоторые врачи предпочитают давать одну дозу. Для лечения более стойких инфекций прием антибиотика обычно назначается в течение 7–10 дней. У мужчин цистит обычно вызван простатитом, и лечение антибиотиками должно проводиться в течение нескольких недель.
Многие лекарственные препараты могут облегчить симптомы, особенно частые, неотложные позывы к мочеиспусканию и болезненное мочеиспускание. Феназопиридин может уменьшить боль, успокаивая воспаленные ткани, и его можно принимать на протяжении нескольких дней до тех пор, пока антибиотики не помогут взять инфекцию под контроль.
Для устранения физической непроходимости потока мочи или исправления структурных аномалий, которые увеличивают риск возникновения инфекции, например, опущение матки или мочевого пузыря, может потребоваться хирургическое вмешательство. До проведения хирургического вмешательства выполняют дренаж мочи через катетер из области непроходимости для контроля инфекции. Как правило, перед хирургическим вмешательством назначают антибиотик с целью снижения риска распространения инфекции по всему организму.
Профилактика инфекции мочевого пузыря у женщин
Женщинам, у которых инфекции мочевого пузыря возникают 3 раза в год или чаще, помочь могут следующие меры:
Профилактика инфекции мочевого пузыря
Если у женщин отмечается склонность к возникновению инфекции мочевого пузыря после полового акта, им можно порекомендовать принимать дозу антибиотика сразу после полового акта. Следует избегать применения спермицидных средств и диафрагмы, а женщинам следует помочиться как можно скорее после полового акта.
Люди, у которых инфекции мочевого пузыря возникают часто, могут постоянно принимать малые дозы антибиотиков. Женщинам, которые для профилактики инфекций мочевого пузыря регулярно принимают антибиотики, может потребоваться обсудить варианты контрацепции со своим врачом. Женщинам в постменопаузе с частыми инфекциями мочевого пузыря и мочеполовым синдромом менопаузы могут помочь кремы с эстрогенами, наносимые в область вульвы, или суппозитории с эстрогенами, вводимые во влагалище.
Предотвращению цистита может способствовать обильное потребление жидкостей. Промывание позволяет вывести многие бактерии из мочевого пузыря. Природные защитные силы организма уничтожают остатки бактерий.
Использование продуктов из клюквы может быть полезным для профилактики рецидивирующих инфекций мочевого пузыря, но необходимы дополнительные исследования, чтобы выяснить, кому они принесут пользу.
Многие считают, что гигиенические процедуры, проводимые в направлении спереди назад, и отказ от использования жесткого и плотного белья могут предотвратить инфекции мочевого пузыря у женщин.
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