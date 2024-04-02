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Синдром Фанкони

Авторы:L. Aimee Hechanova, MD, Texas Tech University Health Sciences Center, El Paso
Проверено/пересмотрено апр. 2024
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Синдром Фанкони — это редкое заболевание почечных канальцев, которое приводит к избыточному выведению с мочой глюкозы, бикарбоната, фосфатов (солей фосфора), мочевой кислоты, калия и некоторых аминокислот.

(См. также Общие сведения о заболеваниях почечных канальцев).

Синдром Фанкони не связан с анемией Фанкони, и его не следует путать с ней.

Синдром Фанкони может быть наследственным или вызываться следующими факторами:

Синдром Фанкони обычно возникает одновременно с каким-либо другим наследственным заболеванием, например, цистинозом. Цистиноз — это наследственное нарушение обмена аминокислот, которое характеризуется аномальными отложениями аминокислоты цистина в организме и аномальной концентрацией цистина в моче. Аномальные отложения цистина становятся причиной глазных болезней, увеличения печени и недостаточной активности щитовидной железы.

Симптомы синдрома Фанкони

При наследственном синдроме Фанкони симптомы в виде чрезмерного потребления жидкости и чрезмерного выделения мочи обычно начинаются в младенчестве.

У ребенка с синдромом Фанкони и цистинозом могут наблюдаться замедление прибавки массы тела, замедление роста и хроническая болезнь почек. При почечной недостаточности может потребоваться трансплантация почки в детском возрасте.

У взрослых симптомы могут отсутствовать до тех пор, пока не пройдет какое-то время после начала расстройства. Наиболее распространенные симптомы у взрослых — это слабость и боль в костях.

Чаще всего до постановки диагноза уже возникло поражение костей или почечной ткани.

Диагностика синдрома Фанкони

  • Анализы крови и мочи

Симптомы и анализ, результаты которого показывают отклонения в крови (например, высокий уровень кислоты) или в моче (например, высокий уровень глюкозы), могут вызвать подозрения на синдром Фанкони. Диагноз подтверждается, когда в моче обнаруживается высокая концентрация глюкозы (несмотря на нормальный уровень глюкозы в крови), фосфатов и аминокислот.

Лечение синдрома Фанкони

  • Потребление жидкости с бикарбонатом натрия

Синдром Фанкони неизлечим, но при правильном лечении его можно контролировать. Эффективное лечение может сдерживать усугубление поражения костей и почечной ткани и в некоторых случаях корректировать его. Ранняя диагностика и лечение могут повысить вероятность того, что ребенок достигнет нормального роста. Высокий уровень кислоты в крови (ацидоз) можно нейтрализовать, принимая бикарбонат натрия. Людям с низким уровнем калия в крови, возможно, потребуется принимать пищевые добавки калия.

Заболевание костей требует перорального приема фосфатов и пищевых добавок витамина D.

Трансплантация почки может спасти жизнь, если у ребенка с этим заболеванием развивается почечная недостаточность, но, если фоновым заболеванием является цистиноз, может продолжаться прогрессирующее поражение других органов, которое, в конечном итоге, приводит к смерти.

Дополнительная информация

Могут быть полезны перечисленные ниже ресурсы на английском языке. Обратите внимание, что составители СПРАВОЧНИКА не несут ответственности за содержание этого ресурса.

  1. Национальный институт диабета, расстройств пищеварения и заболеваний почек (NIDDK): Предоставлена информация о текущих исследованиях, информация о здоровье потребителей на английском и испанском языках, блог, а также программы общественного здравоохранения и просветительской деятельности.

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Авторское право © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2024Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.