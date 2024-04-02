В нормальных условиях почки регулируют концентрацию и количество мочи в соответствии с потребностями организма. Почки регулируют эти параметры в ответ на уровень вазопрессина в крови. Вазопрессин, который секретируется гипофизом, сигнализирует почкам о необходимости удерживать воду и концентрировать мочу. При резистентности к аргинин-вазопрессину почки не реагируют на этот сигнал.

Резистентность к аргинин-вазопрессину может быть:

Наследственные

Приобретенные

Наследственная резистентность к аргинин - вазопрессину При наследственной резистентности к аргинин-вазопрессину ген, который обычно вызывает расстройство, является рецессивным и находится на Х-хромосоме (одной из двух половых хромосом), поэтому обычно симптомы развиваются только у мужчин. Тем не менее, женщины, которые являются носителями этого гена, могут передавать это заболевание своим сыновьям. В редких случаях другой патологический ген может вызывать резистентность к аргинин-вазопрессину как у мужчин, так и у женщин.