У новорожденных более чем в половине случаев причиной такого заболевания были роды, осложненные преждевременным отслоением плаценты. Следующей наиболее распространенной причиной является бактериальная инфекция кровотока (сепсис).

У детей почечный корковый некроз может возникать после тяжелой инфекции, сильного обезвоживания, шока или гемолитико-уремического синдрома.

У женщин около половины случаев заболевания возникает после осложнений при беременности, таких как преждевременное отслоение плаценты или неправильное расположение плаценты, маточное кровотечение, инфекции непосредственно после родов, закупорка артерий амниотической жидкостью, смерть плода в матке и преэклампсия.

К другим причинам этого заболевания у взрослых относятся тяжелая инфекция, кровопотеря после травм, отторжение пересаженной почки, ожоги, воспаление поджелудочной железы (панкреатит), укусы змей, прием некоторых лекарственных препаратов и отравление, вызванное определенными химическими веществами.