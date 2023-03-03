Почечный корковый некроз — это отмирание ткани внешней части почки (коры), вызванное закупоркой мелких артерий, доставляющих кровь к коре, и приводящее к острому повреждению почек.
Обычно причиной служит основное критическое расстройство, понижающее артериальное давление.
Симптомами является темная моча, пониженный объем мочи, лихорадка и боль в боках.
Иногда для подтверждения диагноза проводится визуализирующее обследование или анализ ткани (биопсия).
(См. также Общие сведения о заболеваниях кровеносных сосудов почек).
Почечный корковый некроз может возникнуть в любом возрасте. Около 10 % случаев приходится на новорожденных и детей.
Причины почечного коркового некроза
У новорожденных более чем в половине случаев причиной такого заболевания были роды, осложненные преждевременным отслоением плаценты. Следующей наиболее распространенной причиной является бактериальная инфекция кровотока (сепсис).
У детей почечный корковый некроз может возникать после тяжелой инфекции, сильного обезвоживания, шока или гемолитико-уремического синдрома.
У женщин около половины случаев заболевания возникает после осложнений при беременности, таких как преждевременное отслоение плаценты или неправильное расположение плаценты, маточное кровотечение, инфекции непосредственно после родов, закупорка артерий амниотической жидкостью, смерть плода в матке и преэклампсия.
К другим причинам этого заболевания у взрослых относятся тяжелая инфекция, кровопотеря после травм, отторжение пересаженной почки, ожоги, воспаление поджелудочной железы (панкреатит), укусы змей, прием некоторых лекарственных препаратов и отравление, вызванное определенными химическими веществами.
Симптомы почечного коркового некроза
Во многих случаях моча окрашивается в красный или темно-коричневый цвет из-за наличия в ней крови. Может возникать боль вдоль обоих боков нижней части спины. Нередко поднимается температура. Изменения в артериальном давлении, включая слегка повышенное или даже низкое давление — частое явление. Возможно замедление или прекращение оттока мочи.
Диагностика почечного коркового некроза
Обычные анализы крови и мочи
Визуализирующее обследование
Иногда биопсия почки
При диагностике почечного коркового некроза врачи могут столкнуться с трудностями, так как его симптомы имеют сходство с другими видами острого повреждения почек. Заподозрить почечный корковый некроз на основании симптомов и результатов обычных анализов крови и мочи врачи могут у тех людей, которые имеют предрасполагающие заболевания. Часто диагноз подтверждается визуализирующим исследованием, например, ультразвуковым исследованием или компьютерной томографической ангиографией (КТ-ангиография). Биопсия почки может предоставить врачам наиболее точную диагностическую информацию, однако она предполагает удаление ткани и может вызвать осложнения и не требуется, если диагноз очевиден. Таким образом, биопсия не проводится у большинства больных.
Лечение почечного коркового некроза
Поддерживающая терапия
Лечение основного заболевания
Лечение заключается в заместительной терапии, которая включает внутривенное введение жидкостей, переливание крови, антибиотики, диализ или комбинацию этих средств. По возможности, проводится лечение заболевания, вызывающего корковый некроз.
За последние годы вместе с повышением эффективности лечения улучшился и прогноз. Около 80 % людей живут год и более, хотя большинство нуждается в постоянном диализе или трансплантации почки.
Дополнительная информация
Могут быть полезны перечисленные ниже ресурсы на английском языке. Обратите внимание, что составители СПРАВОЧНИКА не несут ответственности за содержание этих ресурсов.
Американская ассоциация пациентов с заболеваниями почек (AAKP): AAKP улучшает жизнь пациентов путем образования, защиты интересов и поощрения чувства общности среди пациентов с заболеваниями почек.
Американский почечный фонд (AKF): AKF предоставляет информацию о заболеваниях почек, трансплантации почек и финансовую помощь, основанную на потребностях, для содействия при оплате медицинских расходов, вебинары для медицинских специалистов и возможности для защиты прав.
Национальный почечный фонд (NKF): Этот информационный центр предоставляет все необходимое, от базовой информации о функции почек до доступа к лечению и поддержки людей с заболеваниями почек, курсы по непрерывному медицинскому образованию, а также данные об исследованиях и грантах для медицинских работников.
Национальный институт диабета, расстройств пищеварения и заболеваний почек (NIDDK): общая информация о заболеваниях почек, включая научные открытия, статистические данные, а также программы общественного здравоохранения и информирования населения.