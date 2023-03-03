Закупорка почечных артерий

Постепенное сужение (стеноз) или внезапная полная закупорка (окклюзия) артерий может поражать артерии, снабжающие правую или левую почку, их ответвления или их совокупность.
Результатом этого может стать почечная недостаточность или повышенное артериальное давление.
Визуализационное обследование помогает выявить сужение или закупорку.
Возможное лечение может быть направлено на устранение закупорки или расширение суженного участка артерии.
(См. также Общие сведения о заболеваниях кровеносных сосудов почек).
Существует две почечные артерии: одна доставляет кровь к правой почке, другая — к левой. Эти артерии разделяются на большое количество меньших артерий.
Постепенное сужение одной или обеих почечных артерий может стать причиной повышенного артериального давления или повышения ранее контролируемого высокого артериального давления. Артериальное давление может оставаться высоким, несмотря на лечение несколькими антигипертензивными препаратами. У людей со стенозом почечных артерий, которые принимают ингибитор ангиотензин-превращающего фермента (АПФ), блокатор рецепторов ангиотензина II (БРА) или ингибитор ренина для лечения повышенного артериального давления, функция почек может ухудшаться быстро. Воздействие обратимо, если немедленно прекратить прием лекарственного препарата.
Причины закупорки почечных артерий
Закупорка почечной артерии или одного из ее крупных или средних ответвлений нетипична. Причины включают:
перемещение сгустка крови из какого-либо участка организма в почечную артерию;
образование сгустка крови в почечной артерии;
разрыв внутренней оболочки аорты или почечной артерии;
утолщение стенок почечной артерии.
Такие закупорки чаще встречаются в тех случаях, когда сгусток крови движется по кровотоку из какого-либо участка организма (трансформируясь в эмбол) и застревает в почечной артерии. Обычно такие сгустки являются фрагментами более крупных сгустков в сердце или распада жировых отложений (атеромы) в аорте (см. Атероэмболическая болезнь почек).
Кроме того, закупорка может образоваться в результате формирования кровяного сгустка в почечной артерии в месте повреждения артерии. Внезапное повреждение может быть вызвано медицинской процедурой, например, хирургическим вмешательством, ангиографией или ангиопластикой. Кроме того, сгусток может образоваться в том месте почечной артерии, которое постепенно повреждается или разрушается атеросклерозом, артериитом (воспаление артерий) или аневризмой (медленно образующееся расширение в стенке артерии).
Повреждение оболочки аорты или почечной артерии может привести к внезапной закупорке кровотока. Повреждение также может вызвать разрыв артерии. Заболевания, в результате которых стенки артерий утолщаются и становятся менее эластичными из-за отложений жировых веществ (атеросклероз) или развития фиброзной ткани (фиброзно-мышечная дисплазия), вызывают предрасположенность сосудов к разрывам. Эти заболевания могут привести к значительному сужению или частичной закупорке почечных артерий даже при отсутствии кровяного сгустка. При закупорке или сужении сосудов, но при отсутствии кровяного сгустка, заболевание называется стенозом почечных артерий.
Фиброзно-мышечная дисплазия
Фиброзно-мышечная дисплазия является причиной закупорки почечной артерии. Это заболевание, которое встречается в основном у женщин в возрасте от 15 до 50 лет. Причина заболевания неизвестна. При этом заболевании фиброзная ткань сужает почечную артерию (стеноз почечной артерии), как правило, в нескольких местах.
Около 10 % всех случаев стеноза почечной артерии у взрослых возникают из-за фиброзно-мышечной дисплазии. Стеноз почечной артерии вследствие фиброзно-мышечной дисплазии часто является причиной повышения артериального давления.
Симптомы закупорки почечных артерий
При частичной закупорке почечных артерий симптомы обычно не проявляются. При внезапной или полной закупорке у человека может возникнуть постоянная ноющая боль в нижней части спины или иногда в нижней части живота. Полная закупорка может вызвать повышенную температуру, тошноту, рвоту и боль в спине. В редких случаях закупорка вызывает кровотечение, которое окрашивает мочу в красный или темно-коричневый цвет. Полная закупорка обеих почечных артерий или одной почечной артерии у людей с одной почкой полностью прекращает выработку мочи и работу почек (заболевание, которое называется «острое повреждение почек»).
Если закупорка появляется в результате тромба, который перемещался и застопорился в одном из ответвлений почечной артерии, у человека могут быть тромбы и в других частях тела, например, в кишечнике, головном мозге и коже пальцев рук и ног. Эти тромбы могут вызывать боль в области их локализации, а также небольшие язвы, гангрену или слабый инсульт.
Если закупорка формируется медленно, симптомы также возникают медленнее. У человека может развиваться повышенное артериальное давление, тяжело поддающееся контролю несмотря на оптимальное лечение. Также могут развиться различные симптомы хронической болезни почек, которые начинают проявляться в виде утомляемости, тошноты, потери аппетита, зуда и трудностей с концентрацией внимания. Симптомы отражают нарушения в мышцах, головном мозге, нервах, сердце, пищеварительном тракте и коже.
Диагностика закупорки почечных артерий
Обычные лабораторные анализы
Визуализирующие исследования
Врач может заподозрить закупорку на основе симптомов. Дополнительные сведения для постановки диагноза могут предоставить обычные лабораторные анализы, например, общий анализ крови, анализы крови для исследования функции почек и общий анализ мочи (исследование мочи под микроскопом).
Так как ни один из симптомов или лабораторных анализов не может специфически распознать закупорку, врачу требуется провести визуализирующие исследования почек. Компьютерная томографическая (КТ) ангиография, магнитно-резонансная (МР) ангиография, доплеровская эхография и изотопное сканирование может показывать отсутствие кровотока или его уменьшение в пораженной почке. Каждое из этих исследований имеет как преимущества, так и недостатки. Например, КТ-ангиография и МР-ангиография являются очень точными методами. Однако при КТ-ангиографии применяется внутривенное рентгеноконтрастное вещество, которое повышает риск повреждения почек у людей со сниженной функцией почек. При МР-ангиографии используется внутривенный рентгеноконтрастный краситель (гадолиний), который повышает риск нефрогенного системного фиброза у людей со сниженной функцией почек. Вследствие нефрогенного системного фиброза образуется рубцовая ткань во всем организме, которую тяжело вылечить или приостановить.
Самым точным методом исследования, который используется врачами для подтверждения диагноза, является артериография. При артериографии в артерию вводится катетер, который иногда повреждает артерии. Кроме того, при артериографии, как и при КТ-ангиографии, используется рентгеноконтрастное вещество, которое повышает риск повреждения почек. Артериография проводится только в том случае, если врач полагает, что для устранения закупорки требуется хирургическое вмешательство или ангиопластика. Врачи могут отслеживать процесс восстановления функции почек, проводя с небольшими интервалами повторные анализы крови, которые измеряют функцию почек.
Иногда для определения причины образования сгустков крови проводят дополнительные исследования, например, эхокардиографию.
Лечение закупорки почечных артерий
Профилактика образования сгустков крови или их растворение
Иногда хирургическое вмешательство или устранение закупорки с помощью катетера
Лечение направлено на предотвращение дальнейшего ухудшения кровотока и восстановление заблокированного кровотока. В случае возникновения сгустков крови обычное лечение заключается в применении антикоагулянтов (см. Лекарственные препараты и сгустки крови). Эти лекарственные препараты сначала вводятся внутривенно, затем принимаются перорально в течение длительного периода, иногда несколько месяцев или дольше. Антикоагулянты не позволяют увеличиваться первоначальному сгустку и образовываться новым сгусткам. Препараты, растворяющие сгустки, (фибринолитики или тромболитики — см. Лекарственные препараты и сгустки крови) могут быть эффективнее антикоагулянтов. Однако фибринолитики улучшают функцию почек только в том случае, если артерия не полностью закупорена, или если сгусток можно быстро растворить. После 30–60 минут полной закупорки повышается вероятность развития необратимого повреждения. Фибринолитики эффективны только при введении в пределах 3 часов.
Иногда выполняется хирургическое вмешательство для устранения закупорки артерии сгустком, но это лечение несет высокий риск развития осложнений и смерти и способствует улучшению функции почек не больше, чем применение только антикоагулянтов или фибринолитиков. Практически всегда предпочтение отдается медикаментозному лечению, а не хирургическому вмешательству. Однако при травме артерию необходимо восстановить хирургическим путем.
Для устранения закупорки вследствие атеросклероза или фиброзно-мышечной дисплазии почечной артерии врачи могут провести ангиопластику. Во время ангиопластики врачи проводят катетер с баллоном на конце через бедренную артерию в паху к почечной артерии. Затем баллон надувается, чтобы открыть закупоренный участок. Эта процедура называется чрескожной транслюминальной ангиопластикой. При выполнении этой процедуры врач может ввести короткую полую трубку (стент) в артерию, чтобы закупорка не повторилась. Если ангиопластика не помогает, может потребоваться хирургическое вмешательство для удаления или шунтирования закупорки, вызванной атеросклерозом или фиброзно-мышечной дисплазией.
Хотя функция почек улучшается благодаря лечению, полностью она обычно не восстанавливается. Прогноз является неблагоприятным в том случае, если артерия блокируется тромбами, которые образовались в других частях организма (например, в сердце). Такие тромбы с большой долей вероятности перемещаются в другие части тела (головной мозг или кишечник) и вызывают там повреждения.
Дополнительная информация
Могут быть полезны перечисленные ниже ресурсы на английском языке. Обратите внимание, что составители СПРАВОЧНИКА не несут ответственности за содержание этих ресурсов.
Американская ассоциация пациентов с заболеваниями почек (AAKP): AAKP улучшает жизнь пациентов путем образования, защиты интересов и поощрения чувства общности среди пациентов с заболеваниями почек.
Американский почечный фонд (AKF): AKF предоставляет информацию о заболеваниях почек, трансплантации почек и финансовую помощь, основанную на потребностях, для содействия при оплате медицинских расходов, вебинары для медицинских специалистов и возможности для защиты прав.
Национальный почечный фонд (NKF): Этот информационный центр предоставляет все необходимое, от базовой информации о функции почек до доступа к лечению и поддержки людей с заболеваниями почек, курсы по непрерывному медицинскому образованию, а также данные об исследованиях и грантах для медицинских работников.
Национальный институт диабета, расстройств пищеварения и заболеваний почек (NIDDK): общая информация о заболеваниях почек, включая научные открытия, статистические данные, а также программы общественного здравоохранения и информирования населения.