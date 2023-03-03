Закупорка почечных артерий

Закупорка почечной артерии или одного из ее крупных или средних ответвлений нетипична. Причины включают:

перемещение сгустка крови из какого-либо участка организма в почечную артерию;

образование сгустка крови в почечной артерии;

разрыв внутренней оболочки аорты или почечной артерии;

утолщение стенок почечной артерии.

Такие закупорки чаще встречаются в тех случаях, когда сгусток крови движется по кровотоку из какого-либо участка организма (трансформируясь в эмбол) и застревает в почечной артерии. Обычно такие сгустки являются фрагментами более крупных сгустков в сердце или распада жировых отложений (атеромы) в аорте (см. Атероэмболическая болезнь почек).

Кроме того, закупорка может образоваться в результате формирования кровяного сгустка в почечной артерии в месте повреждения артерии. Внезапное повреждение может быть вызвано медицинской процедурой, например, хирургическим вмешательством, ангиографией или ангиопластикой. Кроме того, сгусток может образоваться в том месте почечной артерии, которое постепенно повреждается или разрушается атеросклерозом, артериитом (воспаление артерий) или аневризмой (медленно образующееся расширение в стенке артерии).

Повреждение оболочки аорты или почечной артерии может привести к внезапной закупорке кровотока. Повреждение также может вызвать разрыв артерии. Заболевания, в результате которых стенки артерий утолщаются и становятся менее эластичными из-за отложений жировых веществ (атеросклероз) или развития фиброзной ткани (фиброзно-мышечная дисплазия), вызывают предрасположенность сосудов к разрывам. Эти заболевания могут привести к значительному сужению или частичной закупорке почечных артерий даже при отсутствии кровяного сгустка. При закупорке или сужении сосудов, но при отсутствии кровяного сгустка, заболевание называется стенозом почечных артерий.