Крошечные частицы твердого жирового вещества, прикрепившегося к затвердевшей (атеросклеротической) стенке кровеносного сосуда, обычно аорты, отрываются и перемещаются с кровотоком, трансформируясь в эмболы (атероэмболы). Некоторые эмболы попадают в малые почечные артерии, частично блокируя кровоснабжение почки. Чаще всего этот процесс поражает обе почки в равной степени и одновременно. Атероэмболы также могут попадать в другие органы и блокировать кровоток.

При тяжелом атеросклерозе аорты жировые массы могут отрываться самопроизвольно. Это состояние обычно встречается как осложнение хирургического вмешательства, ангиопластики или визуализирующих исследований аорты (например, артериографии), когда частицы жирового вещества, прикрепившиеся к стенкам аорты, непроизвольно отрываются. Атероэмболическая болезнь почек наиболее часто встречается у пожилых людей.