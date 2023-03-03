При атероэмболической болезни почек многочисленные частицы жирового вещества (атероэмболы) перемещаются из артерий над почками и застревают в малых ответвлениях почечных артерий, вызывая почечную недостаточность.
Как правило, атероэмболы встречаются как осложнение хирургического вмешательства или процедуры на атеросклеротической аорте.
Могут развиваться симптомы почечной недостаточности, посинение пальцев ног или багряный цвет кожи стоп и ног.
Для подтверждения диагноза берется небольшой образец почечной ткани (биопсия).
(См. также Общие сведения о заболеваниях кровеносных сосудов почек).
Причины атероэмболической болезни почек
Крошечные частицы твердого жирового вещества, прикрепившегося к затвердевшей (атеросклеротической) стенке кровеносного сосуда, обычно аорты, отрываются и перемещаются с кровотоком, трансформируясь в эмболы (атероэмболы). Некоторые эмболы попадают в малые почечные артерии, частично блокируя кровоснабжение почки. Чаще всего этот процесс поражает обе почки в равной степени и одновременно. Атероэмболы также могут попадать в другие органы и блокировать кровоток.
При тяжелом атеросклерозе аорты жировые массы могут отрываться самопроизвольно. Это состояние обычно встречается как осложнение хирургического вмешательства, ангиопластики или визуализирующих исследований аорты (например, артериографии), когда частицы жирового вещества, прикрепившиеся к стенкам аорты, непроизвольно отрываются. Атероэмболическая болезнь почек наиболее часто встречается у пожилых людей.
Симптомы атероэмболической болезни почек
Атероэмболическая болезнь почек может вызывать острую или медленно прогрессирующую неспособность почек отфильтровывать продукты жизнедеятельности из крови (почечная недостаточность). Если длительность и тяжесть почечной недостаточности увеличиваются, могут развиться различные симптомы острого повреждения почек: утомляемость, тошнота, потеря аппетита, зуд и трудности с концентрацией внимания. Симптомы отражают нарушения в мышцах, головном мозге, нервах, сердце, пищеварительном тракте и коже, которые возникают вследствие почечной недостаточности.
Атероэмболы могут вызывать проявление симптомов и в других органах. Если атероэмболы перемещаются в область рук или ног, возникают такие симптомы, как синюшные пальцы ног или багряный цвет кожи и даже гангрена. Частицы атероэмболов, попадающие в глаз, могут вызвать внезапную слепоту.
Диагностика атероэмболической болезни почек
Анализы крови и мочи
Иногда биопсия почки
Врачи предполагают наличие атероэмболической болезни почек у человека, у которого в анализах крови присутствуют признаки снижения функции почек после процедуры, затронувшей аорту. Также проводят стандартное исследование мочи. Биопсия почки — это наиболее точный способ диагностики атероэмболической болезни почек, но обычно необходимости в ней не возникает. Образец ткани, исследуемый под микроскопом, обнаруживает характерные признаки жирового вещества в самых мелких артериях. Исследование образцов кожи или мышц также помогает поставить диагноз. В некоторых случаях для определения источника эмболов необходимо проведение ультразвукового исследования аорты.
Лечение атероэмболической болезни почек
Лечение источника эмболов
Лечение повышенного артериального давления
Иногда диализ
В прошлом люди с атероэмболической болезнью почек умирали в течение нескольких недель или месяцев. Однако в последнее время качество лечения улучшилось. Большинство людей живет минимум один год. Около половины живут 4 года и более.
Иногда источник эмболов можно вылечить, таким образом новые эмболы перестают формироваться, но непосредственное лечение для удаления существующих атероэмболов почек отсутствует. Лечение направлено на поддержание состояния пациента. Например, проводится лечение повышенного артериального давления. При почечной недостаточности может быть необходим диализ, но иногда почки со временем возобновляют свое функционирование.
Дополнительная информация
Могут быть полезны перечисленные ниже ресурсы на английском языке. Обратите внимание, что составители СПРАВОЧНИКА не несут ответственности за содержание этих ресурсов.
Американская ассоциация пациентов с заболеваниями почек (AAKP): AAKP улучшает жизнь пациентов путем образования, защиты интересов и поощрения чувства общности среди пациентов с заболеваниями почек.
Американский почечный фонд (AKF): AKF предоставляет информацию о заболеваниях почек, трансплантации почек и финансовую помощь, основанную на потребностях, для содействия при оплате медицинских расходов, вебинары для медицинских специалистов и возможности для защиты прав.
Национальный почечный фонд (NKF): Этот информационный центр предоставляет все необходимое, от базовой информации о функции почек до доступа к лечению и поддержки людей с заболеваниями почек, курсы по непрерывному медицинскому образованию, а также данные об исследованиях и грантах для медицинских работников.
Национальный институт диабета, расстройств пищеварения и заболеваний почек (NIDDK): общая информация о заболеваниях почек, включая научные открытия, статистические данные, а также программы общественного здравоохранения и информирования населения.