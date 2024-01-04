Цистоскопия

Некоторые заболевания мочевого пузыря и мочеиспускательного канала (например, опухоли мочевого пузыря, камни в мочевом пузыре или неприятные симптомы со стороны мочевыделительной системы) врачи могут диагностировать, проводя осмотр через гибкую трубку (цистоскоп, разновидность эндоскопа). Цистоскоп имеет диаметр примерно, как у карандаша, при этом в мочеиспускательный канал и мочевой пузырь вводится только около 15–30 сантиметров эндоскопа. Большинство цистоскопов представляют собой волоконно-оптические системы с источником света и маленькой камерой, позволяющей врачу осматривать мочевой пузырь и мочеиспускательный канал изнутри. Во многих цистоскопах на конце также имеются устройства, позволяющие врачу взять образец слизистой оболочки мочевого пузыря (биопсия).

Цистоскопию можно выполнять, когда человек находится в сознании, эта процедура причиняет лишь незначительные неприятные ощущения. Перед процедурой в мочеиспускательный канал обычно вводится обезболивающий гель. К возможным осложнениям относятся незначительное кровотечение и инфекция.

(См. также Обследование при заболеваниях почек и мочевыводящих путей).