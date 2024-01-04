Обследование при заболеваниях почек и мочевыводящих путей

Обследование для выявления заболевания почек или мочевыводящих путей начинается со сбора анамнеза и проведения физикального обследования. Иногда для диагностики заболевания почек или мочевыводящих путей необходимо провести анализы или процедуры.
Анамнез
Врач собирает медицинский анамнез, проводя опрос человека. Опрос включает вопросы об имеющихся у пациента симптомах, медицинском анамнезе (какие заболевания были у человека ранее), лекарственных препаратах (рецептурных и безрецептурных), наркотических и психоактивных веществах (рекреационных [включая алкоголь и табак] и запрещенных), аллергиях и наследственных заболеваниях. Как правило, людям, у которых, возможно, имеется заболевание, поражающее почки или мочевыводящие пути, задают следующие вопросы:
Количество, частота и время мочеиспусканий
Имеется ли боль или жжение во время мочеиспускания
Имеется ли кровь в моче
Имеется ли утечка мочи (недержание мочи)
Трудно ли начать мочеиспускание
Присутствует ли ощущение, что мочевой пузырь опорожнен не полностью
Имелись ли у них ранее инфекции мочевыводящих путей, медицинские процедуры или хирургическое вмешательство на мочевыводящих путях
Имеется ли боль в боку, нижнем отделе спины или животе, либо в области гениталий (например, в паху или в половых губах)
Пищевой рацион, а также время и тип принимаемой пищи и жидкости (иногда)
Например, врачи могут задавать вопросы о пищевом рационе человека потому, что некоторые продукты питания и лекарственные препараты могут изменять цвет мочи. Человеку, который часто просыпается ночью чтобы помочиться, могут задавать вопросы о количестве, виде и времени приема жидкости.
Физикальное обследование
После этого врачи проводят обследование человека. Они могут попытаться прощупать почки. Обычно почки у взрослых и у детей прощупать не удается кроме случаев, когда человек очень худой. В нормальных условиях почки могут прощупываться у новорожденных. Врачи могут слегка надавить на бок или поясницу пациента. Боль, возникающая во время этой манипуляции, может указывать на проблемы с почками (например, отек или инфекция). Если у человека имеются трудности при мочеиспускании и ощущение давления в нижнем отделе живота, врачи могут поставить палец на низ живота и постучать по нему. Если звук, возникающий при постукивании необычно тупой, мочевой пузырь может быть увеличен в размерах (растянут).
У мужчин врачи проводят обследование гениталий, включая яички, чтобы убедится, что отсутствует отек, болезненность или аномальное расположение яичек. Затем врачи проводят ректальное обследование, чтобы определить, имеется ли отек предстательной железы. Увеличение предстательной железы может ослаблять ток мочи.
У женщин врачи могут провести обследование органов малого таза, чтобы определить, способствуют ли симптомам со стороны мочевыводящих путей воспаление или раздражение слизистой оболочки влагалища (вагинитом) или половых органов.
Врачи также могут обследовать кожу человека на предмет изменений, связанных с заболеванием почек. Они могут выслушивать сердце и легкие с помощью стетоскопа для выявления необычных звуков со стороны сердца или легких, которые могут указывать на заболевание почек. Если врачи подозревают наличие хронической болезни почек, они проводят обследование, чтобы убедиться в отсутствии у человека сонливости и дезориентации.
Проведение анализов
После завершения физикального обследования врачам часто требуется провести анализ образца мочи. Если врачи подозревают наличие инфекции, они также могут попросить работников лаборатории постараться вырастить микроорганизмы из образца мочи (посев мочи).
Если врачи подозревают наличие закупорки (обструкции) или аномалии внутренних органов мочевыводящих путей, им обычно требуется провести визуализирующие исследования.
Чтобы определить, насколько хорошо почки отфильтровывают из крови продукты жизнедеятельности, врачи часто проводят анализы образцов крови и мочи (функциональные почечные пробы).
Иногда врачам требуется осмотреть внутреннюю часть мочевого пузыря (цистоскопия) или изучить образцы клеток, полученных из мочи или из почек, либо предстательной железы (биопсия).