Обследование при заболеваниях почек и мочевыводящих путей

После этого врачи проводят обследование человека. Они могут попытаться прощупать почки. Обычно почки у взрослых и у детей прощупать не удается кроме случаев, когда человек очень худой. В нормальных условиях почки могут прощупываться у новорожденных. Врачи могут слегка надавить на бок или поясницу пациента. Боль, возникающая во время этой манипуляции, может указывать на проблемы с почками (например, отек или инфекция). Если у человека имеются трудности при мочеиспускании и ощущение давления в нижнем отделе живота, врачи могут поставить палец на низ живота и постучать по нему. Если звук, возникающий при постукивании необычно тупой, мочевой пузырь может быть увеличен в размерах (растянут).

У мужчин врачи проводят обследование гениталий, включая яички, чтобы убедится, что отсутствует отек, болезненность или аномальное расположение яичек. Затем врачи проводят ректальное обследование, чтобы определить, имеется ли отек предстательной железы. Увеличение предстательной железы может ослаблять ток мочи.

У женщин врачи могут провести обследование органов малого таза, чтобы определить, способствуют ли симптомам со стороны мочевыводящих путей воспаление или раздражение слизистой оболочки влагалища (вагинитом) или половых органов.

Врачи также могут обследовать кожу человека на предмет изменений, связанных с заболеванием почек. Они могут выслушивать сердце и легкие с помощью стетоскопа для выявления необычных звуков со стороны сердца или легких, которые могут указывать на заболевание почек. Если врачи подозревают наличие хронической болезни почек, они проводят обследование, чтобы убедиться в отсутствии у человека сонливости и дезориентации.