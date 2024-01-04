Визуализирующие исследования мочевыводящих путей

Компьютерная томография (КТ) выдает изображения мочевыводящих путей и окружающих их структур. КТ-ангиография, менее инвазивная альтернатива традиционной ангиографии, полезна для оценки множества заболеваний мочевыводящих путей. Иногда в вену (внутривенно) вводят рентгеноконтрастное вещество. После введения контрастного вещества для получения более подробной информации о почках снимки делают немедленно, а иногда спустя 10 минут для получения более подробной информации о мышечных трубках, несущих мочу от почек в мочевой пузырь (мочеточниках).

К недостаткам КТ относятся воздействие значительных доз ионизирующего излучения, а также риск повреждения почек и аллергических реакций при введении рентгеноконтрастного вещества.