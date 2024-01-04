Визуализирующие исследования мочевыводящих путей

Существует ряд исследований, которые можно использовать при обследовании по поводу подозрения на болезнь почек или мочевыводящих путей. (См. также Общие сведения о мочевыводящих путях).
Простое рентгенологическое исследование
Рентгенологическое исследование, как правило, не позволяет диагностировать заболевания мочевыводящих путей. Иногда рентгенологическое исследование может помочь обнаружить определенные типы камней в почках и следить за их положением и ростом. Некоторые виды камней в почках не видны при простом рентгенологическом исследовании.
Ультразвуковое исследование
Ультразвуковое исследование — полезный метод визуализации, поскольку:
он не требует использования ионизирующего излучения или внутривенного введения рентгеноконтрастного вещества (которое иногда может вызывать повреждение почек);
он недорогой;
он показывает изображения по мере их получения; таким образом, если это необходимо, техник может получить дополнительные изображения.
Ультразвуковое исследование часто используют для получения изображений камней и отека, а также новообразований (опухолей) мочевыводящих путей, например, в почках, мочевом пузыре, мошонке и яичках, половом члене и мочеиспускательном канале. Ультразвуковое исследование также можно применять для выявления блокировки в почках или мочевом пузыре, определения остаточной мочи в мочевом пузыре после того, как человек помочится, определения размера предстательной железы, а также для получения изображений, которые помогают определить, в каком месте проводить взятие образцов при биопсии предстательной железы или почки. Доплеровская эхография формирует изображения путем анализа отраженных звуковых волн. Допплеровская эхография предоставляет информацию о кровотоке, которая помогает врачам определить причину эректильной дисфункции и таких заболеваний яичек, как перекручивание яичка и эпидидимит.
Компьютерная томография
Компьютерная томография (КТ) выдает изображения мочевыводящих путей и окружающих их структур. КТ-ангиография, менее инвазивная альтернатива традиционной ангиографии, полезна для оценки множества заболеваний мочевыводящих путей. Иногда в вену (внутривенно) вводят рентгеноконтрастное вещество. После введения контрастного вещества для получения более подробной информации о почках снимки делают немедленно, а иногда спустя 10 минут для получения более подробной информации о мышечных трубках, несущих мочу от почек в мочевой пузырь (мочеточниках).
К недостаткам КТ относятся воздействие значительных доз ионизирующего излучения, а также риск повреждения почек и аллергических реакций при введении рентгеноконтрастного вещества.
магнитно-резонансная томография.
Магнитно-резонансная томография (МРТ), как и КТ, выдает изображения мочевыводящих путей и окружающих структур. В отличие от КТ, МРТ не предполагает воздействия ионизирующего излучения. МРТ может использоваться для получения изображений кровеносных сосудов (метод называется «магнитно-резонансная ангиография» или МРА). При некоторых заболеваниях МРТ дает более подробную информацию, чем КТ. Однако МРТ не дает много полезной информации о камнях в мочевыводящих путях.
Использование вводимых в вену парамагнитных контрастных веществ делает МРТ-изображения более четкими. Это контрастное вещество сильно отличается от вещества, которое применяется при КТ. Тем не менее, парамагнитный контраст зачастую не может использоваться у людей с нарушением функции почек, поскольку у этих людей контрастное вещество в редких случаях вызывает серьезное и необратимое заболевание, носящее название «нефрогенный системный фиброз», которое поражает кожу и другие органы.
Внутривенная урография
При внутривенной урографии (ВВУ, которая также называется внутривенной пиелографией [ВВП]), используется рентгеноконтрастное вещество, вводимое через вену, чтобы получить рентгеновский снимок почек, мочеточников и мочевого пузыря. В настоящее время она выполняется редко. Обычно вместо нее проводится КТ с использованием рентгеноконтрастного вещества.
Ретроградная урография
При ретроградной урографии рентгеноконтрастное вещество вводится непосредственно в мочеточники или в собирательную систему почки. Эта процедура обычно проводится во время цистоскопии или другой обычной урологической процедуры, такой, как уретероскопия (введение катетера в мочеточники) или установка стента в мочеточнике или почке. Можно изучить мочевыводящие пути, в том числе отделы почки, через которые выводится моча.
Ретроградная урография может проводиться для диагностики рубцевания, опухолей или аномальных соединений между отделами мочевыводящих путей и другими структурами (свищи). Ретроградная урография может быть проведена, если нельзя вводить рентгеноконтрастное вещество (например, если функция почек нарушена).
Чрескожная антеградная урография
При чрескожной антеградной урографии рентгеноконтрастное вещество вводится через отверстие в спине (носящее название «нефростома») непосредственно в отделы почки, через которые выводится моча. Это исследование может проводиться, если ретроградная урография не может быть выполнена (например, если путь для введения инструмента заблокирован), или если у пациента уже установлена нефростомическая трубка, которая используется для лечения такого заболевания, как опухоль или камень, блокирующий мочевыводящие пути.
Цистография и цистоуретрография
Цистография — это любое исследование, которое дает изображения мочевого пузыря после введения в мочевой пузырь рентгеноконтрастного вещества (например, через цистоскоп или катетер в мочеиспускательном канале). Цистография чаще всего используется для обнаружения отверстия в мочевом пузыре, которое может возникать после травмы или хирургического вмешательства.
При цистоуретрографии (иногда именуемой «ретроградная цистоуретрография») рентгеноконтрастное вещество вводится через мочеиспускательный канал в мочевой пузырь. Эта процедура используется для определения аномалий в мочеиспускательном канале, таких, как рубцевание или разрывы в результате травмы. При получении рентгеновских снимков мочевого пузыря и мочеиспускательного канала во время и сразу после мочеиспускания исследование называется цистоуретрографией во время мочеиспускания. Эта разновидность цистоуретрографии используется для оценки правильности работы клапанов, которые препятствуют обратному току мочи из мочевого пузыря в мочеточники во время мочеиспускания, а также для обнаружения аномалий, таких, как сужение задней части мочеиспускательного канала (самого близкого к мочевому пузырю отдела).
Ретроградная уретрография
При ретроградной уретрографии рентгеноконтрастное вещество вводят непосредственно в конец мочеиспускательного канала с использованием либо шприца со специальным наконечником, либо уретрального катетера, введенного в мочеиспускательный канал только на несколько сантиметров, с частично надутым баллоном, так он что плотно прилегает к стенкам. Рентгеноконтрастное вещество вводят в мочеиспускательный канал, и оно заполняет весь просвет мочеиспускательного канала, делая видимыми любые повреждения или сужения. Этот метод исследования обычно используют у людей, перенесших травму, в результате которой мочеиспускательный канал может быть поврежден. Врачи проводят ретроградную уретрографию, чтобы убедиться, что введение уретрального катетера в мочевой пузырь будет безопасным и не приведет к повреждению мочеиспускательного канала.
Позитронно-эмиссионная томография
Доступные современные контрастные вещества для позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ) могут обнаружить рак предстательной железы, который распространился (метастазировал) в другие участки тела. Это ядерное контрастное вещество связывается с ПСМА (простатспецифический мембранный антиген) на поверхности клеток рака предстательной железы, которые после этого проявляются на ПЭТ-томограмме.
В отличие от этого, стандартная ПЭТ не очень полезна в большинстве случаев рака предстательной железы, но может быть полезна для диагностики других опухолей мочеполовой системы, таких как рак почек или яичек.
Радионуклидное сканирование
Радионуклидное сканирование почек — это метод визуализации, который основан на обнаружении небольшого количества радиации с помощью специальной гамма-камеры после инъекции радиоактивного химического вещества. Эта процедура чаще всего используется для оценки почечного кровотока и выделения мочи.
Ангиография
Ангиография (иногда, чтобы провести различие с КТ-ангиографией и магнитно-резонансной ангиографией, ее называют «традиционная ангиография») предполагает введение рентгеноконтрастного вещества непосредственно в артерию. У людей с заболеваниями мочевыводящих путей это исследование используется поскольку его можно сочетать с методами лечения, восстанавливающими кровеносные сосуды, пораженные определенными расстройствами, например, тяжелым кровотечением или аномальными соединениями между кровеносными сосудами (сосудистые свищи).
Ангиография может вызывать такие осложнения, как травма артерий, в которые вводится вещество, и прилегающих к ним органов, а также кровотечения и реакции на рентгеноконтрастные вещества.