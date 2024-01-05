Язвы и воспаления в ротовой полости различаются по внешнему виду и размеру и могут поражать любую часть ротовой полости, включая губы (см. раздел Лабиальный герпес и воспаление губ).

У пациентов может наблюдаться отек и покраснение слизистой оболочки рта или отдельные болезненные язвы. Язва — это рана, которая образует отверстие в слизистой оболочке ротовой полости, когда разрушается верхний слой клеток. Многие язвы имеют красный цвет, но встречаются и язвы белого цвета из-за мертвых клеток и остатков пищи в центральной части. Волдыри — это язвы, которые являются выпуклыми и заполнены жидкостью (они называются «везикулы» или «волдыри», в зависимости от размера). В редких случаях ротовая полость выглядит нормально, хотя у пациентов наблюдаются симптомы воспаления в ротовой полости (синдром жжения рта).

Нераковые (доброкачественные) язвы, как правило, болезненны до почти полного заживления. Боль затрудняет прием пищи, что иногда приводит к обезвоживанию и недостаточному питанию. Некоторые язвы могут пройти, но потом появиться повторно.

Причины язв и воспаления в полости рта Существует несколько типов и причин появления язв в полости рта. Язвы в полости рта могут быть вызваны инфекцией, общим (системным) заболеванием, физическим или химическим раздражителем или аллергической реакцией (см. также таблицу Некоторые причины возникновения язв в ротовой полости). Часто причина неизвестна. В целом, поскольку нормальное слюноотделение обеспечивает защиту слизистой оболочки рта, любое условие, которое понижает слюноотделение в свою очередь повышает риск появления язв в полости рта (см. Сухость во рту). Наиболее распространенными причинами возникновения язв в полости рта являются: Рецидивирующий афтозный стоматит (язвенный стоматит)

Вирусные инфекции (в частности, простой герпес и опоясывающий герпес)

Другие инфекции (вызванные грибком или бактериями)

Травма или раздражение от продуктов питания или химических веществ

Употребление табачных изделий

Лекарственные препараты (особенно химиотерапевтические препараты) и лучевая терапия

Системные расстройства Вирусные инфекции Вирусы являются наиболее распространенными инфекционными причинами появления язв в полости рта. Герпес губ и, реже, язвы на нёбе, вызванные вирусом простого герпеса, являются, наверное, самыми известными факторами. Однако и многие другие вирусы могут вызывать язвы в ротовой полости. Вирус ветряной оспы, вызывающий ветрянку и болезненное заболевание кожи, которое называется «опоясывающий лишай», может привести к образованию многочисленных язв на одной стороне рта. Эти язвы являются следствием вспышки активности вируса, который, подобно вирусу простого герпеса, никогда не покидает организм. Иногда ротовая полость остается болезненной в течение нескольких месяцев, лет или даже постоянно после заживления язв. Герпес губ 3D модель Другие инфекции Бактериальная инфекция может привести к появлению язв и отека рта. Причиной инфекций может быть чрезмерный рост микроорганизмов, которые в норме присутствуют в ротовой полости, или занесение новых микроорганизмов, например бактерий, которые вызывают сифилис или гонорею. Бактериальные инфекции от зубов или десен могут распространиться и привести к образованию заполненного гноем кармана инфекции (абсцесса) или вызвать менее локализованное воспаление (флегмону). Сифилис может привести к появлению красной, безболезненной язвы (твердый шанкр), которая возникает во рту или на губах на ранней стадии инфекции. Как правило, через несколько недель язва заживает. Спустя примерно 4–10 недель на губе или в полости рта образуется белая область (пятно на слизистой оболочке), если сифилис не лечили. Как твердый шанкр, так и пятно на слизистой оболочке являются высоко заразными, и во время этих стадий при поцелуе может произойти передача заболевания. На поздней стадии сифилиса на нёбе или на языке может появиться отверстие (гумма). На этой стадии заболевание не является заразным. Дрожжевые грибки Candida albicans обычно присутствуют в ротовой полости. Тем не менее, она может распространиться и дальше у тех людей, которые принимают антибиотики или кортикостероиды, или которые имеют слабую иммунную систему, например, у больных СПИДом. Candida может вызвать появление беловатых творожистых очагов, которые разрушают верхний слой слизистой оболочки ротовой полости при удалении. Иногда появляются только плоские красные очаги. Стоматит, вызываемый грибками Candida Изображение Фотография предоставлена стоматологом д-ром Джонатаном А. Шипом. Травма или раздражение Любой тип поражения или травмы полости рта, например, в случае случайного укуса или царапины внутренней поверхности щеки сломанными или неровными зубами или плохо прилегающими протезами, может вызвать появление волдырей (везикул или булл) или язв в полости рта. Как правило, поверхность волдыря быстро разрушается (рвется), образуя язву. Многие продукты питания и химические вещества могут вызвать раздражение или аллергическую реакцию, в результате чего возникают язвы в ротовой полости. Кислые продукты, ароматизатор корицы или вяжущие средства могут быть особенно раздражающими, как и некоторые ингредиенты в общих веществах, таких как зубная паста, ополаскиватель для рта, конфеты и жевательная резинка. Табак Использование табака может вызывать язвы в ротовой полости. Язвы, скорее всего, являются результатом воздействия раздражителей, токсинов и канцерогенов, присутствующих в табачных изделиях, но также могут появиться при сухости слизистой оболочки ротовой полости, высокой температуре в ротовой полости, изменении кислотности или снижении устойчивости к вирусным, бактериальным и грибковым инфекциям. Лекарственные препараты и лучевая терапия Самыми распространенными лекарственными препаратами, вызывающими язвы в полости рта, являются определенные химиотерапевтические препараты, применяемые для лечения онкологических заболеваний. Лучевая терапия также часто становится причиной язв в ротовой полости. Вызывать образование язв в ротовой полости могут лекарственные препараты с содержанием золота, которые раньше использовались для лечения ревматоидного артрита и некоторых других аутоиммунных заболеваний, однако они применяются в редких случаях, поскольку сейчас есть более эффективные средства. В редких случаях язвы в ротовой полости могут возникать после приема антибиотиков. Системные расстройства Многие заболевания поражают ротовую полость наряду с другими частями тела. Болезнь Бехчета, воспалительное заболевание, поражающее многие органы, в том числе глаза, гениталии, кожу, суставы, кровеносные сосуды, головной мозг и желудочно-кишечный тракт, может приводить к появлению рецидивирующих, болезненных язв в полости рта. Синдром Стивенса-Джонсона, разновидность аллергической реакции, приводит к появлению волдырей на коже или язв в полости рта. У некоторых людей с воспалительной болезнью кишечника также появляются язвы в полости рта. У людей с тяжелой целиакией, вызванной непереносимостью к клейковине (компонент пшеницы и других зерновых культур), часто появляются язвы в полости рта. Красный плоский лишай, заболевание кожи, также изредка вызывает язвы в ротовой полости, хотя обычно эти язвы не причиняют такой дискомфорт, как язвы на коже. Кожные заболевания пузырчатка обыкновенная и буллезный пемфигоид могут также приводить к появлению волдырей во рту. К появлению язв в полости рта также может приводить дефицит в рационе таких веществ, как железо, ниацин (витамин В3), витамин B6, витамин В12 и витамин C.

Обследование при язвах и воспалении в полости рта Не все язвы в ротовой полости требуют немедленного осмотра врачом. Следующая информация поможет вам решить, следует ли вам обращаться к врачу. Также вы узнаете, как именно проходит обследование. Настораживающие признаки У людей с язвами во рту некоторые симптомы и признаки указывают на системные заболевания. Они включают: лихорадка

волдыри на коже;

воспаление глаз;

какие-либо язвы у людей с ослабленной иммунной системой (например, у людей с ВИЧ-инфекцией). Когда обращаться к врачу Пациенты с подобными настораживающими признаками должны незамедлительно обратиться к врачу. Пациентам без настораживающих признаков, но с сильной болью, плохим общим самочувствием и/или проблемами с питанием следует обратиться к врачу в течение нескольких дней. Все люди с язвой, которая сохраняется в течение 10 дней или более, должны пройти обследование у стоматолога или врача, чтобы убедиться, что язва не является раковым или предраковым состоянием. Что делает врач Сначала врачи расспрашивают пациента о его симптомах и медицинском анамнезе. Врач спросит о питании, принимаемых лекарственных препаратах и о применении или воздействии других веществ (например, табака, химических веществ, зубной пасты, жидкостей для полоскания рта, металлов, газов или пыли). Врачи должны знать обо всех известных существующих состояниях, которые могут вызвать язвы в ротовой полости (например, простой герпес, болезнь Бехчета или воспалительная болезнь кишечника), состояниях, которые являются факторами риска возникновения язв в ротовой полости (например, ослабление иммунной системы, злокачественное новообразование или ВИЧ-инфекция), и анамнез половой жизни этого пациента. Затем проводят физикальное обследование. Ротовая полость осматривается, отмечается расположение и характер каких-либо язв. Врачи затем проводят общий осмотр для обнаружения симптомов системных расстройств, которые могут повлиять на здоровье ротовой полости. Кожа, глаза и половые органы осматриваются на наличие каких-либо язв, волдырей или сыпи. То, что врачи обнаружили в истории болезни и при медицинском осмотре, часто подсказывает причину язв в полости рта и возможные анализы, которые следует назначить. Таблица Некоторые причины возникновения язв в ротовой полости Таблица Проведение анализов Иногда посев, анализы крови или биопсия Необходимость определенных анализов зависит от информации, которую обнаружил врач в медицинской карте пациента, а также от результатов физикального обследования, особенно если присутствуют настораживающие признаки. Пациенты с редким появлением язв в ротовой полости и без симптомов или факторов риска возникновения системного заболевания, вероятно, не требуют проведения исследования. Пациенты с более частыми язвами в ротовой полости должны пройти исследования на вирусные и бактериальные культуры и различные анализы крови. При постоянном возникновении язв без очевидной причины может быть проведена биопсия. Последовательный отказ от продуктов (по одному) или использование другой марки зубной пасты, жевательной резинки или жидкости для полоскания для рта поможет понять, не является ли причиной возникновения язв определенный продукт питания или продукт для ухода за полостью рта.

Лечение язв и воспаления в полости рта Лечение причины

Отказ от раздражающих продуктов питания и веществ

Препараты местного действия Если причина известна, врачи занимаются ее лечением. Например, люди принимают антибиотики для лечения бактериальных инфекций. Рекомендуется избегать приема каких-либо веществ или лекарственных препаратов, которые вызывают язвы в ротовой полости. Частая чистка зубов мягкой щеткой и полоскания соленой водой помогут защитить язвы от заражения. Боль можно устранить, избегая употребления кислых или слишком соленых продуктов, а также других раздражающих веществ. Препараты местного действия Местное лечение — это средства, наносимые непосредственно на пораженную часть тела. Местное лечение язв в ротовой полости включает в себя Анестетики

Защитные аппликации

Кортикостероиды

Прижигание лазером или химическими веществами Можно полоскать рот жидкостью с анестезирующим средством, таким как диклонин или лидокаин. Тем не менее, из-за того, что эти полоскания рта вызывают онемение рта и горла и таким образом затрудняют глотание, следует следить за детьми, которые пользуются этой жидкостью, чтобы они не подавились пищей. Кроме того, лидокаин в более густом виде (вязкий лидокаин) можно наносить тампоном непосредственно на язву во рту. Эти средства для полоскания следует использовать только в рекомендованных дозах, чтобы избежать токсического воздействия. Защитные аппликации, содержащие сукральфат и алюминиево-магниевые антациды, могут облегчать боль, если применяются в виде полосканий. Многие врачи добавляют другие ингредиенты, такие как лидокаин и/или дифенгидрамин (антигистамин). Применение пасты амлексанокса является другим вариантом. Эти средства для местного применения могут помочь устранить дискомфорт, но не лечат причину появления язв. Следует отказаться от жидкостей для полоскания рта, которые содержат спирт (этанол), поскольку они могут усугубить состояние язв в полости рта. После того, как врачи убедились, что язва не вызвана инфекцией, они могут назначить полоскание жидкостью с кортикостероидами или нанесение кортикостероидного геля на каждый очаг. Некоторые язвы в ротовой полости можно вылечить с помощью маломощного лазера, который сразу снимает боль и часто предупреждает повторное появление язвы. Химическое прижигание язвы при помощи небольшой палочки, покрытой нитратом серебра, может также снять боль, но это не так эффективно, как лазер.

Ключевые моменты Язва в ротовой полости, которая наблюдается более 10 дней, должна быть осмотрена врачом или стоматологом.

Отдельные язвы в ротовой полости у людей, не имеющих других симптомов или факторов риска возникновения системного заболевания, как правило, вызываются вирусной инфекцией или рецидивирующим афтозным стоматитом.

Симптомы вне ротовой полости, сыпь или и то и другое требуют срочной оценки.