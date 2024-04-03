Язвы и выпуклости языка

Причины возникновения язв (волдырей и изъязвлений) на языке могут включать:

Сторона языка может незначительно увеличиться и выступать в пространство на месте отсутствующих зубов. Это обычно безвредно. Хотя небольшие неровности на обеих сторонах языка, как правило, безвредны, выпуклость только на одной стороне следует исследовать на предмет злокачественности.

Красные или белые области неясного происхождения, язвы или выпуклости (особенно, твердые) на языке — особенно если они безболезненны — могут быть признаками рака и должны быть осмотрены врачом или стоматологом. Большинство видов рака ротовой полости образуются по бокам языка или на дне полости рта. Рак почти никогда не появляется на верхней части языка, за исключением случаев, когда рак возникает после нелеченого сифилиса.