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Язвы и выпуклости языка

Авторы:Bernard J. Hennessy, DDS, Texas A&M University, College of Dentistry
Проверено/пересмотрено апр. 2024
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    Причины возникновения язв (волдырей и изъязвлений) на языке могут включать:

    Сторона языка может незначительно увеличиться и выступать в пространство на месте отсутствующих зубов. Это обычно безвредно. Хотя небольшие неровности на обеих сторонах языка, как правило, безвредны, выпуклость только на одной стороне следует исследовать на предмет злокачественности.

    Красные или белые области неясного происхождения, язвы или выпуклости (особенно, твердые) на языке — особенно если они безболезненны — могут быть признаками рака и должны быть осмотрены врачом или стоматологом. Большинство видов рака ротовой полости образуются по бокам языка или на дне полости рта. Рак почти никогда не появляется на верхней части языка, за исключением случаев, когда рак возникает после нелеченого сифилиса.

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    Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

    Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.