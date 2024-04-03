Лабиальный герпес, воспаление губ и другие изменения

Размер, цвет и поверхность губ могут претерпевать изменения. Некоторые из этих изменений могут указывать на проблему со здоровьем. Другие изменения безвредны. При старении губы могут становиться тоньше.

Лабиальный герпес (язвы на губах) возникают вследствие различных причин. Лабиальный герпес с твердыми краями может быть одной из форм рака кожи (см. Виды рака ротовой полости; см. также Губы и солнечный ожог). Язвы могут также возникать в качестве симптома других заболеваний, таких как полиморфная эритема, рецидивирующая инфекция ротовой полости, вызванная вирусом простого герпеса (герпетическая лихорадка) или сифилис.

Могут появиться пятна на губах. Множественные, небольшие, разбросанные коричневатые черные пятнышки могут быть признаком наследственного заболевания под названием синдром Пейтца-Эгерса, при котором в желудке и кишечнике образуются полипы. В редких случаях у людей, которые курят, возникают доброкачественные коричневые пятна на губах, около места удерживания сигареты. Веснушки и коричневатые области неправильной формы (меланотические пятна) являются распространенным явлением вокруг губ и могут сохраняться в течение многих лет. Эти пятна не являются поводом для беспокойства.

Болезнь Кавасаки, заболевание неизвестной этиологии, которое обычно возникает у детей от младенческого возраста и до 8 лет, может вызвать сухость и растрескивание губ, а также покраснение слизистой оболочки полости рта.

Другие распространенные изменения размера и цвета губ включают:

Герпес губ Изображение SCIENCE SOURCE/SCIENCE PHOTO LIBRARY