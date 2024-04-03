Изменение цвета языка и другие изменения

Сосочки языка (белые округлые выступы) могут изменить свой цвет, если человек курит или жует табак, употребляет определенные продукты или витамины или если на его языке размножаются цветные бактерии.

Верхняя часть языка может окраситься в черный цвет, если человек принимает препараты висмута от расстройства желудка. Чистка языка при помощи зубной щетки или чистка языка скребком может удалить такое ​​изменение цвета.

Небольшое сине-черное пятно на нижней стороне языка может быть татуировкой, вызванной фрагментом пломбы, содержащей серебряную амальгаму, который застрял в языке.

Причиной бледного и гладкого языка может быть железодефицитная анемия или пернициозная анемия, вызванная дефицитом витамина B12.

«Земляничный» язык может быть первым признаком скарлатины, а у ребенка — признаком болезни Кавасаки или мультисистемного воспалительного синдрома у детей (MIS-C), редкого осложнения COVID-19.

Гладкий красный язык и боль в полости рта могут указывать на общее воспаление языка (глоссит) или причина может заключаться в наличии пеллагры, типа недостаточного питания, вызванного недостатком ниацина (витамина B3) в рационе.