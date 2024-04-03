Изменение цвета языка и другие изменения

Цвет и поверхность языка могут изменяться в результате травмы, плохой гигиены полости рта, заболевания или воздействия других факторов. Изменения могут затронуть некоторую или большую часть языка. Многие изменения происходят, не вызывая боли или дискомфорта.
Изменение цвета языка
Сосочки языка (белые округлые выступы) могут изменить свой цвет, если человек курит или жует табак, употребляет определенные продукты или витамины или если на его языке размножаются цветные бактерии.
Верхняя часть языка может окраситься в черный цвет, если человек принимает препараты висмута от расстройства желудка. Чистка языка при помощи зубной щетки или чистка языка скребком может удалить такое изменение цвета.
Небольшое сине-черное пятно на нижней стороне языка может быть татуировкой, вызванной фрагментом пломбы, содержащей серебряную амальгаму, который застрял в языке.
Причиной бледного и гладкого языка может быть железодефицитная анемия или пернициозная анемия, вызванная дефицитом витамина B12.
«Земляничный» язык может быть первым признаком скарлатины, а у ребенка — признаком болезни Кавасаки или мультисистемного воспалительного синдрома у детей (MIS-C), редкого осложнения COVID-19.
Гладкий красный язык и боль в полости рта могут указывать на общее воспаление языка (глоссит) или причина может заключаться в наличии пеллагры, типа недостаточного питания, вызванного недостатком ниацина (витамина B3) в рационе.
Изменение поверхности языка
При мигрирующем глоссите (географический язык) некоторые участки языка становятся красными и гладкими (такие как язвы), часто окруженными белым краем. Другие участки, которые выглядят белыми или желтыми и огрубевшими, могут напоминать псориаз или появляться в результате псориаза. Области с измененным цветом часто перемещаются в течение от нескольких недель до нескольких лет. Это состояние обычно безболезненно и не требует лечения. Географический язык чаще встречается у женщин, чем у мужчин, и риск его развития ниже среди курящих.
При наличии симптомов иногда помогает применение кортикостероидов в малых дозах.
При бороздчатом языке на поверхности языка появляются глубокие канавки. Причина неизвестна, но бороздчатый язык может развиваться при мигрирующем глоссите и некоторых других нарушениях. Обычно симптомы отсутствуют и никакого лечения не требуется.
При «волосатом» языке кератин (обычный белок организма, который находится в волосах, коже и ногтях) накапливается на выступах в верхней части языка (сосочках), что придает языку волосатый вид. В случае недостаточной очистки полости рта на языковых сосочках накапливаются остатки еды и может развиться волосатый язык. Кроме того, язык может приобрести волосатый вид после лихорадки, после приема антибиотиков или если слишком часто применяется полоскание рта с перекисью.
Эти «волоски» на верхней части языка не следует путать с волосистой лейкоплакией. Волосистая лейкоплакия — это белые, волосистые на вид пятна на боковых частях языка, которые вызваны вирусом Эпштейна-Барр. Обычно они появляются у людей с заболеваниями, которые подавляют иммунную систему, особенно с ВИЧ-инфекцией.
«Земляничный» язык — это язык красного цвета с небольшими «зернышками». Крошечные нитевидные выступы (сосочки) на языке отпадают или отшелушиваются, при этом остаются грибообразные выступы, которые образуют зернышки земляники. «Земляничный» язык также может быть первым признаком скарлатины.
SCIENCE PHOTO LIBRARY
На поверхности языка появляются крупные пятна неправильной формы, похожие на изображение стран на карте.
Фотография любезно предоставлена доктором стоматологических наук, магистром наук Casey Campbell.
Доброкачественный мигрирующий глоссит (географический язык), при котором нормальные выступы (сосочки) на поверхности языка теряются и окружены приподнятыми бело-желтыми областями. На языке также присутствует сеточка мелких трещин (глубокие бороздки на вершине и по бокам языка), которая часто сосуществует с географическим языком.
© Springer Science+Business Media
Язык становится коричневатым и волосатым на вид в связи со скоплением кератина на нормальных отростках в верхней части языка (сосочках).
Фотография любезно предоставлена доктором стоматологических наук Craig B. Fowler.
«Земляничный» язык — это язык красного цвета с небольшими «зернышками». Крошечные нитевидные выступы (сосочки) на языке отпадают или отшелушиваются, при этом остаются грибообразные выступы, которые образуют зернышки земляники. «Земляничный» язык также может быть первым признаком скарлатины.
SCIENCE PHOTO LIBRARY
На поверхности языка появляются крупные пятна неправильной формы, похожие на изображение стран на карте.
Фотография любезно предоставлена доктором стоматологических наук, магистром наук Casey Campbell.
Доброкачественный мигрирующий глоссит (географический язык), при котором нормальные выступы (сосочки) на поверхности языка теряются и окружены приподнятыми бело-желтыми областями. На языке также присутствует сеточка мелких трещин (глубокие бороздки на вершине и по бокам языка), которая часто сосуществует с географическим языком.
© Springer Science+Business Media
Язык становится коричневатым и волосатым на вид в связи со скоплением кератина на нормальных отростках в верхней части языка (сосочках).
Фотография любезно предоставлена доктором стоматологических наук Craig B. Fowler.
Белесые пятна на языке, напоминающие те, что иногда встречаются на внутренней поверхности щек, могут быть вызваны следующим:
лихорадка
Обезвоживание
второй стадией сифилиса;
молочницей (инфекцией, вызванной грибком Candida);
красным плоским лишаем (кожный зуд, который может также возникнуть во рту);
лейкоплакией (плоское белое пятно, возникающее в результате длительного раздражения);
дыханием через рот;
трением об острый край зуба или сломанную пломбу.