Влияние возраста на ротовую полость и зубы

В процессе старения вкусовые ощущения могут ослабевать. Пожилым людям пища может казаться безвкусной, поэтому для усиления вкуса они могут добавлять большое количество приправ (особенно соли, которая вредна для некоторых людей), либо хотят употреблять острую пищу, которая может стать причиной ожога десен.

Пожилые люди также могут иметь расстройства или принимать лекарства, которые влияют на их способность ощущать вкус. Такие нарушения включают:

К лекарственным средствам, влияющим на вкус, относятся некоторые лекарства, используемые для лечения повышенного артериального давления (например, каптоприл), высокого уровня холестерина (например, статины) и депрессии.

Зубная эмаль обычно стирается с возрастом, делая зубы уязвимыми к повреждению и разрушению. Потеря зубов является основной причиной того, что пожилые люди не могут жевать и, следовательно, не могут потреблять достаточное количество питательных веществ. Когда пожилые люди теряют зубы, часть челюстной кости, которая удерживает эти зубы на месте, постепенно атрофируется и не остается на прежней высоте.

С возрастом происходит незначительное снижение слюноотделения; это снижение может усугубиться приемом некоторых лекарственных препаратов. Уменьшение количества слюны вызывает сухость во рту (ксеростомию). Десны могут истончаться и оседать. Сухость во рту и оседание десен увеличивают вероятность возникновения кариеса. Некоторые специалисты также считают, что сухость во рту может привести к повышению восприимчивости слизистой пищевода к повреждениям.

Несмотря на сухость во рту и атрофирующиеся десны, у многих пожилых людей зубы сохраняются, особенно у людей без кариеса или заболеваний периодонта. Люди более пожилого возраста, которые теряют все зубы или их часть, нуждаются в частичном или полном протезировании и/или имплантах.

У взрослых основной причиной потери зубов является заболевание периодонта. Заболевание периодонта — это заболевание, разрушающее десны и поддерживающие структуры и вызванное длительным накоплением бактерий. Это заболевание чаще встречаются у людей, плохо ухаживающих за полостью рта, у курильщиков и у людей с определенными заболеваниями, такими как сахарный диабет, плохое питание, лейкоз или ВИЧ-инфекция. Хотя и редко, зубные инфекции, вызванные бактериями, также могут привести к скоплению гноя (абсцессам) в головном мозге, тромбозу кавернозного синуса, лихорадке неясного происхождения и эндокардиту у людей с некоторыми тяжелыми патологиями сердца.

(См. также Биология ротовой полости и Биология зубов.)