Желчный пузырь и желчевыводящие пути

Желчный пузырь представляет собой небольшой грушевидный мышечный мешок, в котором скапливается желчь и который связан с печенью протоками, известными под названием желчевыводящих путей. (См. также Общие сведения о печени и желчном пузыре).

Желчь представляет собой зеленовато-желтую, густую, липкую жидкость. Она состоит из солей желчных кислот, электролитов (растворенных заряженных частиц, таких, как натрий и бикарбонат), желчных пигментов, холестерина и других жиров (липидов). Желчь выполняет две основные функции:

способствует пищеварению;

выводит из организма некоторые ненужные продукты (главным образом гемоглобин и избыток холестерина).

Соли желчных кислот помогают в процессе пищеварения, облегчая всасывание из кишечника холестерина, жиров и жирорастворимых витаминов.

Билирубин является основным пигментом желчи. Билирубин является продуктом жизнедеятельности, который образуется из гемоглобина (белка, переносящего кислород в крови) и выделяется в желчь. Гемоглобин высвобождается, когда разрушаются старые или поврежденные эритроциты.

Желчный пузырь и желчные протоки Изображение

Желчь выводится из печени через левый и правый печеночные протоки, которые соединяются в общий печеночный проток. Этот проток затем соединяется с протоком, связанным с желчным пузырем, называемым пузырным протоком, при этом формируется общий желчный проток. Общий желчный проток входит в тонкую кишку через сфинктер Одди (кольцевидную мышцу), расположенный несколько ниже желудка.

Примерно половина желчи, выделяющейся между приемами пищи, течет напрямую через общий желчный проток в тонкую кишку. Остальная часть желчи отводится через пузырный проток в желчный пузырь, в котором она накапливается. В желчном пузыре в кровоток абсорбируется до 90 % воды из желчи, что очень сильно повышает концентрацию оставшейся желчи. Когда пища входит в тонкую кишку, цепочка гормональных и нервных сигналов заставляет желчный пузырь сжиматься, а сфинктер Одди расслабляться и открываться. Желчь затем вытекает из желчного пузыря в тонкую кишку, где смешивается с пищей и выполняет свою пищеварительную функцию.

После того как желчь попадает в тонкую кишку и перемещается вниз по кишечнику, примерно 90 % солей желчных кислот повторно абсорбируются в кровоток через стенку нижнего отдела тонкого кишечника. Печень извлекает эти соли желчных кислот из крови и повторно секретирует их назад в желчь. Соли желчных кислот проходят через этот цикл примерно 10–12 раз в день. Всякий раз небольшое количество солей желчных кислот не абсорбируется, а достигает толстого кишечника, где разлагается бактериями. Некоторые соли желчных кислот повторно абсорбируются в толстом кишечнике. Остаток выводится с каловыми массами.

Хотя желчный пузырь и полезен, он не является жизненно важным органом. Если желчный пузырь удален (например, у больного с холециститом), желчь может выводиться из печени прямо в тонкую кишку.

Желчные камни — это твердые образования, которые формируются, когда в организме слишком много холестерина (наиболее распространенный тип камней), слишком много билирубина или недостаточное количество солей желчных кислот. Желчные камни могут формироваться в желчном пузыре или в желчных протоках. Желчные камни обычно не вызывают симптомов. Однако желчные камни могут блокировать отток желчи из желчного пузыря, причиняя боль (желчная колика) или вызывая воспаление. Они также могут мигрировать из желчного пузыря в желчный проток, в котором они могут заблокировать нормальный отток желчи в кишечник, вызывая, помимо боли и воспаления, желтуху (пожелтение кожи и белков глаз).

Отток желчи также может быть заблокирован опухолями. Другие причины блокирования протока менее распространены.