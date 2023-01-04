Анализы крови

Если результаты анализа крови отклоняются от нормы, проводятся визуализирующие обследования, обычно ультразвуковое исследование

Иногда биопсия печени

Врач подозревает наличие холестаза у людей с желтухой и на основании симптомов и результатов физикального обследования пытается определить, находится ли причина в печени или вне печени.

Недавнее применение лекарственных препаратов, которые могут вызывать холестаз, позволяет предположить, что причина находится в печени. Появление небольших паукообразных кровеносных сосудов, заметных на коже (называемых паукообразной ангиомой), увеличение селезенки и накопление жидкости в брюшной полости (асцит), то есть симптомы хронической болезни печени, также позволяют предложить наличие причины в печени.

Результаты обследования, которые позволяют предположить наличие причины вне печени, включают в себя определенные виды боли в животе (например, периодическую боль в верхней правой части брюшной полости и иногда также в правом плече) и увеличение желчного пузыря (пальпируемый во время физикального обследования или обнаруженный посредством визуализирующих исследований).

Некоторые симптомы (такие как потеря аппетита, тошнота и рвота) не позволяют определить, находится ли причина в печени или за ее пределами.

Как правило, анализы крови делаются для измерения уровней двух ферментов (щелочной фосфатазы и гамма-глутамилтранспептидазы), которые у людей с холестазом очень высокие. Однако если уровень щелочной фосфатазы очень высокий, но уровень гамма-глутамилтранспептидазы в норме, причина высокого уровня щелочной фосфатазы, вероятно, не холестаз. Анализ крови, измеряющий уровень билирубина, указывает на степень тяжести холестаза, но не на его причину.

Визуализирующее исследование, обычно ультразвуковое исследование, проводится практически всегда, если в результатах анализа крови наблюдаются отклонения от нормы. Компьютерная томография (КТ) или в некоторых случаях магнитно-резонансная томография (МРТ) может проводиться в дополнение к ультразвуковому исследованию или вместо него. Если есть основания полагать, что причина, находится в печени, то можно сделать биопсию печени, которая обычно позволяет поставить диагноз.

Если есть основания полагать, что причиной, по-видимому, является блокада желчных протоков, то необходимы более четкие изображения этих протоков. Как правило, проводится одна из следующих процедур: