Холестаз представляет собой снижение или прекращение выведения желчи. Желчь — это необходимая для пищеварения жидкость, вырабатываемая печенью.
Заболевания печени, желчного протока или поджелудочной железы могут привести к холестазу.
Кожа и белки глаз выглядят желтыми, появляется зуд кожи, темная моча, а стул может приобрести светлую окраску и необычно дурной запах.
Для установления причины необходимы лабораторные исследования и часто визуализирующие обследования.
Лечение зависит от причины, но лекарственные препараты могут помочь облегчить зуд.
(См. также Общие сведения о печени и желчном пузыре, Желчный пузырь и желчные пути и Общие сведения о заболеваниях печени).
При холестазе отток желчи нарушен где-то между клетками печени (которые вырабатывают желчь) и двенадцатиперстной кишкой (начальным сегментом тонкой кишки). Когда выведение желчи прекращено, пигмент билирубин (ненужный продукт, образующийся при разложении старых или поврежденных эритроцитов) попадает в кровоток и накапливается в крови. Обычно билирубин соединяется в печени с желчью, переносится через желчные протоки в пищеварительный тракт и выводится из организма. Большая часть билирубина выводится с каловыми массами, но небольшое количество выводится с мочой.
Изображение печени и желчного пузыря
Причины холестаза
Причины холестаза подразделяют на две группы: внутрипеченочные и внепеченочные.
Внутрипеченочные причины
Причины включают острый гепатит, алкогольную болезнь печени, первичный билиарный холангит с воспалением и рубцеванием желчных протоков, цирроз вследствие вирусного гепатита B или C (также с воспалением и рубцеванием желчных протоков), применение некоторых лекарственных препаратов (например, амоксициллина/клавуланата, хлорпромазина, азатиоприна и оральных контрацептивов), влияние гормонов на отток желчи во время беременности (состояние, носящее название холестаз при беременности), а также злокачественная опухоль, распространившаяся в печень.
Внепеченочные причины
Причины включают камень в желчном протоке, сужение (стриктуру) желчного протока, рак желчного протока, рак поджелудочной железы и воспаление поджелудочной железы (панкреатит).
Симптомы холестаза
Желтуха, темная моча, стул светлого цвета и генерализованный зуд являются характерными симптомами холестаза. Желтуха представляет собой пожелтение кожи и глаз, возникающее в результате избыточного накопления билирубина в коже, а темная моча появляется в результате избыточного выведения билирубина почками. Кожный зуд, возможно, обусловлен накоплением продуктов желчи в коже. Расчесывание может повредить кожу. Стул может стать светлым вследствие заблокированного выделения билирубина в кишечник, что препятствует его выведению из организма с каловыми массами. Каловые массы могут содержать слишком много жира (состояние, называемое стеатореей) вследствие того, что желчь не может попасть в кишечник, чтобы помочь переваривать жир, поступающий с пищей. Содержащие жиры каловые массы могут необычно дурно пахнуть.
Недостаток желчи в кишечнике также означает, что кальций и витамин D плохо поглощаются. Если холестаз сохраняется на протяжении некоторого времени, то недостаток этих веществ может привести к потере костной ткани. Витамин К, необходимый для свертывания крови, также плохо абсорбируется в кишечнике, что вызывает тенденцию к появлению кровотечений.
Затяжная желтуха вследствие холестаза приводит к тому, что кожа приобретает землистый цвет, и к образованию в коже желтых жировых отложений. Наличие других симптомов, например, боли в животе, потери аппетита, рвоты или повышенной температура, зависит от причины холестаза.
Диагностика холестаза
Анализы крови
Если результаты анализа крови отклоняются от нормы, проводятся визуализирующие обследования, обычно ультразвуковое исследование
Иногда биопсия печени
Врач подозревает наличие холестаза у людей с желтухой и на основании симптомов и результатов физикального обследования пытается определить, находится ли причина в печени или вне печени.
Недавнее применение лекарственных препаратов, которые могут вызывать холестаз, позволяет предположить, что причина находится в печени. Появление небольших паукообразных кровеносных сосудов, заметных на коже (называемых паукообразной ангиомой), увеличение селезенки и накопление жидкости в брюшной полости (асцит), то есть симптомы хронической болезни печени, также позволяют предложить наличие причины в печени.
Результаты обследования, которые позволяют предположить наличие причины вне печени, включают в себя определенные виды боли в животе (например, периодическую боль в верхней правой части брюшной полости и иногда также в правом плече) и увеличение желчного пузыря (пальпируемый во время физикального обследования или обнаруженный посредством визуализирующих исследований).
Некоторые симптомы (такие как потеря аппетита, тошнота и рвота) не позволяют определить, находится ли причина в печени или за ее пределами.
Как правило, анализы крови делаются для измерения уровней двух ферментов (щелочной фосфатазы и гамма-глутамилтранспептидазы), которые у людей с холестазом очень высокие. Однако если уровень щелочной фосфатазы очень высокий, но уровень гамма-глутамилтранспептидазы в норме, причина высокого уровня щелочной фосфатазы, вероятно, не холестаз. Анализ крови, измеряющий уровень билирубина, указывает на степень тяжести холестаза, но не на его причину.
Визуализирующее исследование, обычно ультразвуковое исследование, проводится практически всегда, если в результатах анализа крови наблюдаются отклонения от нормы. Компьютерная томография (КТ) или в некоторых случаях магнитно-резонансная томография (МРТ) может проводиться в дополнение к ультразвуковому исследованию или вместо него. Если есть основания полагать, что причина, находится в печени, то можно сделать биопсию печени, которая обычно позволяет поставить диагноз.
Если есть основания полагать, что причиной, по-видимому, является блокада желчных протоков, то необходимы более четкие изображения этих протоков. Как правило, проводится одна из следующих процедур:
ЭРХПГ (эндоскопическая ретроградная холангиопанкреатография): Гибкий зонд с оптической системой (эндоскоп) проводят через рот в тонкую кишку, а рентгеноконтрастное вещество (которое видно в рентгеновских лучах) вводят через зонд в желчные протоки и протоки поджелудочной железы. Затем проводят рентгенологическое исследование.
МРХПГ (магнитно-резонансная холангиопанкреатография): МРХПГ представляет собой МРТ желчных протоков и протоков поджелудочной железы, проводимую с помощью специализированных методик, которые заставляют жидкость в протоках выглядеть яркой, в то время как окружающие ткани выглядят темными.
Эндоскопическое ультразвуковое исследование: Изображения получают путем введения установленного на гибкий зонд с оптической системой (эндоскоп) ультразвукового датчика через рот в тонкую кишку.
Лечение холестаза
При закупорках желчных протоков — хирургическое вмешательство или эндоскопия
Закупорки в самой печени можно лечить различными способами, в зависимости от причины
При зуде — холестирамин
Обычно закупорку желчных протоков можно лечить с помощью хирургического вмешательства или эндоскопии (используя гибкий зонд с оптической системой и присоединенными хирургическими инструментами).
Закупорку в самой печени можно лечить различными способами, в зависимости от причины. Если есть подозрение, что причиной является лекарственный препарат, то врач отменяет его применение. Если причиной является острый гепатит, то холестаз и желтуха обычно исчезают после излечения гепатита. При холестазе советуют избегать или прекратить использовать любые вещества, которые токсичны для печени, например, алкоголь и определенные лекарственные препараты.
Принимаемый перорально холестирамин можно применять для лечения зуда. Этот препарат связывается с определенными компонентами желчи в кишечнике, благодаря чему они не могут быть повторно абсорбированы и не раздражают кожу.
За исключением случаев тяжелого поражения печени, прием витамина К может улучшить свертывание крови.
Препараты кальция и витамина D часто принимают, если холестаз сохраняется, но они не очень эффективны для предотвращения потери костной ткани.