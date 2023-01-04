Печеночная энцефалопатия представляет собой нарушение функции головного мозга, возникающее у людей с тяжелой болезнью печени, когда токсические вещества, обычно удаляемые печенью, накапливаются в крови и попадают в головной мозг.

Печеночная энцефалопатия возникает у людей, страдающих продолжительным (хроническим) заболеванием печени.

Печеночная энцефалопатия может быть вызвана кровотечением в пищеварительный тракт, инфекцией, несоблюдением назначенного режима лечения лекарственными препаратами или иным стрессом.

У человека появляется спутанность сознания, дезориентация и сонливость, наблюдается изменение личности, изменения в поведении и настроении.

Врачи ставят диагноз на основании симптомов, результатов обследования и лечебного эффекта.

Устранение причинных факторов, а также прием лактулозы (легкое слабительное средство) и рифаксимина (антибиотик) могут помочь снятию симптомов.

(См. также Общие сведения о заболеваниях печени).

Вещества, абсорбируемые в кровоток в кишечнике, проходят через печень, которая обычно выводит токсины. Многие из этих токсинов (например, аммиак) являются нормальными продуктами расщепления белков в процессе переваривания пищи. При печеночной энцефалопатии токсины не выводятся, потому что нарушена функция печени. Кроме того, некоторые токсины могут полностью обойти печень через аномальные соединения (называемые коллатеральными сосудами), которые формируются между воротной венозной системой (которая снабжает печень кровью) и общей системой кровообращения. Эти сосуды образовываются вследствие болезни печени и портальной гипертензии (повышенное давление в воротной вене, которая представляет собой крупную вену, несущую кровь от кишечника в печень).

Процедура, используемая для лечения портальной гипертензии (называемая портосистемным шунтированием), может также способствовать тому, что токсины обходят печень. Независимо от причины результат остается тем же: Токсины могут проникать в мозг и оказывать влияние на его функцию. Врачи точно не знают, какие вещества отвечают за поражение головного мозга. Однако высокие уровни продуктов расщепления белков в крови, например, аммиак, по-видимому, вносят вклад в этот процесс.

У людей с продолжительным (хроническим) заболеванием печени энцефалопатию обычно провоцируют такие явления, как:

инфекция;

нарушение режима лечения лекарственными препаратами;

кровотечение в пищеварительный тракт, такое, как кровотечение из увеличенных, скрученных (варикозных) вен в пищеводе (варикозное расширение вен пищевода);

дегидратация;

электролитный дисбаланс;

прием определенных препаратов, особенно алкоголя, некоторых седативных средств, обезболивающих препаратов (анальгетиков) или диуретиков.

Симптомы печеночной энцефалопатии Симптомы характерны для нарушения функции мозга, особенно снижение внимания и дезориентация. На ранних стадиях небольшие изменения появляются в логическом мышлении, личности и поведении. Настроение человека может изменяться, а здравость суждений может быть нарушена. Может быть нарушен нормальный сон. У людей может возникать депрессия, тревожность или раздражительность. У них могут отмечаться проблемы с концентрацией. На любой стадии развития энцефалопатии дыхание человека может приобрести несвежий сладковатый запах. По мере прогрессирования заболевания люди не могут устойчиво держать руки в вытянутом положении, что приводит к непроизвольным движениям рук, как будто кисть хлопает (астериксис). Их мышцы могут подергиваться непроизвольно или в результате внезапного воздействия на человека шума, света или движения, либо другого стимула. Это подергивание носит название «миоклонус». Кроме того, люди обычно становятся сонливыми и дезориентированными, а движения и речь становятся вялыми. Дезориентация наблюдается часто. Реже люди с энцефалопатией испытывают возбуждение и взволнованность. В конечном счете, по мере ухудшения функции печени, они могут потерять сознание и впасть в кому. Кома зачастую заканчивается смертью несмотря на лечение.

Диагностика печеночной энцефалопатии Обследование врачом;

Анализы крови

В некоторых случаях — исследование психического статуса

В некоторых случаях — электроэнцефалография Диагноз основывается главным образом на симптомах, результатах обследования и лечебном эффекте. Врачи расспрашивают о возможных причинных факторах развития энцефалопатии (например, инфекция или лекарственный препарат), чтобы идентифицировать возможные причины. Они делают анализы крови для идентификации причинных факторов, особенно расстройств, которые можно излечить (например, инфекций или кровотечения в пищеварительный тракт), и для подтверждения диагноза. Также измеряется уровень аммиака. Этот уровень обычно аномально высокий (что указывает на нарушение функции печени), но измерение уровня аммиака не всегда является надежным способом диагностики энцефалопатии. Врачи могут проводить исследование психической функции для выявления едва заметных изменений, возникающих на ранних стадиях печеночной энцефалопатии. Также может быть проведена электроэнцефалография (ЭЭГ). ЭЭГ может обнаружить аномалии активности головного мозга, но не может провести различие между печеночной энцефалопатией и другими возможными причинами. У пожилых людей могут возникнуть трудности при распознавании печеночной энцефалопатии на ранних стадиях, поскольку ее начальные симптомы (например, нарушение характера сна и легкая дезориентация) могут быть приписаны деменции или ошибочно признаны делирием.