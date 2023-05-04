Общие сведения об опухолях печени

Опухоли печени могут быть доброкачественными и злокачественными.
Злокачественные опухоли печени классифицируются как первичные (развивающиеся в печени) или метастатические (распространяющиеся откуда-либо еще в организме). Большинство типов рака печени являются метастатическими. Злокачественные опухоли часто распространяются в печень, потому что, когда злокачественные клетки отрываются от злокачественной опухоли в другом месте в организме, они часто попадают в кровоток и перемещаются с кровотоком, а печень фильтрует большую часть крови, поступающей из остальной части организма.
Доброкачественные опухоли печени являются довольно распространенными и обычно не вызывают симптомов. Однако в редких случаях эти опухоли вызывают чувство дискомфорта в верхнем правом отделе живота или приводят к увеличению печени либо к кровотечению в брюшную полость. Доброкачественные опухоли печени включают
Большинство доброкачественных опухолей диагностируется только при проведении визуализирующих обследований, таких, как ультразвуковое исследование, компьютерная томография (КТ) или магнитно-резонансная томография (МРТ), по несвязанной причине. Печень обычно нормально функционирует даже при наличии доброкачественной опухоли. Таким образом, результаты анализов крови, проводимых для оценки функции печени, обычно находятся в норме. Лечение может потребоваться, а может и нет.
Знаете ли Вы, что...
Кисты
Иногда в печени образуются заполненные жидкостью полости (кисты). Большинство из них не приводит к развитию каких-либо симптомов или проблем со здоровьем. Они диагностируются случайно в ходе визуализирующих обследований.
Иногда, если кисты очень большие, они могут сжимать другие органы и/или вызывать боль. В таких случаях может быть выполнено дренирование кисты через кожу, с хирургическим разрезом или без него. Однако кисты часто рецидивируют. Если кисты рецидивируют и влияют на качество жизни или вызывают другие значительные проблемы, врачи могут рекомендовать трансплантацию печени. Однако это случается редко.
В редких случаях люди рождаются с большим количеством кист в печени (расстройство, называемое поликистозной болезнью печени). Как правило, у этих людей также присутствуют кисты в других органах, таких как почки (заболевание, называемое поликистозной болезнью почек). Печень увеличивается, но обычно продолжает хорошо функционировать.
Дополнительная информация
Могут быть полезны перечисленные ниже ресурсы на английском языке. Обратите внимание, что составители СПРАВОЧНИКА не несут ответственности за содержание этих ресурсов.
Американское общество по борьбе с онкологическими заболеваниями (American Cancer Society): предоставляет исчерпывающую информацию о раке печени, включая симптомы, диагностику, стадирование и данные о выживаемости.
Американский фонд изучения печени (American Liver Foundation): ведет образовательные программы, которые дают обзор всех аспектов заболевания печени и благополучия. Также предоставляет доступ к группам поддержки, информацию о поиске врача и возможности участия в клинических исследованиях.