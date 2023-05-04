Общие сведения об опухолях печени

Опухоли печени могут быть доброкачественными и злокачественными.

Злокачественные опухоли печени классифицируются как первичные (развивающиеся в печени) или метастатические (распространяющиеся откуда-либо еще в организме). Большинство типов рака печени являются метастатическими. Злокачественные опухоли часто распространяются в печень, потому что, когда злокачественные клетки отрываются от злокачественной опухоли в другом месте в организме, они часто попадают в кровоток и перемещаются с кровотоком, а печень фильтрует большую часть крови, поступающей из остальной части организма.

Доброкачественные опухоли печени являются довольно распространенными и обычно не вызывают симптомов. Однако в редких случаях эти опухоли вызывают чувство дискомфорта в верхнем правом отделе живота или приводят к увеличению печени либо к кровотечению в брюшную полость. Доброкачественные опухоли печени включают

Большинство доброкачественных опухолей диагностируется только при проведении визуализирующих обследований, таких, как ультразвуковое исследование, компьютерная томография (КТ) или магнитно-резонансная томография (МРТ), по несвязанной причине. Печень обычно нормально функционирует даже при наличии доброкачественной опухоли. Таким образом, результаты анализов крови, проводимых для оценки функции печени, обычно находятся в норме. Лечение может потребоваться, а может и нет.

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Лабораторное исследование Показатели функции печени

Кисты Иногда в печени образуются заполненные жидкостью полости (кисты). Большинство из них не приводит к развитию каких-либо симптомов или проблем со здоровьем. Они диагностируются случайно в ходе визуализирующих обследований. Иногда, если кисты очень большие, они могут сжимать другие органы и/или вызывать боль. В таких случаях может быть выполнено дренирование кисты через кожу, с хирургическим разрезом или без него. Однако кисты часто рецидивируют. Если кисты рецидивируют и влияют на качество жизни или вызывают другие значительные проблемы, врачи могут рекомендовать трансплантацию печени. Однако это случается редко. В редких случаях люди рождаются с большим количеством кист в печени (расстройство, называемое поликистозной болезнью печени). Как правило, у этих людей также присутствуют кисты в других органах, таких как почки (заболевание, называемое поликистозной болезнью почек). Печень увеличивается, но обычно продолжает хорошо функционировать.