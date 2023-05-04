Визуализирующие обследования печени

Врачи могут подозревать метастатический рак печени у людей, которые теряют массу тела, и у которых увеличена печень, либо у которых есть рак, распространяющийся в печень. Однако у врачей часто возникают трудности с диагностикой рака, пока он не достигнет поздних стадий.

Если врачи подозревают наличие рака печени, для оценки того, насколько хорошо печень функционирует, проводят печеночные пробы, которые представляют собой простые анализы крови. Как и в случае многих других нарушений, результаты могут отклоняться от нормы. Таким образом, этот результат не может служить подтверждением диагноза. Обычно полезную информацию дает ультразвуковое исследование, но компьютерная томография (КТ) и магнитно-резонансная томография (МРТ) печени при обнаружении рака, как правило, обладают более высокой точностью. Перед КТ или МРТ внутривенно вводится контрастное вещество. Контрастное вещество помогает лучше видеть отклонения от нормы, если они есть (см. Визуализирующие обследования печени и желчного пузыря). Тем не менее, визуализирующие обследования не всегда могут обнаружить маленькие опухоли или отличить рак от цирроза или других патологий.

Лабораторное исследование Показатели функции печени

Метастатический рак печени Изображение Фотография любезно предоставлена д-ром Патриком О'Кэйном [Patrick O’Kane, MD].

Биопсию печени (удаление образца ткани печени с помощью иглы для исследования под микроскопом) проводят, если после визуализирующих обследований диагноз остается неясным, или если для принятия решения о виде лечения необходимо больше информации. Для улучшения шансов получения раковой ткани при введении биопсийной иглы врачи используют ультразвуковое исследование или КТ. В качестве альтернативы врачи могут вводить гибкий зонд с оптической системой (лапароскоп) через небольшой разрез в брюшной полости, чтобы лучше идентифицировать и получить раковую ткань.