Тромбоз воротной вены представляет собой блокирование или сужение воротной вены (кровеносного сосуда, доставляющего кровь в печень от кишечника) сгустком крови.

У большинства людей нет никаких симптомов, но у некоторых людей накапливается жидкость в брюшной полости, увеличивается селезенка и/или происходит тяжелое кровотечение в пищеводе.

Подтвердить диагноз обычно можно с помощью доплеровской эхографии.

Если возможно, лечат причину и связанные с ней проблемы; могут применять лекарственные препараты для растворения сгустка, предотвращения увеличения размеров сгустка или его повторного возникновения.

(См. также Общие сведения о заболеваниях кровеносных сосудов печени).

Поскольку воротная вена сужена или заблокирована, давление в воротной вене повышено. Такое повышенное давление (называемое портальной гипертензией) вызывает увеличение селезенки (спленомегалию). Это также приводит к расширению, перекручиванию (варикозу) вен пищевода (называемому варикозным расширением вен пищевода) и часто вен желудка (называемому варикозным расширением вен желудка). Эти вены могут обильно кровоточить.

Скопление жидкости в брюшной полости (называемое асцитом) является нечастым явлением. Но оно может развиться, когда у человека также наблюдается застой крови в печени (скопление крови в печени) или поражение печени, такое как тяжелое рубцевание печени (цирроз), либо когда большие количества жидкостей вводятся внутривенно для лечения обширного кровотечения из разорванных варикозных вен пищевода или желудка. Если тромбоз воротной вены развивается у людей с циррозом, их состояние ухудшается.

Причины тромбоза воротной вены Цирроз является частой причиной тромбоза воротной вены, обычно развивающийся вследствие замедления кровотока через печень в связи с сильным рубцеванием. Когда кровоток медленный, выше вероятность свертывания крови. Любое заболевание, увеличивающее вероятность свертывания крови, может вызвать тромбоз воротной вены. Частые причины, отличающиеся в зависимости от возрастной группы: Новорожденные: Инфекция культи пуповины (в пупке)

Дети старшего возраста: Аппендицит (инфекция может распространиться к воротной вене и вызвать формирование сгустков крови)

Взрослые: Избыток эритроцитов (полицитемия), определенные типы рака (печени, поджелудочной железы, почки или надпочечника), цирроз, травма, расстройства, увеличивающие вероятность свертывания крови, хирургическое вмешательство и беременность Часто причиной блокирования являются одновременно несколько заболеваний. Причина остается неизвестной приблизительно у одной трети пациентов.

Симптомы тромбоза воротной вены У большинства людей симптомы не проявляются. У некоторых людей проблемы накапливаются постепенно в результате портальной гипертензии. Если варикозное расширение вен развивается в пищеводе или желудке, вены могут рваться и кровоточить, иногда обильно. Людей тогда рвет кровью. Кровь может также пройти через пищеварительный тракт, сделав каловые массы черными, смолистыми и дурно пахнущими (заболевание называется кишечным кровотечением).

Диагностика тромбоза воротной вены Врачи подозревают тромбоз воротной вены у людей, у которых имеется сочетание некоторых из следующих факторов: Кровотечение из варикозных вен пищевода или желудка

Увеличенная селезенка

Состояние, повышающее риск развития тромбоза воротной вены (например, инфекция культи пуповины у новорожденных или острый аппендицит у детей постарше) Выполняют анализы крови для оценки того, насколько хорошо печень функционирует и повреждена ли она (печеночные пробы), но результаты часто находятся в пределах нормы. Подтверждают диагноз обычно с помощью доплеровской эхографии. Она показывает, что ток крови через портальную вену снижен или отсутствует. У некоторых людей требуется магнитно-резонансная томография (МРТ) или компьютерная томография (КТ) (см. Визуализирующие обследования печени и желчного пузыря).