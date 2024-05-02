Общие сведения о заболеваниях кровеносных сосудов печени

Печень получает кислород и питательные вещества, которые ей необходимы, с кровью, поступающей из двух больших кровеносных сосудов:

воротной вены;

печеночной артерии.

Воротная вена поставляет приблизительно две трети крови. Эта кровь содержит кислород и множество питательных веществ, приносимых в печень от кишечника для переработки. Печеночная артерия поставляет остальную треть крови. Эта обогащенная кислородом кровь поступает от сердца и обеспечивает печень примерно половиной поставляемого ей кислорода. Поступление крови из двух кровеносных сосудов помогает защищать печень: Если один из этих кровеносных сосудов поврежден, печень часто может продолжать функционировать, потому что она получает кислород и питательные вещества из другого источника кровоснабжения.

Кровоснабжение печени

Кровь покидает печень через печеночные вены. Эта кровь представляет собой смесь крови, полученной из печеночной артерии и из воротной вены. Печеночные вены несут кровь в нижнюю полую вену, самую большую вену организма, которая затем несет кровь от брюшной полости и нижних частей тела к правой стороне сердца.

Заболевания кровеносных сосудов (васкулярные заболевания) печени обычно являются результатом неадекватного кровотока, или в печень или из печени. Если проблемой является кровоток из печени, то кровь скапливается в печени, вызывая застойные явления, что может привести к увеличению печени. В любом случае клетки печени не получают достаточного количества крови (нарушение называется ишемией) и таким образом лишаются кислорода и питательных веществ. При ишемической холангиопатии желчные протоки не получают достаточного количества крови.

Знаете ли Вы, что...

Неадекватный кровоток, в печень или из печени, может быть следствием сердечной недостаточности или нарушений, которые увеличивают вероятность свертывания крови (нарушения свертываемости крови). При нарушениях свертываемости крови сгусток крови может заблокировать воротную вену или печеночную вену, замедляя или блокируя кровоток. Заболевания с наличием блокады кровотока включают: