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IgG4-ассоциированный склерозирующий холангит

Авторы:Yedidya Saiman, MD, PhD, Lewis Katz School of Medicine, Temple University
Проверено/пересмотрено авг. 2023
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IgG4-ассоциированный склерозирующий холангит (IgG4-СХ) вызывает симптомы, подобные симптомам первичного склерозирующего холангита: воспаление, фиброз и сужение желчных протоков в печени и за ее пределами, а затем, в конечном итоге, закупорку и разрушение этих протоков. Может развиться цирроз и печеночная недостаточность.

(См. также Общие сведения о заболеваниях желчного пузыря и желчных протоков).

IgG4-ассоциированный склерозирующий холангит (IgG4-СХ) напоминает первичный склерозирующий холангит (ПСХ), но отличается от него тем, что является результатом воздействия аномально регулируемой иммунной системы (IgG4-ассоциированное заболевание), которая поражает желчные протоки. (IgG4-СХ получает свое название от антител IgG4, которые просачиваются в желчные протоки как в печени, так и за ее пределами, вызывая воспаление и фиброз).

Это редкое заболевание поражает преимущественно мужчин в возрасте после 60–70 лет. У большинства людей с этим заболеванием также имеется другое иммуноопосредованное состояние, называемое аутоиммунным панкреатитом.

Симптомы IgG4-СХ

Симптомы могут быть схожими с симптомами первичного склерозирующего холангита или холангиокарциномы, включая желтуху, потерю массы тела и боль в животе.

Диагностика IgG4-СХ

  • Холангиограмма

  • Анализы на антитела (IgG4)

  • Гистологические исследования

Врачи подозревают наличие IgG-СХ у людей с панкреатитом и холангиопатией (повреждение желчных протоков). Для постановки диагноза IgG4-СХ требуется наличие патологических результатов холангиограммы (визуализирующее исследование желчевыводящих путей), повышенного уровня IgG4 в крови (обнаруживается в большинстве случаев, но не у всех людей с этим заболеванием) и характерного внешнего вида клеток при исследовании ткани под микроскопом (биопсия).

Лечение IgG4-СХ

  • Кортикостероиды

При IgG4-ассоциированном склерозирующем холангите препаратами выбора являются кортикостероиды (обычно преднизон).

Целью лечения является полная ремиссия, которая может быть достигнута с помощью кортикостероидов. Если терапия кортикостероидами не помогает, используется ритуксимаб. 

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.