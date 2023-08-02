IgG4-ассоциированный склерозирующий холангит (IgG4-СХ) вызывает симптомы, подобные симптомам первичного склерозирующего холангита: воспаление, фиброз и сужение желчных протоков в печени и за ее пределами, а затем, в конечном итоге, закупорку и разрушение этих протоков. Может развиться цирроз и печеночная недостаточность.

(См. также Общие сведения о заболеваниях желчного пузыря и желчных протоков).

IgG4-ассоциированный склерозирующий холангит (IgG4-СХ) напоминает первичный склерозирующий холангит (ПСХ), но отличается от него тем, что является результатом воздействия аномально регулируемой иммунной системы (IgG4-ассоциированное заболевание), которая поражает желчные протоки. (IgG4-СХ получает свое название от антител IgG4, которые просачиваются в желчные протоки как в печени, так и за ее пределами, вызывая воспаление и фиброз).

Это редкое заболевание поражает преимущественно мужчин в возрасте после 60–70 лет. У большинства людей с этим заболеванием также имеется другое иммуноопосредованное состояние, называемое аутоиммунным панкреатитом.

Симптомы IgG4-СХ Симптомы могут быть схожими с симптомами первичного склерозирующего холангита или холангиокарциномы, включая желтуху, потерю массы тела и боль в животе.

Диагностика IgG4-СХ Холангиограмма

Анализы на антитела (IgG4)

Гистологические исследования Врачи подозревают наличие IgG-СХ у людей с панкреатитом и холангиопатией (повреждение желчных протоков). Для постановки диагноза IgG4-СХ требуется наличие патологических результатов холангиограммы (визуализирующее исследование желчевыводящих путей), повышенного уровня IgG4 в крови (обнаруживается в большинстве случаев, но не у всех людей с этим заболеванием) и характерного внешнего вида клеток при исследовании ткани под микроскопом (биопсия).