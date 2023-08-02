Сужение желчных протоков в связи со СПИДом

У людей со СПИДом есть тенденция к развитию определенных редких инфекций, поскольку их иммунная система ослаблена. Такие инфекции называются оппортунистическими, поскольку они пользуются слабостью иммунной системы. Эти инфекции могут привести к сужению желчных протоков — заболеванию, под названием «СПИД-обусловленная холангиопатия». Обычно протоки в конечном итоге воспаляются и покрываются рубцами.

Желчь — это жидкость, которая вырабатывается печенью и способствует пищеварению. Желчь течет через тонкие трубочки (желчные протоки) через печень, затем из печени в желчный пузырь, а потом в тонкую кишку. (См. также Общие сведения о заболеваниях желчного пузыря и желчных протоков и рисунок Изображение печени и желчного пузыря).

До того, как лекарственные препараты для лечения ВИЧ-инфекции (антиретровирусная терапия) нашли широкое применение, СПИД-обусловленная холангиопатия развивалась примерно у четверти страдающих СПИДом людей.

Заболевание вызывает боль в верхней правой и верхней средней части живота. Если инфекция поражает тонкий кишечник, у людей также отмечается диарея. У некоторых людей отмечается повышение температуры и желтуха (пожелтение кожи и белков глаз).

желтуха; Изображение НАУЧНАЯ ФОТОБИБЛИОТЕКА Д-РА П. МАРАЦЦИ

Диагностика Эндоскопическая ретроградная холангиопанкреатография (ЭРХПГ) или ультразвуковое исследование Для подтверждения диагноза может быть проведена ЭРХПГ, поскольку она дает возможность врачам взять образец инфицированной ткани для исследования под микроскопом. Таким образом врачи могут идентифицировать микроорганизм, вызывающий инфекцию. В ходе ЭРХПГ врачи могут также расширить суженные желчные протоки и тем самым уменьшить тяжесть симптомов. При ЭРХПГ гибкий зонд с оптической системой (эндоскоп), оснащенный хирургическими инструментами, вводят через рот, пищевод и желудок в тонкую кишку (см. рисунок Понимание процедуры эндоскопической ретроградной холангиопанкреатографии). Тонкий катетер проводят через эндоскоп, через кольцевидную мышцу между общим желчным протоком, протоком поджелудочной железы и тонкой кишкой (сфинктер Одди), и вверх, в общий желчный проток. Затем рентгеноконтрастное вещество, видимое в рентгеновских лучах, проводят через катетер в желчные протоки и выполняют рентгенологическое исследование на предмет любых отклонений от нормы. В качестве альтернативы, чтобы помочь подтвердить диагноз, может быть проведено ультразвуковое исследование. Оно менее инвазивное и очень точное. Для оценки того, насколько хорошо печень функционирует, и воспалена ли она, обычно также выполняются анализы крови (печеночные пробы). Полученные результаты могут подтвердить диагноз.

Лечение Хирургическое вмешательство

Противомикробные препараты В ходе эндоскопической ретроградной холангиопанкреатографии (ЭРХПГ) хирургический инструмент вводят через эндоскоп и используют для рассечения сфинктера Одди. Эта процедура носит название «эндоскопическая сфинктеротомия». Рассечение сфинктера Одди позволяет желчи проходить в тонкую кишку. Эта процедура помогает уменьшить боль, желтуху и воспаление. Если сужена только одна часть протока, для его расширения через эндоскоп могут ввести и установить в месте поражения трубку. Для лечения инфекции назначают противомикробные лекарственные препараты. Антиретровирусные препараты для лечения СПИДа могут предотвратить развитие оппортунистических инфекций в будущем.