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Анализы крови для оценки функции печени

Авторы:Yedidya Saiman, MD, PhD, Lewis Katz School of Medicine, Temple University
Проверено/пересмотрено авг. 2023
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    Печеночные пробы — это анализы крови, представляющие собой неинвазивный способ проверить наличие заболевания печени (например, вирусного гепатита в донорских образцах крови) и оценить тяжесть и прогрессирование заболевания печени, а также его ответ на лечение.

    Лабораторные анализы обычно эффективны в следующих случаях:

    • чтобы обнаружить воспаление, поражение или дисфункцию печени;

    • для оценки тяжести поражения печени;

    • для отслеживания динамики заболевания печени и того, как пациент отвечает на лечение;

    • для уточнения диагноза.

    Печеночные пробы проводятся с использованием образцов крови и позволяют измерить уровни ферментов и других веществ, вырабатываемых печенью. К этим веществам относятся:

    • Аланинаминотрансфераза (АЛТ)

    • Альбумин

    • Щелочная фосфатаза (ЩФ)

    • Альфа-фетопротеин (АФП)

    • Аспартатаминотрансфераза (АСТ)

    • Билирубин

    • Гамма-глутамилтранспептидаза (ГГТ)

    • Лактатдегидрогеназа (ЛДГ)

    • 5’-нуклеотидаза

    Уровни некоторых из этих веществ являются показателями наличия и степени выраженности воспаления печени (например, АЛТ, АСТ). Уровни других веществ позволяют определить, насколько хорошо печень выполняет свои нормальные функции, заключающиеся в синтезе белков и секреции желчи (например, альбумин, билирубин). Чтобы узнать, что представляют собой нормальные значения многих из этих анализов, см. таблицу Анализы крови. Однако некоторые из этих значений могут быть выше нормы у людей с заболеваниями, не связанными с печенью.

    Печеночные пробы
    Показатели функции печени
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    Анализы на факторы свертывания крови
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    Анализ на протромбиновое время и МНО (ПВ/МНО)
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    Показатели функции печени
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    Анализы на факторы свертывания крови
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    Анализ на протромбиновое время и МНО (ПВ/МНО)
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    Одним таким анализом функции печени является протромбиновое время (ПВ), используемое для расчета международного нормализованного отношения (МНО). И ПВ, и МНО являются показателями времени, необходимого для образования сгустка крови (печень синтезирует некоторые необходимые для свертывания крови белки, которые носят название «факторы свертывания крови»). Аномальные результаты определения ПВ или МНО могут указывать на наличие острого или хронического заболевания печени. При острых и хронических заболеваниях печени повышение показателей ПВ или МНО обычно указывает на их прогрессирование с развитием печеночной недостаточности.

    Чтобы определить возможную причину каких-либо отклонений печеночных проб от нормы, врач также возьмет анамнез и может провести визуализирующие исследования и/или биопсию печени.

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    Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

    Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.