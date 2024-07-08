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Острый гепатит С

Авторы:Sonal Kumar, MD, MPH, Weill Cornell Medical College
Проверено/пересмотрено июл. 2024
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Острый гепатит С представляет собой воспаление печени, вызванное вирусом гепатита С, продолжительность которого составляет от нескольких недель и вплоть до 6 месяцев.

  • Гепатит С передается при контакте с кровью или другими физиологическими жидкостями инфицированного человека, что происходит, когда люди совместно используют нестерилизованные иглы для введения запрещенных наркотических препаратов.

  • Острый гепатит С часто не проявляется симптомами

  • Врачи ставят диагноз острого гепатита С на основании результатов анализов крови.

  • Вакцины не существует.

  • Часто специфическое лечение острого гепатита С проводить не рекомендуется.

(См. также Общие сведения о гепатите, Общие сведения об остром вирусном гепатите и Хронический гепатит С).

В США в 2021 году было зарегистрировано более 5000 случаев острого гепатита С. Тем не менее, так как много случаев остаются нераспознанными или незарегистрированными, фактическое количество новых случаев инфекции, согласно оценкам, в 2019 году составило 57 500. Количество людей с острым гепатитом С в Соединенных Штатах Америки увеличивается с 2013 года.

По неизвестным причинам приблизительно у одного из пяти человек с алкогольной болезнью печени обнаруживается гепатит С. У этих людей алкоголь и вирус гепатита С действуют вместе, усугубляя воспаление и рубцевание печени (цирроз).

Пути передачи гепатита С

Гепатит С обычно передается через контакт с кровью инфицированного человека. Гепатит С чаще всего передается среди людей, которые совместно используют иглы для введения запрещенных наркотических препаратов. Инфекция может также передаваться через нестерилизованные иглы, используемые для нанесения татуировок и пирсинга.

Передача посредством переливания крови или трансплантации органа возможно, но это происходит редко. Подобного рода передача часто встречалась в Соединенных Штатах Америки до 1992 г., когда начался широкий скрининг запасов крови на вирус гепатита С.

Передача вируса во время полового контакта происходит редко, так же, как и передача от инфицированной беременной женщины ее ребенку.

Иногда путь заражения гепатитом С установить не удается.

Симптомы острого гепатита С

Вначале течение острого гепатита С обычно легкое и часто не проявляется симптомами. Большинство людей с острым гепатитом С не знают, что они инфицированы.

У некоторых людей с острым гепатитом С возникают типичные симптомы вирусного гепатита. К таким симптомам относятся:

  • Потеря аппетита

  • общее недомогание;

  • лихорадка

  • тошнота и рвота;

  • желтуха (пожелтение кожи и белков глаз);

Острый гепатит С очень редко бывает тяжелым (скоротечным).

Гепатит С переходит в хроническую форму приблизительно у 75 % людей. Течение хронической инфекции обычно легкое. Тем не менее, с течением времени примерно у 20–30 % людей с хроническим гепатитом С развивается цирроз. Может развиться рак печени, но, как правило, он возникает только после развития цирроза.

Диагностика острого гепатита С

  • Анализы крови

Врачи подозревают наличие острого гепатита С, когда

  • У человека присутствуют симптомы острого гепатита.

  • В анализах крови (печеночные пробы) обнаруживается воспаление печени (гепатит).

  • У человека присутствуют факторы риска заражения гепатитом С.

Исследования обычно начинаются с анализов крови для оценки того, насколько хорошо печень функционирует, и повреждена ли она (печеночные пробы). Печеночные пробы позволяют измерить уровни ферментов печени и других веществ, вырабатываемых печенью.

Если анализы обнаруживают отклонения от нормы в работе печени, проводятся другие анализы крови для выявления вирусного гепатита. Эти анализы крови могут обнаруживать части специфических вирусов (антигены), определенные антитела, вырабатываемые организмом для борьбы с вирусами, и генетический материал (РНК или ДНК) вируса.

Выполняются анализы крови, чтобы обнаружить другие причины гепатита.

Лабораторное исследование
Лабораторное исследование

Наличие антител к вирусу гепатита С говорит о том, что в какой-то момент времени на протяжении их жизни они были инфицированы гепатитом С, но не обязательно инфекция у них сохраняется в настоящее время. Если обнаружены антитела к вирусу гепатита С, также проводят анализ для выявления РНК вируса гепатита С, чтобы определить, присутствует ли инфекция в настоящее время, или она имела место в прошлом. Наличие антител к вирусу гепатита С не защищает людей от гепатита С. (В противоположность этому, наличие антител к вирусам гепатита А и гепатита B защищает от инфицирования этими вирусами в будущем).

Лечение острого гепатита С

  • Противовирусные препараты

Как только диагноз острого гепатита С поставлен, пациентам с острым гепатитом С назначают лечение теми же лекарственными препаратами, которые используются для лечения хронического гепатита С. Эти лекарственные препараты могут снизить риск перехода острого гепатита С в хроническую форму.

Люди с гепатитом С не должны употреблять алкоголь, так как он может вызвать еще большее повреждение печени. Нет нужды избегать каких-либо определенных видов пищи или ограничивать активность. Люди не должны принимать лекарственные препараты, которые могут повредить печень, например, ацетаминофен.

Большинство людей могут безопасно вернуться к работе после исчезновения желтухи.

Профилактика острого гепатита С

Нужно избегать поведения, сопряженного с высоким риском заражения, такого как совместное использование игл для инъекций запрещенных наркотиков.

С Соединенных Штатах Америки все доноры крови проходят проверку на гепатит С для предотвращения распространения вируса гепатита С при переливаниях крови. Кроме того, даже несмотря на то, что вероятность заражения гепатитом при переливании крови крайне невелика, врачи назначают переливания только в случае отсутствия альтернативных вариантов. Эти меры чрезвычайно снизили риск заразиться гепатитом при переливании крови.

Вакцины против гепатита С в настоящее время не существует.

Дополнительная информация

Могут быть полезны перечисленные ниже ресурсы на английском языке. Обратите внимание, что составители СПРАВОЧНИКА не несут ответственности за содержание этого ресурса.

  1. Центры по контролю и профилактике заболеваний: Гепатит С: на этом веб-сайте представлены ссылки на общие сведения о гепатите С (включая определения и статистику) и информация о путях передачи, симптомах, диагностике, лечении, гепатите С и трудоустройстве, а также ссылки на информацию для медицинских работников. Доступ к документу — 10 мая 2024 г.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.