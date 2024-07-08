Острый гепатит С

Гепатит С обычно передается через контакт с кровью инфицированного человека. Гепатит С чаще всего передается среди людей, которые совместно используют иглы для введения запрещенных наркотических препаратов. Инфекция может также передаваться через нестерилизованные иглы, используемые для нанесения татуировок и пирсинга.

Передача посредством переливания крови или трансплантации органа возможно, но это происходит редко. Подобного рода передача часто встречалась в Соединенных Штатах Америки до 1992 г., когда начался широкий скрининг запасов крови на вирус гепатита С.

Передача вируса во время полового контакта происходит редко, так же, как и передача от инфицированной беременной женщины ее ребенку.

Иногда путь заражения гепатитом С установить не удается.