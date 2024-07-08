Острый гепатит С представляет собой воспаление печени, вызванное вирусом гепатита С, продолжительность которого составляет от нескольких недель и вплоть до 6 месяцев.
Гепатит С передается при контакте с кровью или другими физиологическими жидкостями инфицированного человека, что происходит, когда люди совместно используют нестерилизованные иглы для введения запрещенных наркотических препаратов.
Острый гепатит С часто не проявляется симптомами
Врачи ставят диагноз острого гепатита С на основании результатов анализов крови.
Вакцины не существует.
Часто специфическое лечение острого гепатита С проводить не рекомендуется.
(См. также Общие сведения о гепатите, Общие сведения об остром вирусном гепатите и Хронический гепатит С).
В США в 2021 году было зарегистрировано более 5000 случаев острого гепатита С. Тем не менее, так как много случаев остаются нераспознанными или незарегистрированными, фактическое количество новых случаев инфекции, согласно оценкам, в 2019 году составило 57 500. Количество людей с острым гепатитом С в Соединенных Штатах Америки увеличивается с 2013 года.
По неизвестным причинам приблизительно у одного из пяти человек с алкогольной болезнью печени обнаруживается гепатит С. У этих людей алкоголь и вирус гепатита С действуют вместе, усугубляя воспаление и рубцевание печени (цирроз).
Пути передачи гепатита С
Гепатит С обычно передается через контакт с кровью инфицированного человека. Гепатит С чаще всего передается среди людей, которые совместно используют иглы для введения запрещенных наркотических препаратов. Инфекция может также передаваться через нестерилизованные иглы, используемые для нанесения татуировок и пирсинга.
Передача посредством переливания крови или трансплантации органа возможно, но это происходит редко. Подобного рода передача часто встречалась в Соединенных Штатах Америки до 1992 г., когда начался широкий скрининг запасов крови на вирус гепатита С.
Передача вируса во время полового контакта происходит редко, так же, как и передача от инфицированной беременной женщины ее ребенку.
Иногда путь заражения гепатитом С установить не удается.
Симптомы острого гепатита С
Вначале течение острого гепатита С обычно легкое и часто не проявляется симптомами. Большинство людей с острым гепатитом С не знают, что они инфицированы.
У некоторых людей с острым гепатитом С возникают типичные симптомы вирусного гепатита. К таким симптомам относятся:
Потеря аппетита
общее недомогание;
лихорадка
тошнота и рвота;
желтуха (пожелтение кожи и белков глаз);
Острый гепатит С очень редко бывает тяжелым (скоротечным).
Гепатит С переходит в хроническую форму приблизительно у 75 % людей. Течение хронической инфекции обычно легкое. Тем не менее, с течением времени примерно у 20–30 % людей с хроническим гепатитом С развивается цирроз. Может развиться рак печени, но, как правило, он возникает только после развития цирроза.
Диагностика острого гепатита С
Анализы крови
Врачи подозревают наличие острого гепатита С, когда
У человека присутствуют симптомы острого гепатита.
В анализах крови (печеночные пробы) обнаруживается воспаление печени (гепатит).
У человека присутствуют факторы риска заражения гепатитом С.
Исследования обычно начинаются с анализов крови для оценки того, насколько хорошо печень функционирует, и повреждена ли она (печеночные пробы). Печеночные пробы позволяют измерить уровни ферментов печени и других веществ, вырабатываемых печенью.
Если анализы обнаруживают отклонения от нормы в работе печени, проводятся другие анализы крови для выявления вирусного гепатита. Эти анализы крови могут обнаруживать части специфических вирусов (антигены), определенные антитела, вырабатываемые организмом для борьбы с вирусами, и генетический материал (РНК или ДНК) вируса.
Выполняются анализы крови, чтобы обнаружить другие причины гепатита.
Наличие антител к вирусу гепатита С говорит о том, что в какой-то момент времени на протяжении их жизни они были инфицированы гепатитом С, но не обязательно инфекция у них сохраняется в настоящее время. Если обнаружены антитела к вирусу гепатита С, также проводят анализ для выявления РНК вируса гепатита С, чтобы определить, присутствует ли инфекция в настоящее время, или она имела место в прошлом. Наличие антител к вирусу гепатита С не защищает людей от гепатита С. (В противоположность этому, наличие антител к вирусам гепатита А и гепатита B защищает от инфицирования этими вирусами в будущем).
Лечение острого гепатита С
Противовирусные препараты
Как только диагноз острого гепатита С поставлен, пациентам с острым гепатитом С назначают лечение теми же лекарственными препаратами, которые используются для лечения хронического гепатита С. Эти лекарственные препараты могут снизить риск перехода острого гепатита С в хроническую форму.
Люди с гепатитом С не должны употреблять алкоголь, так как он может вызвать еще большее повреждение печени. Нет нужды избегать каких-либо определенных видов пищи или ограничивать активность. Люди не должны принимать лекарственные препараты, которые могут повредить печень, например, ацетаминофен.
Большинство людей могут безопасно вернуться к работе после исчезновения желтухи.
Профилактика острого гепатита С
Нужно избегать поведения, сопряженного с высоким риском заражения, такого как совместное использование игл для инъекций запрещенных наркотиков.
С Соединенных Штатах Америки все доноры крови проходят проверку на гепатит С для предотвращения распространения вируса гепатита С при переливаниях крови. Кроме того, даже несмотря на то, что вероятность заражения гепатитом при переливании крови крайне невелика, врачи назначают переливания только в случае отсутствия альтернативных вариантов. Эти меры чрезвычайно снизили риск заразиться гепатитом при переливании крови.
Вакцины против гепатита С в настоящее время не существует.
Дополнительная информация
Могут быть полезны перечисленные ниже ресурсы на английском языке. Обратите внимание, что составители СПРАВОЧНИКА не несут ответственности за содержание этого ресурса.
Центры по контролю и профилактике заболеваний: Гепатит С: на этом веб-сайте представлены ссылки на общие сведения о гепатите С (включая определения и статистику) и информация о путях передачи, симптомах, диагностике, лечении, гепатите С и трудоустройстве, а также ссылки на информацию для медицинских работников. Доступ к документу — 10 мая 2024 г.