Контроль дыхания

Легкие не имеют собственных скелетных мышц. Дыхательная работа выполняется следующими мышцами:

Диафрагма

мышцы между ребрами (межреберные мышцы);

мышцы в шее;

мышцы живота.

Диафрагма, куполообразная мышца, разделяющая грудную и брюшную полости, является самой важной мышцей, используемой для вдыхания воздуха (вдоха). Диафрагма присоединяется к основанию грудины, нижним частям грудной клетки и позвоночнику. При сокращении диафрагмы происходит увеличение длины и диаметра грудной полости и, следовательно, расширение легких.

Межреберные мышцы и мышцы шеи помогают перемещать реберный каркас грудной клетки и, таким образом, помогают дыханию.

Мышцы живота иногда участвуют в процессе выдоха. Процесс выдыхания (выдох) обычно происходит пассивно, когда человек не испытывает физических нагрузок. Эластичность легких и стенок грудной клетки, которые активно растягиваются во время вдоха, при расслаблении дыхательных мышц заставляет их возвращаться в положение покоя и выталкивать воздух из легких. Следовательно, когда человек находится в состоянии покоя, ему не требуется прилагать усилий для совершения выдоха. Однако во время интенсивных физических нагрузок в выдохе участвуют несколько мышц. Самыми важными из них являются мышцы брюшной полости. Мышцы брюшной полости сокращаются, давление в брюшной полости поднимается, и расслабленная диафрагма давит на легкие, вытесняя из них воздух.

Мышцы, используемые при дыхании, могут сокращаться только в том случае, если нервы, соединяющие их с головным мозгом, здоровы. При некоторых травмах шеи и спины спинной мозг может быть поврежден, в результате чего нарушается нервная связь между головным мозгом и мышцами, и без искусственной вентиляции человек умирает.