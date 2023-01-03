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Грудная полость

Авторы:Rebecca Dezube, MD, MHS, Johns Hopkins University
Проверено/пересмотрено янв. 2023
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    Грудная (торакальная) полость — это область, окруженная грудными позвонками, ребрами, грудиной и диафрагмой. Легкие расположены в грудной полости, пространстве, в котором также находится средостение. (См. также Общие сведения о дыхательной системе).

    Средостение размещается в центре грудной клетки и включает сердце, тимус и лимфоузлы, а также частично аорту, полую вену, трахею, пищевод и различные нервы. Оно охватывает пространство, ограниченное грудной костью (грудина) спереди, позвоночником сзади, входом в грудную полость сверху и диафрагмой снизу. Средостение отделяет левое и правое легкие друг от друга, так что они функционируют как две отдельные полости грудной клетки. Например, в случае прокола стенки грудной клетки с одного бока, вызвавшей коллапс легкого с этого бока, другое легкое остается наполненным воздухом и продолжает функционировать, потому что два легких разделены средостением.

    Расположение средостения

    Легкие и другие органы грудной полости защищены костным каркасом грудной клетки (обычно именуемым реберной клеткой), который образуют грудина, ребра и позвоночник. 12 пар ребер огибают грудную полость сзади. Каждая пара прикреплена к костям позвоночника (позвонкам). Спереди семь верхних пар ребер связаны с грудиной хрящами. Восьмая, девятая и десятая пара ребер крепятся к хрящам верхней пары. Последние две пары (ложные ребра) короче и не соединяются спереди (см. рисунок Роль диафрагмы в процессе дыхания).

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    Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.