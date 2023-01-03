Влияние старения на дыхательную систему

Последствия старения для дыхательной системы аналогичны процессам, происходящим в других органах: максимальная функция постепенно снижается. Возрастные изменения в легких включают:

(См. также Общие сведения о дыхательной системе).

У здоровых людей эти возрастные изменения редко приводят к появлению симптомов. Эти изменения могут в некоторой степени способствовать снижению способности пожилого человека переносить тяжелые физические нагрузки, в особенности выполнять интенсивные аэробные упражнения, такие как бег, езда на велосипеде и скалолазание. Тем не менее, возрастное снижение функции сердца может быть более важной причиной таких ограничений.

Пожилые люди больше подвержены риску развития пневмонии после бактериальной или вирусной инфекции. Таким образом, вакцины против респираторных инфекций, таких как грипп и пневмококковая пневмония, особенно важны для пожилых людей.

Важно отметить, что возрастные изменения в легких усугубляются воздействием заболеваний сердца и легких, особенно если они вызваны разрушительным воздействием курения.