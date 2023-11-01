Цианоз представляет собой синюшность или сероватый оттенок кожи в результате недостаточного количества кислорода в крови.

Цианоз возникает, когда обедненная кислородом кровь, имеющая голубоватый, а не красный цвет, циркулирует через кожу. Цианоз может быть вызван многими типами тяжелых заболеваний легких или сердца, которые вызывают снижение уровня кислорода в крови. Он также может возникнуть в результате некоторых пороков кровеносных сосудов и сердца, которые позволяют крови течь непосредственно к сердцу, не омывая альвеолярные мешочки в легких (альвеолы), где кислород извлекается из воздуха. Это патологический кровоток называется шунт.

В шунте кровь из вен тела, которая обеднена кислородом, может течь непосредственно в кровеносные сосуды, которые возвращают кровь из легких к левой стороне сердца или непосредственно к левой части самого сердца. Бедная кислородом кровь затем выталкивается к телу для циркуляции через кожу и другие ткани.

Количество кислорода в крови можно оценить с помощью пульсоксиметрии, для проведения которой к пальцу или мочке уха прикрепляют специальный датчик, или непосредственно с помощью анализа газового состава артериальной крови.

Чтобы определить причину снижения поступления кислорода в кровь и, как следствие, цианоза, может потребоваться проведение рентгенологического исследования органов грудной клетки, эхокардиографии, катетеризации сердца, исследования функции внешнего дыхания и иногда других исследований.

Оксигенотерапия часто является первым лечением, которое получает пациент, как и при других состояниях, при которых уровень кислорода в крови является низким. Многие пороки сердца, которые вызывают образование шунтов, можно лечить с помощью хирургического вмешательства или других процедур.