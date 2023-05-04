Инфекции, вызывающие острый бронхит, обычно начинаются с симптомов простуды — насморка, боли в горле и утомляемости. Кроме того, у людей с COVID-19 чаще встречаются повышение температуры тела, боль в мышцах, симптомы со стороны желудочно-кишечного тракта, а также потеря обоняния и вкуса.

Через несколько дней начинается кашель (вначале обычно сухой). Люди могут откашливать небольшое количество жидкой белой слизи. Цвет слизи зачастую изменяется с белого на зеленый или желтый, и она становится более вязкой. Изменение цвета не указывает на бактериальную инфекцию. Изменение цвета говорит о том, что клетки, связанные с воспалением, перемещаются в дыхательные пути и окрашивают мокроту.

Если бронхит не вызван развитием более серьезной инфекции, такой как грипп или пневмония, у людей обычно отсутствует высокая температура или озноб.

Знаете ли Вы, что...

Поскольку бронхит может временно сужать дыхательные пути, у людей может развиться свистящее дыхание и/или одышка, похожие на те, которые возникают при приступе астмы.

Острый бронхит сам по себе не вызывает серьезных осложнений. Однако кашель может длиться 2–3 недели или даже дольше. Некоторые инфекции, вызывающие бронхит, такие как грипп, могут привести к инфицированию легочной ткани (пневмония), обычно только у людей пожилого возраста или у лиц с проблемами иммунной защиты.