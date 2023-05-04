Острый бронхит — это воспаление дыхательного горла (трахеи), а также дыхательных путей, которые отходят от трахеи (бронхи), вызываемое инфекцией.
Причиной острого бронхита обычно является вирусная инфекция верхних дыхательных путей.
К симптомам относится кашель, который может быть с отхождением слизи (мокроты) или без него.
Диагноз ставится главным образом на основании симптомов.
Для обеспечения пациенту большего комфорта до разрешения заболевания могут назначаться лекарственные препараты, такие как жаропонижающие и противокашлевые средства.
Антибиотики требуются редко.
Бронхит может быть:
острой;
хронической.
Продолжительность острого бронхита обычно составляет от нескольких дней до нескольких недель. Бронхит, продолжающийся месяцы или годы, обычно классифицируют как хронический бронхит. Когда люди говорят «бронхит», они обычно имеют в виду острый бронхит, поэтому здесь обсуждается только он.
Если у людей с хроническим бронхитом наблюдается снижение потока воздуха из легких при выдохе (обструкция дыхательных путей), считается, что они страдают хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ). Если у людей, страдающих ХОБЛ или другими заболеваниями легких, такими как бронхоэктазом или кистозным фиброзом, развиваются симптомы острого бронхита, врачи считают это обострением основного заболевания, а не острым бронхитом.
Причины острого бронхита
Причиной острого бронхита является инфекция, вызванная:
Вирусы (чаще всего)
Бактерии
Представление о бронхите
Бронхит чаще всего возникает в зимнее время.
Вирусный бронхит могут вызывать большое количество распространенных вирусов, в том числе вирус гриппа и вирусы обычной простуды. Острый бронхит также может возникать как часть инфекции SARS-CoV-2. Даже после разрешения вирусной инфекции вызванное ею раздражение может продолжать вызывать симптомы в течение нескольких недель.
Бактерии вызывают менее одного из 20 случаев бронхита. В число бактерий, которые являются причиной острого бронхита, входят Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae и Bordetella pertussis (вызывает коклюш). Бактериальные причины острого бронхита более вероятны, когда заболевает много людей в одном регионе (вспышка заболевания).
Кашель у взрослых, кроме острого бронхита, имеет множество причин. Кашель у детей имеет схожие причины, что и у взрослых.
Симптомы острого бронхита
Инфекции, вызывающие острый бронхит, обычно начинаются с симптомов простуды — насморка, боли в горле и утомляемости. Кроме того, у людей с COVID-19 чаще встречаются повышение температуры тела, боль в мышцах, симптомы со стороны желудочно-кишечного тракта, а также потеря обоняния и вкуса.
Через несколько дней начинается кашель (вначале обычно сухой). Люди могут откашливать небольшое количество жидкой белой слизи. Цвет слизи зачастую изменяется с белого на зеленый или желтый, и она становится более вязкой. Изменение цвета не указывает на бактериальную инфекцию. Изменение цвета говорит о том, что клетки, связанные с воспалением, перемещаются в дыхательные пути и окрашивают мокроту.
Если бронхит не вызван развитием более серьезной инфекции, такой как грипп или пневмония, у людей обычно отсутствует высокая температура или озноб.
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Поскольку бронхит может временно сужать дыхательные пути, у людей может развиться свистящее дыхание и/или одышка, похожие на те, которые возникают при приступе астмы.
Острый бронхит сам по себе не вызывает серьезных осложнений. Однако кашель может длиться 2–3 недели или даже дольше. Некоторые инфекции, вызывающие бронхит, такие как грипп, могут привести к инфицированию легочной ткани (пневмония), обычно только у людей пожилого возраста или у лиц с проблемами иммунной защиты.
Диагностика острого бронхита
Обследование врачом;
в некоторых случаях — рентгенологическое исследование органов грудной клетки.
Врачи обычно ставят диагноз острого бронхита на основании симптомов. Врачи могут выполнить рентгенологическое исследование органов грудной клетки для выявления пневмонии, если они слышат застой в легких, или если у людей отмечается высокое или длительное повышение температуры тела или одышка.
Врачи редко выполняют анализы, чтобы найти причину острого бронхита, а анализы крови не являются показательными. Тем не менее, может быть проведен анализ на наличие SARS-CoV2. Кроме того, если кашель сохраняется более 8 недель, проводится рентгенологическое исследование органов грудной клетки, чтобы убедиться, что не развилась пневмония и что кашель не вызван другим заболеванием легких.
Лечение острого бронхита
Лечение направлено на облегчение симптомов.
Пациенты могут принимать ацетаминофен или ибупрофен для снижения температуры и уменьшения общего недомогания, а также должны пить много жидкости.
При вирусном бронхите антибиотики не помогают. Поскольку острый бронхит является вирусным, врачи назначают антибиотики только в том случае, если инфекция явно вызвана бактериями (например, во время вспышки). В случае использования антибиотиков врачи обычно назначают такие лекарственные препараты, как азитромицин или кларитромицин. Иногда врачи назначают антибиотики, но рекомендуют их использовать только в случае, если симптомы не проходят.
Знаете ли Вы, что...
При свистящих хрипах может быть эффективным применение в течение нескольких дней ингаляционных бронхолитических препаратов, однако могут возникать такие побочные эффекты, как тремор, нервозность и дрожь.
Противокашлевые средства могут применяться для подавления кашля, вызывающего беспокойство или нарушающего сон. Тем не менее, степень эффективности этих лекарственных препаратов не ясна. Отхаркивающие лекарственные препараты представляют собой безрецептурные средства, которые способствуют разжижению секрета и облегчают его откашливание, однако эффективность этой меры не ясна. Противокашлевые и отхаркивающие препараты обычно не рекомендуются детям младшего возраста (см. также Кашель у детей).