Бронхиальный карциноид

Примерно у половины людей с бронхиальными карциноидами симптомы отсутствуют. У остальных имеют место симптомы, связанные с закупоркой дыхательных путей. Такие симптомы включают одышку, свистящие хрипы и кашель. Также часто встречаются рецидивирующая пневмония, кашель с кровью и боль в груди.

Карциноидные опухоли, включая бронхиальные карциноиды, относятся к типам рака, вызывающим паранеопластические синдромы. Паранеопластические (сопровождающие рак) синдромы возникают, когда опухоль приводит к появлению необычных симптомов, вызываемых веществами, которые она вырабатывает и выделяет в кровь. Появляются симптомы со стороны разных тканей и органов, находящихся вдали от опухоли. Чаще всего бронхиальные карциноиды вызывают следующие отклонения:

синдром Кушинга, связанный с адренокортикотропным гормоном (гормон, чаще всего вырабатываемый бронхиальными карциноидами);

акромегалия, связанная с веществом, высвобождающим гормон роста;

синдром Золлингера-Эллисона, связанный с выработкой гастрина.

Карциноидный синдром отмечается менее чем у 3 % больных с бронхиальными карциноидами.

Левосторонний шум в сердце (из-за вызванного серотонином поражения митрального клапана) у людей с бронхиальными карциноидами возникает редко.