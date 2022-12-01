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Бронхиальный карциноид

Авторы:Robert L. Keith, MD, Division of Pulmonary Sciences and Critical Care Medicine, University of Colorado School of Medicine
Проверено/пересмотрено дек. 2022 | Изменено нояб. 2023
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Бронхиальные карциноиды — это редкие, медленно растущие опухоли слизистой оболочки дыхательных путей (бронхов).

Карциноидные опухоли (также иногда называемые нейроэндокринными опухолями) обычно возникают в продуцирующих гормоны клетках, которые выстилают тонкую кишку или другие части пищеварительного тракта, но они также могут возникать в дыхательных путях легких (бронхи) и в других органах. Бронхиальные карциноидные опухоли чаще бывают злокачественными по сравнению с карциноидными опухолями в большинстве других органов, но реже активно вырабатывают гормоны (см. Карциноидный синдром)

Бронхиальные карциноиды чаще всего возникают у людей в возрасте от 40 до 60 лет.

Симптомы бронхиального карциноида

Примерно у половины людей с бронхиальными карциноидами симптомы отсутствуют. У остальных имеют место симптомы, связанные с закупоркой дыхательных путей. Такие симптомы включают одышку, свистящие хрипы и кашель. Также часто встречаются рецидивирующая пневмония, кашель с кровью и боль в груди.

Карциноидные опухоли, включая бронхиальные карциноиды, относятся к типам рака, вызывающим паранеопластические синдромы. Паранеопластические (сопровождающие рак) синдромы возникают, когда опухоль приводит к появлению необычных симптомов, вызываемых веществами, которые она вырабатывает и выделяет в кровь. Появляются симптомы со стороны разных тканей и органов, находящихся вдали от опухоли. Чаще всего бронхиальные карциноиды вызывают следующие отклонения:

Карциноидный синдром отмечается менее чем у 3 % больных с бронхиальными карциноидами.

Левосторонний шум в сердце (из-за вызванного серотонином поражения митрального клапана) у людей с бронхиальными карциноидами возникает редко.

Диагностика бронхиального карциноида

  • бронхоскопия;

Диагноз бронхиального карциноида основывается на результатах бронхоскопии, но для определения распространения опухоли может проводиться компьютерная томография органов грудной клетки (КТ) и радионуклидное сканирование.

Лечение бронхиального карциноида

  • Хирургическое вмешательство

  • Иногда химиотерапия или лучевая терапия

Лечение бронхиального карциноида состоит из хирургического удаления в сочетании с химиотерапией и/или лучевой терапией или без них.

Прогноз зависит от типа опухоли.

Дополнительная информация

Приведенные ниже ресурсы на английском языке предоставляют информацию и поддержку пациентам и лицам, осуществляющим уход за ними. СПРАВОЧНИК не несет ответственности за содержание этих ресурсов.

  1. Американское общество по борьбе с онкологическими заболеваниями (American Cancer Society): Общая информация обо всех типах рака, включая профилактику, диагностику, лечение и информацию для людей с онкологическими заболеваниями и лиц, осуществляющих уход за ними

  2. Американское общество по борьбе с онкологическими заболеваниями (American Cancer Society): Карциноидные опухоли легкого: специфическая информация о карциноидных опухолях легкого от Американского общества по борьбе с онкологическими заболеваниями, включая их типы и лечение

  3. Американская ассоциация по легочным заболеваниям (American Lung Association): Общая информация о всех типах заболеваний легких, включая рак легкого и отказ от курения

  4. Организация CancerCare: Общая информация обо всех типах рака, включая ресурсы по психологическому консультированию и группам поддержки

  5. Организация CancerCare: Рак легкого: Более конкретная информация от организации Cancer Care для людей, страдающих раком легкого, включая службы поддержки и ссылки на дополнительные ресурсы

  6. Национальный институт рака (National Cancer Institute): Государственный ресурс США по онкологическим заболеваниям, включая обновленную информацию об исследованиях и информацию о клинических исследованиях

  7. Национальный институт рака (National Cancer Institute): Рак легкого: Более конкретная информация от NCI о раке легкого, особенно о достижениях в лечении и последних результатах исследований

  8. Национальная коалиция помощи тем, кто стремится пережить рак (National Coalition for Cancer Survivorship): Выступает за высококачественное обслуживание всех людей с онкологическими заболеваниями

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.