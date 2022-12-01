Бронхиальный карциноид

Бронхиальные карциноиды — это редкие, медленно растущие опухоли слизистой оболочки дыхательных путей (бронхов).
Карциноидные опухоли (также иногда называемые нейроэндокринными опухолями) обычно возникают в продуцирующих гормоны клетках, которые выстилают тонкую кишку или другие части пищеварительного тракта, но они также могут возникать в дыхательных путях легких (бронхи) и в других органах. Бронхиальные карциноидные опухоли чаще бывают злокачественными по сравнению с карциноидными опухолями в большинстве других органов, но реже активно вырабатывают гормоны (см. Карциноидный синдром)
Бронхиальные карциноиды чаще всего возникают у людей в возрасте от 40 до 60 лет.
Симптомы бронхиального карциноида
Примерно у половины людей с бронхиальными карциноидами симптомы отсутствуют. У остальных имеют место симптомы, связанные с закупоркой дыхательных путей. Такие симптомы включают одышку, свистящие хрипы и кашель. Также часто встречаются рецидивирующая пневмония, кашель с кровью и боль в груди.
Карциноидные опухоли, включая бронхиальные карциноиды, относятся к типам рака, вызывающим паранеопластические синдромы. Паранеопластические (сопровождающие рак) синдромы возникают, когда опухоль приводит к появлению необычных симптомов, вызываемых веществами, которые она вырабатывает и выделяет в кровь. Появляются симптомы со стороны разных тканей и органов, находящихся вдали от опухоли. Чаще всего бронхиальные карциноиды вызывают следующие отклонения:
синдром Кушинга, связанный с адренокортикотропным гормоном (гормон, чаще всего вырабатываемый бронхиальными карциноидами);
акромегалия, связанная с веществом, высвобождающим гормон роста;
синдром Золлингера-Эллисона, связанный с выработкой гастрина.
Карциноидный синдром отмечается менее чем у 3 % больных с бронхиальными карциноидами.
Левосторонний шум в сердце (из-за вызванного серотонином поражения митрального клапана) у людей с бронхиальными карциноидами возникает редко.
Диагностика бронхиального карциноида
бронхоскопия;
Диагноз бронхиального карциноида основывается на результатах бронхоскопии, но для определения распространения опухоли может проводиться компьютерная томография органов грудной клетки (КТ) и радионуклидное сканирование.
Лечение бронхиального карциноида
Хирургическое вмешательство
Иногда химиотерапия или лучевая терапия
Лечение бронхиального карциноида состоит из хирургического удаления в сочетании с химиотерапией и/или лучевой терапией или без них.
Прогноз зависит от типа опухоли.
Дополнительная информация
Приведенные ниже ресурсы на английском языке предоставляют информацию и поддержку пациентам и лицам, осуществляющим уход за ними. СПРАВОЧНИК не несет ответственности за содержание этих ресурсов.
Американское общество по борьбе с онкологическими заболеваниями (American Cancer Society): Общая информация обо всех типах рака, включая профилактику, диагностику, лечение и информацию для людей с онкологическими заболеваниями и лиц, осуществляющих уход за ними
Американское общество по борьбе с онкологическими заболеваниями (American Cancer Society): Карциноидные опухоли легкого: специфическая информация о карциноидных опухолях легкого от Американского общества по борьбе с онкологическими заболеваниями, включая их типы и лечение
Американская ассоциация по легочным заболеваниям (American Lung Association): Общая информация о всех типах заболеваний легких, включая рак легкого и отказ от курения
Организация CancerCare: Общая информация обо всех типах рака, включая ресурсы по психологическому консультированию и группам поддержки
Организация CancerCare: Рак легкого: Более конкретная информация от организации Cancer Care для людей, страдающих раком легкого, включая службы поддержки и ссылки на дополнительные ресурсы
Национальный институт рака (National Cancer Institute): Государственный ресурс США по онкологическим заболеваниям, включая обновленную информацию об исследованиях и информацию о клинических исследованиях
Национальный институт рака (National Cancer Institute): Рак легкого: Более конкретная информация от NCI о раке легкого, особенно о достижениях в лечении и последних результатах исследований
Национальная коалиция помощи тем, кто стремится пережить рак (National Coalition for Cancer Survivorship): Выступает за высококачественное обслуживание всех людей с онкологическими заболеваниями