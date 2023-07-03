Обзор идиопатических интерстициальных пневмоний

Идиопатические интерстициальные пневмонии представляют собой интерстициальные заболевания легких, которые не имеют известной причины, имеют некоторую схожесть симптомов и поражают легкие сходным образом.

Некоторые типы этих заболеваний являются гораздо более серьезными, чем другие.

Для постановки диагноза требуется рентгенологическое исследование органов грудной клетки, компьютерная томография и изредка анализ образца легочной ткани (биопсия).

Лечение зависит от типа заболевания.

(См. также Общие сведения об интерстициальных заболеваниях легких).

Слово «идиопатический» означает «неизвестной причины», поэтому, когда причина интерстициальной заболевания легких не определена, ставится диагноз «идиопатическая интерстициальная пневмония». В качестве причины пневмоний часто предполагают инфекции, но, видимо, эти заболевания не являются результатом инфекции.

Существует восемь типов идиопатических интерстициальных пневмоний. В порядке убывания частоты это:

Все типы вызывают кашель и одышку и поражают легкие сходным образом. Кончики пальцев могут стать утолщенными или принять форму барабанных палочек (см. рисунок Распознавание утолщения концевых фаланг пальцев). С помощью стетоскопа врачи часто слышат звуки, напоминающие потрескивание. Несмотря на то, что симптомы могут быть похожими, заболевания отличаются быстротой развития симптомов, способами их лечения и серьезностью.

Таблица Сравнение типов идиопатических интерстициальных пневмоний* Таблица

Диагностика идиопатических интерстициальных пневмоний Компьютерная томография органов грудной клетки Компьютерная томография (КТ) органов грудной клетки является основным инструментом визуализации, используемым при оценке идиопатических интерстициальных пневмоний. КТ может дать врачам возможность поставить диагноз. Если нет, врачи берут небольшой образец легочной ткани для исследования под микроскопом (биопсия легких). Обычно биопсию проводят хирургическим путем с использованием торакоскопа. Как правило, делают анализы крови. Как правило, они не могут подтвердить диагноз, но выполняются в рамках поиска других заболеваний. Врачи могут также проводить электрокардиографию (ЭКГ) или эхокардиографию, чтобы определить, повлияло ли заболевание легких на сердце.