Идиопатический легочный фиброз

Симптомы зависят от степени повреждения легких, скорости прогрессирования заболевания и возможности развития таких осложнений, как инфекции легких и правосторонняя сердечная недостаточность (легочное сердце).

Основные симптомы начинают развиваться постепенно, в виде одышки при физической нагрузке, кашля и снижения выносливости. У большинства людей симптомы ухудшаются в течение периода времени от 6 месяцев до нескольких лет.

По мере прогрессирования заболевания уровень кислорода в крови снижается, кожа может приобрести синюшный оттенок (так называемый цианоз), а кончики пальцев могут утолщаться или приобретать форму барабанных палочек (см. рисунок Распознавание утолщения концевых фаланг пальцев). Нагрузка на сердце может привести к увеличению правого желудочка, что в конечном итоге приводит к правосторонней сердечной недостаточности. С помощью стетоскопа врачи часто слышат в легких потрескивающие звуки.