В зависимости от скорости развития симптомов, аллергический пневмонит может быть:

острой;

подострым;

хронической.

При остром аллергическом пневмоните у людей развивается повышение температуры, кашель, озноб и одышка, как правило, спустя 4–8 часов после повторного воздействия значительного количества вызывающей болезнь органической пыли. Свистящие хрипы отмечаются редко. Если у человека отсутствуют дальнейшие контакты с антигеном, выраженность симптомов обычно уменьшается в течение одного–двух дней, но до полного выздоровления может пройти несколько недель.

Подострый аллергический пневмонит развивается медленнее. Кашель и одышка могут возникать и усугубляться на протяжении нескольких дней или недель. Иногда симптомы могут быть такими тяжелыми, что возникает необходимость в госпитализации человека.

При хроническом аллергическом пневмоните люди повторно контактируют с антигеном в течение месяцев или лет, и это может приводить к рубцовым изменениям в легких (фиброзу). Одышка при физической нагрузке, кашель и утомляемость могут постепенно прогрессировать в течение нескольких месяцев или лет. В конце концов заболевание может привести к развитию дыхательной недостаточности. Пожилые люди могут быть более склонны к хроническому, постепенному ухудшению течения заболевания, поскольку они подвергались воздействию антигена в течение длительного периода времени.