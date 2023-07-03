Аллергический пневмонит является одной из разновидностей воспаления внутри и вокруг мельчайших воздухоносных мешочков (альвеол) и мельчайших участков дыхательных путей (бронхиол) легких, вызванного реакцией гиперчувствительности на вдыхаемую органическую пыль или реже на химические вещества.
Пыль, содержащая микроорганизмы или белки, может вызывать реакцию гиперчувствительности в легких.
У больных может развиться лихорадка, кашель, озноб и одышка в течение 4-8 часов после повторного воздействия веществ, к которым у них имеется повышенная чувствительность.
Для определения наличия проблем с легкими врачи используют компьютерную томографию (КТ) органов грудной клетки и исследование функции внешнего дыхания.
Вещество, вызывающее реакцию, можно иногда установить с помощью анализа крови. При поражении человека на работе специалист по промышленной гигиене может провести анализ рабочего места для определения провоцирующих веществ.
Лицам, работающим с веществами, способными вызвать реакции гиперчувствительности, во время работы следует использовать защитные средства, такие, как маски.
Лица, которые могут избежать повторного воздействия, обычно выздоравливают, но иногда им для уменьшения воспалительной реакции со стороны легких необходимо принимать кортикостероидные препараты.
(См. также Общие сведения об интерстициальных заболеваниях легких).
При этих реакциях гиперчувствительности (также называемых аллергическими реакциями) иммунная система атакует какие-то компоненты органической пыли или химические вещества, вдыхаемые пациентом. Вещества, выделяемые клетками иммунной системы, поражают легкие, в которых задерживается пыль. Часть вдыхаемой пыли, которая провоцирует иммунную реакцию, носит название «антиген».
Причины аллергического пневмонита
Реакции гиперчувствительности в легких могут вызывать большинство веществ. Органическая пыль, которая содержит микроорганизмы или белки, и химические вещества, такие, как изоцианаты, может вызывать развитие аллергического пневмонита. «Легкое фермера», заболевание, которое является следствием многократного вдыхания теплолюбивых (термофильных) бактерий заплесневелого сена, является хорошо известным примером аллергического пневмонита. Еще одним примером является «легкое любителей птиц». Это заболевание возникает при вдыхании пыли из помета или перьев птиц (либо живых птиц, либо из подушек и одеял).
Знаете ли Вы, что...
Поражение легких возникает в результате повреждения лимфоцитами, разновидностью лейкоцитов. Первое воздействие пыли сенсибилизирует лимфоциты. Затем некоторые лимфоциты способствуют выработке антител, которые играют определенную роль в повреждении тканей. После последующего воздействия антигена другие лимфоциты принимают непосредственное участие в воспалении. Повторное воздействие антигена приводит к хронической воспалительной реакции, которая проявляется увеличением количества лейкоцитов в стенках альвеол и мелких дыхательных путях. Это накопление лейкоцитов постепенно приводит к появлению симптомов и развитию заболевания.
Что является причиной аллергического пневмонита?
Заболевание
Источник частиц пыли или антигенов
Багассоз
Сахарный тростник
Легкое птицевода, легкое голубевода, легкое работника птицефабрик
Пыль от помета или перьев попугаев, голубей и кур
Легкое мойщиков сыра
Сырная плесень
Легкое рабочего химического производства
Химические вещества, применяемые в производстве пенополиуретана, дрожжей, изоляционных материалов, синтетического каучука и упаковочных материалов
Легкое сборщика кофе
Необжаренные кофейные зерна
Пробковый пневмокониоз (субероз)
Заплесневелая пробковая пыль
Легкое фермера
Заплесневелое сено
Легкое любителя джакузи
Загрязненные бактериями джакузи и бассейны
Легкое лиц, использующих увлажнители воздуха
Увлажнители и кондиционеры воздуха
Легкое сборщика коры клена
Зараженная кора клена
Легкое человека, работающего с солодом
Заплесневелый ячмень или солод
Легкое мельника
Зараженная долгоносиком пшеничная мука
Легкое человека, работающего с грибами
Грибной компост
Секвориоз
Древесная пыль секвойи
Легкое деревообработчика
Древесная пыль
Симптомы аллергического пневмонита
В зависимости от скорости развития симптомов, аллергический пневмонит может быть:
острой;
подострым;
хронической.
При остром аллергическом пневмоните у людей развивается повышение температуры, кашель, озноб и одышка, как правило, спустя 4–8 часов после повторного воздействия значительного количества вызывающей болезнь органической пыли. Свистящие хрипы отмечаются редко. Если у человека отсутствуют дальнейшие контакты с антигеном, выраженность симптомов обычно уменьшается в течение одного–двух дней, но до полного выздоровления может пройти несколько недель.
Подострый аллергический пневмонит развивается медленнее. Кашель и одышка могут возникать и усугубляться на протяжении нескольких дней или недель. Иногда симптомы могут быть такими тяжелыми, что возникает необходимость в госпитализации человека.
При хроническом аллергическом пневмоните люди повторно контактируют с антигеном в течение месяцев или лет, и это может приводить к рубцовым изменениям в легких (фиброзу). Одышка при физической нагрузке, кашель и утомляемость могут постепенно прогрессировать в течение нескольких месяцев или лет. В конце концов заболевание может привести к развитию дыхательной недостаточности. Пожилые люди могут быть более склонны к хроническому, постепенному ухудшению течения заболевания, поскольку они подвергались воздействию антигена в течение длительного периода времени.
Диагностика аллергического пневмонита
Компьютерная томография органов грудной клетки
Диагноз аллергического пневмонита основывается частично на симптомах, клинических особенностях, идентификации (по возможности) вида пыли или других веществ, являющихся причиной проблемы по словам человека, анализе рабочего места, проведенном специалистом по промышленной гигиене, или на сочетании вышеуказанных факторов.
Врачи могут предположить этот диагноз на основании результатов рентгенологического исследования органов грудной клетки. Тем не менее, для подтверждения диагноза обычно требуется провести компьютерную томографию (КТ) органов грудной клетки. Результаты исследования функции внешнего дыхания, которое измеряет объем удерживаемого в легких воздуха, способность к поддержанию циркуляции воздуха в легких и газообмену кислорода и углекислого газа, используют для оценки эффективности работы легких, и они могут подтверждать диагноз аллергического пневмонита.
В неясных случаях, особенно при подозрении на инфекцию, врачи могут взять небольшие кусочки ткани легкого для исследования под микроскопом (биопсия легких). Для получения образца ткани, а также для исследования поверхности легких и плевральной полости может потребоваться введение через стенку грудной клетки зонда с оптической системой (торакоскопия) или проведение операции, при которой грудная стенка разрезается (торакотомия). Иногда вместо (или в дополнение к) взятия ткани с помощью острого инструмента врач, выполняющий бронхоскопию, может промыть легкие жидкостью (бронхоальвеолярный лаваж) для извлечения клеток для исследования.
В редких случаях необходимо проведение анализов крови для определения вещества, вызывающего гиперчувствительность, или для исключения других возможных причин.
Лечение аллергического пневмонита
Кортикостероиды или иммунодепрессанты
Лица с острым эпизодом аллергического пневмонита обычно выздоравливают при устранении дальнейшего контакта с веществом. При тяжелом эпизоде кортикостероиды, например, преднизон, уменьшают симптомы и могут способствовать уменьшению тяжелого воспаления. Длительные или повторяющиеся эпизоды могут привести к необратимости заболевания и прогрессирующей инвалидизации и требуют длительного подавления иммунитета.
Профилактика аллергического пневмонита
Лучшей профилактикой является устранение воздействия антигена, но это может быть неосуществимо (например, если человек не может сменить работу). Устранение или уменьшение количества пыли, ношение защитных масок и использование хорошей системы вентиляции может помочь в профилактике как сенсибилизации, так и повторных приступов заболевания. Однако даже лучшие профилактические меры могут быть неэффективными.