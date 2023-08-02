Плевральный выпот

Рентгенологическое и/или ультразвуковое исследование органов грудной клетки;

лабораторные анализы образца жидкости;

иногда компьютерная томография (КТ).

Рентгенологическое исследование органов грудной клетки, которое показывает жидкость в плевральной полости, как правило, является первым шагом в постановке диагноза. Тем не менее, при рентгенологическом исследовании органов грудной клетки небольшое количество жидкости может быть невидимым.

Чтобы помочь врачам выявить небольшие скопления жидкости также может быть проведено ультразвуковое исследование органов грудной клетки.

Врачи могут также проводить плевральную пункцию. В ходе этой процедуры с помощью иглы обычно получают образец жидкости для исследования. Внешний вид жидкости может помочь врачам определить ее причину. Некоторые лабораторные анализы позволяют оценить химический состав жидкости и определить присутствие бактерий, включая бактерии, которые вызывают туберкулез. Образец жидкости также исследуют на количество и типы клеток и на присутствие раковых клеток.

Если эти анализы не могут установить причину плеврального выпота, то возможно выполнение других исследований.

КТ более четко демонстрирует легкие и жидкость, а также может показать наличие пневмонии, новообразования в средостении, абсцесса легкого или опухоли, которая может быть причиной накопления жидкости. Иногда во время КТ (КТ-ангиографии или венографии) вводят рентгеноконтрастный краситель для выявления проблем с плеврой или кровеносными сосудами, включая тромбоэмболию легочной артерии.

Если все еще существует возможность постановки серьезного диагноза, врачи могут ввести в грудную клетку зонд с оптической системой (процедуру называют «торакоскопия»). В некоторых случаях врачам необходимо получить образец (биоптат) плевральной и/или легочной ткани. Приблизительно у 15 % людей с плевральным выпотом причина не очевидна после первоначального исследования, а у некоторых причина никогда не обнаруживается даже после тщательного обследования.