Медиастинит — воспаление средостения (грудной полости, в которой находится сердце, вилочковая железа, некоторые лимфатические узлы, а также часть пищевода, аорты, щитовидной и паращитовидных желез).

Медиастинит обычно возникает в результате разрыва пищевода или хирургического вмешательства в грудной клетке.

Люди испытывают сильную боль в груди, одышку и лихорадку.

Для постановки диагноза необходимы данные рентгенологического исследования органов грудной клетки и, как правило, компьютерной томографии (КТ).

Лечение включает антибиотики и иногда хирургическое вмешательство.

(См. также Общие сведения о заболеваниях плевры и средостения).

Медиастинит может быть:

острым, с внезапным началом;

хроническим, развивающимся медленно в результате длительного раздражения или инфекции, разрешение которой занимает длительное время.

Медиастинит чаще всего возникает в результате инфекции. Двумя наиболее распространенными причинами инфекции являются:

разрыв пищевода;

хирургическое вмешательство на грудной клетке (процедура, под названием срединная стернотомия).

Пищевод может быть случайно порван во время проведения процедуры, например, при эндоскопии, а также при интенсивной рвоте (синдром Бурхаве) или травме груди. Иногда разрыв (отверстие) в пищеводе возникает вследствие проглатывания едкого вещества, например, щелока или батареи таблеточного типа.

Медианная стернотомия — это разрез, сделанный по всей длине грудной кости (грудины), разделяющий ее на две части. Срединная стернотомия используется, чтобы обеспечить врачам доступ к грудной клетке для таких процедур, как трансплантация сердца, хирургия клапана сердца или аортокоронарное шунтирование.

Знаете ли Вы, что...

К менее распространенным причинам относятся туберкулез, гистоплазмоз (грибковая инфекция), саркоидоз, лучевая терапия и силикоз. Эти заболевания обычно вызывают хронический медиастинит.

Хронический медиастинит может привести к фиброзирующему медиастиниту. При фиброзирующем медиастините может произойти закупорка кровеносных сосудов или дыхательных путей (бронхов).

Симптомы медиастинита Разрыв пищевода вызывает внезапную, сильную боль в груди и затрудненное дыхание. Некоторые люди отмечают симптомы инфекции, такие как лихорадка и озноб. Если медиастинит развивается после хирургического вмешательства в грудной клетке, можно поставить дренаж из места разреза. У людей с хроническим фиброзирующим медиастинитом может постепенно развиваться одышка.

Диагностика медиастинита Рентгенологическое исследование и, как правило, компьютерная томография (КТ) органов грудной клетки Врачи нередко могут установить диагноз медиастинита на основе симптомов в тех случаях, когда люди страдают заболеванием, способным привести к медиастиниту, например, если есть симптомы, позволяющие предположить наличие медиастинита, и человек недавно перенес процедуру, которая затрагивает грудную клетку или пищевод, или страдает туберкулезом или другой медленно прогрессирующей инфекцией. Когда медиастинит развивается внезапно, симптомы обычно достаточно тяжелые, чтобы врачи подозревали его у людей, которые не могут сообщить о возможных причинах, например, люди, которые находятся в состоянии интоксикации и не помнят, что у них была сильная рвота, или маленькие дети, которые, возможно, проглотили едкое вещество или батарейку-таблетку. Диагноз подтверждается с помощью рентгенологического исследования и, как правило, компьютерной томографии (КТ) органов грудной клетки. Когда медиастинит возникает у человека, который перенес срединную стернотомию, врачи могут вставить иглу в грудную клетку через грудину и удалить жидкость для исследования под микроскопом (аспирационная биопсия).