Медиастинит — воспаление средостения (грудной полости, в которой находится сердце, вилочковая железа, некоторые лимфатические узлы, а также часть пищевода, аорты, щитовидной и паращитовидных желез).
Медиастинит обычно возникает в результате разрыва пищевода или хирургического вмешательства в грудной клетке.
Люди испытывают сильную боль в груди, одышку и лихорадку.
Для постановки диагноза необходимы данные рентгенологического исследования органов грудной клетки и, как правило, компьютерной томографии (КТ).
Лечение включает антибиотики и иногда хирургическое вмешательство.
(См. также Общие сведения о заболеваниях плевры и средостения).
Медиастинит может быть:
острым, с внезапным началом;
хроническим, развивающимся медленно в результате длительного раздражения или инфекции, разрешение которой занимает длительное время.
Медиастинит чаще всего возникает в результате инфекции. Двумя наиболее распространенными причинами инфекции являются:
разрыв пищевода;
хирургическое вмешательство на грудной клетке (процедура, под названием срединная стернотомия).
Пищевод может быть случайно порван во время проведения процедуры, например, при эндоскопии, а также при интенсивной рвоте (синдром Бурхаве) или травме груди. Иногда разрыв (отверстие) в пищеводе возникает вследствие проглатывания едкого вещества, например, щелока или батареи таблеточного типа.
Медианная стернотомия — это разрез, сделанный по всей длине грудной кости (грудины), разделяющий ее на две части. Срединная стернотомия используется, чтобы обеспечить врачам доступ к грудной клетке для таких процедур, как трансплантация сердца, хирургия клапана сердца или аортокоронарное шунтирование.
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К менее распространенным причинам относятся туберкулез, гистоплазмоз (грибковая инфекция), саркоидоз, лучевая терапия и силикоз. Эти заболевания обычно вызывают хронический медиастинит.
Хронический медиастинит может привести к фиброзирующему медиастиниту. При фиброзирующем медиастините может произойти закупорка кровеносных сосудов или дыхательных путей (бронхов).
Симптомы медиастинита
Разрыв пищевода вызывает внезапную, сильную боль в груди и затрудненное дыхание. Некоторые люди отмечают симптомы инфекции, такие как лихорадка и озноб.
Если медиастинит развивается после хирургического вмешательства в грудной клетке, можно поставить дренаж из места разреза.
У людей с хроническим фиброзирующим медиастинитом может постепенно развиваться одышка.
Диагностика медиастинита
Рентгенологическое исследование и, как правило, компьютерная томография (КТ) органов грудной клетки
Врачи нередко могут установить диагноз медиастинита на основе симптомов в тех случаях, когда люди страдают заболеванием, способным привести к медиастиниту, например, если есть симптомы, позволяющие предположить наличие медиастинита, и человек недавно перенес процедуру, которая затрагивает грудную клетку или пищевод, или страдает туберкулезом или другой медленно прогрессирующей инфекцией.
Когда медиастинит развивается внезапно, симптомы обычно достаточно тяжелые, чтобы врачи подозревали его у людей, которые не могут сообщить о возможных причинах, например, люди, которые находятся в состоянии интоксикации и не помнят, что у них была сильная рвота, или маленькие дети, которые, возможно, проглотили едкое вещество или батарейку-таблетку.
Диагноз подтверждается с помощью рентгенологического исследования и, как правило, компьютерной томографии (КТ) органов грудной клетки.
Когда медиастинит возникает у человека, который перенес срединную стернотомию, врачи могут вставить иглу в грудную клетку через грудину и удалить жидкость для исследования под микроскопом (аспирационная биопсия).
Лечение медиастинита
Антибиотики
Иногда хирургическое вмешательство
Для лечения инфекции назначают антибиотики. Иногда требуется хирургическое вмешательство, чтобы дренировать инфицированную жидкость из грудной клетки или устранить разрыв в пищеводе, или для одновременного проведения обеих процедур. Не существует никакого способа лечения фиброзирующего медиастинита.