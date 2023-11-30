Профессиональная астма является обратимым сужением дыхательных путей, вызванным вдыханием на рабочем месте частиц или паров, которые действуют как раздражители или вызывают аллергическую реакцию.

Профессиональная астма может вызывать одышку, стеснение в груди, свистящие хрипы и кашель.

Ключом к постановке диагноза является тщательный анамнез воздействия факторов рабочего места и окружающей среды.

Лечение включает избегание провоцирующих факторов, а если это невозможно, назначение лекарственных препаратов для расширения дыхательных путей и уменьшения воспаления.

(См. также Общие сведения о заболеваниях легких, вызванных факторами окружающей среды и профессиональной деятельности и Астма).

Приблизительно 15 % случаев астмы у взрослых связано с воздействием на рабочем месте. Профессиональная астма должна подозреваться у всех взрослых, страдающих астмой, особенно у тех, у кого она возникла впервые или усугубилась.

На рабочих местах часто содержатся раздражители и аллергены (вещества, которые вызывают аллергическую реакцию), которые могут вызвать или обострить астму. Часто определить конкретное вещество (например, средства для чистки или ухода за волосами) затруднительно, и обычно этого не требуется. Тем не менее, важно отличать профессиональную астму от других производственных заболеваний дыхательных путей, таких как раздражение верхних дыхательных путей, дисфункция голосовых связок, аллергический пневмонит и хронический бронхит.

Производственная астма может продолжать вызывать симптомы даже после прекращения воздействия раздражителя или аллергена.

Профессиональная астма может принимать различные формы:

Производственная астма, вызванная сенсибилизатором

воздействие раздражающих веществ и реактивный синдром дисфункции дыхательных путей (РСДДП);

Астма, обостряющаяся на работе

Производственная астма, вызванная сенсибилизатором Профессиональная астма, вызванная сенсибилизатором, развивается после иммунного ответа на аллерген, встречающийся на рабочем месте. В качестве примеров аллергенов можно привести зерновую пыль, латекс, химические вещества, металлы, шерсть животных и древесную пыль. Быть аллергенами и вызывать астму могут сотни веществ, присутствующих на рабочем месте. Риск развития астмы, вызванной сенсибилизаторами, зависит от профессии и конкретных веществ, встречающихся на рабочем месте.

Воздействие раздражающих веществ и реактивный синдром дисфункции дыхательных путей Астма, вызванная воздействием раздражающих веществ, относится к астме, которая возникает после воздействия раздражителей дыхательных путей на работе. Раздражающие вещества могут вызывать повреждение клеток и воспаление. Воздействие раздражающих веществ в высоких концентрациях, например, в результате несчастного случая на производстве или разлива химических веществ, может привести к реактивному синдрому дисфункции дыхательных путей (РСДДП). РСДДП — это появление симптомов астмы в течение 24 часов после воздействия известного раздражителя в высокой концентрации. Кроме РСДДП, астма, вызванная воздействием раздражающих веществ, также включает развитие астмы у работников с хроническим воздействием умеренных уровней раздражающих веществ. Астма также может провоцироваться повторяющимся воздействием низких концентраций раздражающих веществ, например, чистящих и дезинфицирующих средств.

Астма, обостряющаяся на работе Астма, обостряющаяся на работе — это уже существующая астма, которая усугубляется провоцирующими факторами на работе. Обострить (усугубить) астму способны различные факторы воздействия, в том числе экстремальные температуры, влажная и сырая среда, пыль, чистящие средства, а также широкий спектр раздражителей и аллергенов, которые распространены в окружающей среде. Таблица Заболевания, похожие на профессиональную астму Таблица

Симптомы профессиональной астмы Симптомы профессиональной астмы, вызванные сенсибилизацией к веществу на рабочем месте, обычно развиваются в течение нескольких недель или лет. После появления сенсибилизации к определенному веществу работник может реагировать на очень низкие концентрации этого вещества, что затрудняет контроль воздействия. Типичные симптомы включают одышку, чувство стеснения в груди, свистящие хрипы и кашель. Иногда у людей на работе появляются признаки аллергии с такими симптомами, как чихание, насморк и слезящиеся глаза. Эти симптомы аллергии могут присутствовать на протяжении месяцев или лет до того, как появляется затрудненное дыхание или другие симптомы со стороны органов дыхания. Симптомы обычно появляются и/или усугубляются на работе и уменьшаются, когда человек находится вне работы (например, в выходные и праздничные дни). Продолжительное воздействие на работе приводит к тому, что симптомы становятся более хроническими и стойкими, а связь с работой может стать менее очевидной.

Диагностика профессиональной астмы Наличие в анамнезе симптомов астмы на работе Чтобы поставить диагноз профессиональной астмы, врачи задают вопросы о симптомах и о воздействии любых веществ, вызывающих астму. Врачи подозревают профессиональную астму у взрослых с впервые выявленной или усугубляющейся астмой. Подозрение на профессиональную астму вызывает у врачей уменьшение симптомов астмы, когда человек находится вне работы (например, в выходные или праздничные дни). После уточнения диагноза астмы врачи документируют время, начало и прогрессирование бронхиальной астмы во взаимосвязи с работой, а также воздействие провоцирующих факторов бронхиальной астмы за пределами рабочего места. Они собирают подробный профессиональный анамнез, включая название должности, отрасль, рабочие задачи и описание рабочей обстановки и используемых материалов. Врачи должны расспросить о конкретных процессах, местах или факторах воздействия на работе, связанных с усугублением симптомов. Паспорта безопасности, обязательные для заполнения на всех рабочих местах в Соединенных Штатах Америки, могут быть использованы для выявления раздражающих веществ и аллергенов, которые могут вызывать астму. Тем не менее, отсутствие известного раздражителя в паспорте безопасности не исключает диагноз профессиональной астмы. Что касается некоторых веществ, вызывающих астму, для выявления которых в продаже имеются аллергические пробы, например, на аллергены некоторых животных и зерновых, аллергические пробы могут помочь определить вещество, вызывающее астму. Люди могут использовать устройство для мониторинга дыхательных путей на работе и вне работы. Это устройство (портативный пикфлоуметр) измеряет скорость, с которой человек может выдохнуть воздух из легких. Если скорость на работе медленнее, чем дома, это указывает на профессиональную астму. Астма, обостряющаяся на работе Врачи ставят диагноз астмы, обостряющейся на работе, на основании анамнеза уже имевшейся астмы (симптомы, медицинский анамнез, использование лекарственных препаратов, вариабельная обструкция дыхательных путей) и наличия условий на работе, которые могут обострить (усугубить) астму. Усугубление профессиональной астмы можно задокументировать, отмечая усугубление симптомов, повышенную частоту визитов к врачу по поводу симптомов астмы, увеличение использования препаратов для лечения астмы или, в редких случаях, обусловленное работой усугубление функции легких. Рецидив астмы, которая разрешилась, может представлять собой впервые выявленную профессиональную астму. Пневмотахометр Изображение SCIENCE PHOTO LIBRARY

Лечение профессиональной астмы Устранение или уменьшение воздействия

Лекарственные препараты для открытия дыхательных путей

Внесение изменений на рабочем месте или его смена В дополнение к снижению или устранению воздействия на работе, медикаментозное лечение такое же, как и при других типах астмы. Могут применяться лекарственные препараты, которые расширяют дыхательные пути (бронхолитики), предпочтительно с помощью ингалятора (например, альбутерол). Лекарственные препараты, уменьшающие воспаление, могут назначаться либо виде ингалятора (например, кортикостероид триамцинолон), либо в виде таблеток (например, монтелукаст). Для купирования тяжелых приступов кортикостероиды, такие как преднизон, могут быть приняты внутрь в течение короткого времени. Для долгосрочного лечения предпочтение отдается ингаляционным кортикостероидам в сравнении с пероральными кортикостероидами. Увеличение количества лекарственных препаратов от астмы или их доз должно вызвать обеспокоенность по поводу продолжающегося провоцирующего воздействия на работе. При производственной бронхиальной астме, вызванной сенсибилизаторами, люди могут реагировать на чрезвычайно низкие концентрации веществ в воздухе после того, как они подверглись сенсибилизации к веществу. Таким образом, рекомендуемое лечение заключается в выявлении и полном устранении дальнейшего воздействия сенсибилизирующего вещества. Принимая во внимание, что полное устранение человека с рабочего места может привести к существенным социально-экономическим последствиям, иногда осуществляется перевод работника в другую рабочую зону на одном и том же рабочем месте или совершенствование средств технического контроля (путем контроля состояния окружающей среды). В ситуациях с вероятностью постоянного воздействия сенсибилизирующего вещества необходим тщательный мониторинг на предмет усугубления течения астмы, включая симптомы, применение лекарственных препаратов и функцию легких. Раннее распознавание и быстрое удаление сенсибилизирующего вещества приводят к лучшим результатам, но астма обычно сохраняется, даже если человек находится вдали от вещества. Люди с производственной астмой, вызванной раздражающими веществами, и астмой, обостряющейся на работе, могут продолжать свою текущую работу, если будут приняты надлежащие меры по уменьшению провоцирующих воздействий и условий. К ним относятся более эффективный контроль воздействия раздражающих факторов в окружающей среде и компромиссы, позволяющие избегать определенных рабочих задач или мест, таких как работа в жарком или холодном помещении. Важен регулярный мониторинг симптомов астмы и контроль над ними.