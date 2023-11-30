Поражение от вдыхания раздражающего газа возникает при контакте с газами, которые после вдыхания растворяются во влаге слизистой оболочки дыхательных путей и вызывают воспалительную реакцию.

Симптомы зависят от того, какой газ или химическое соединение вдыхает человек, а также от того, насколько глубоко и долго они вдыхались.

Симптомы могут включать раздражение глаз или носа, кашель, кровь в мокроте и одышку.

Данные рентгенологического исследования органов грудной клетки, компьютерной томографии и дыхательных тестов используют для определения степени поражения легких.

Назначают кислородную терапию и лекарственные препараты для расширения дыхательных путей и уменьшения воспаления.

Многие виды газов, такие как хлор, фосген, диоксид серы, сероводород, двуокись азота и аммиак, могут внезапно высвобождаться во время несчастных случаев на производстве и могут тяжело раздражать легкие. Газы также использовались в качестве боевых отравляющих веществ.

Потенциально опасные вещества могут вдыхаться в виде газов, паров, паров, аэрозолей и дыма. Токсические вещества, переносимые по воздуху, могут повреждать дыхательные пути (обладают местным действием), а также могут вызывать общее (системное) повреждение организма. Большинство раздражающих газов растворимы в воде и вызывают внезапное появление симптомов раздражения на поверхностях слизистых оболочек, с которыми они контактируют. Эти симптомы, в том числе слезотечение, насморк, жжение во рту и на лице, могут служить предупреждающими сигналами того, что по возможности следует избегать контакта с этими газами.

При контакте с менее растворимыми в воде газами, такими как диоксид азота и фосген, распознать предупреждающие сигналы гораздо сложнее. Болезнь «силосных ям» (которая поражает главным образом фермеров) возникает в результате вдыхания паров, которые содержат двуокись азота, выделяемую влажным силосом, например, из зеленой массы кукурузы или зерновых культур. Жидкость может появиться в легких уже через 12 часов после воздействия.

Вероятность воздействия раздражающих газов существует и в условиях, не связанных с работой. В быту типичный контакт с раздражающими газами возможен в результате смешивания бытового аммиака с чистящими средствами, содержащими отбеливатель, что приводит к выделению раздражающего газа хлорамина.

(См. также Боевые отравляющие вещества, действующие на дыхательную систему и Общие сведения о заболеваниях легких, вызванных факторами окружающей среды и профессиональной деятельности).

Симптомы поражения от вдыхания раздражающего газа Растворимые газы, такие как хлор, аммиак и фтористоводородная кислота, вызывают сильные ожоги в глазах, носу, горле, дыхательном горле и крупных дыхательных путях в течение нескольких минут после контакта с ними. Кроме того, они часто вызывают кашель и кровь в мокроте (кровохарканье). Часто возникают рвотные позывы и одышка. Менее растворимые газы, такие как двуокись азота и фосген, вызывают одышку, иногда тяжелую, не сразу, а спустя 3–4 часа, а иногда и 12 часов после воздействия. В случае с менее растворимыми газами может возникнуть длительное повреждение легких, которое может стать причиной хронических свистящих хрипов и одышки.

Диагностика поражения от вдыхания раздражающего газа Данные о воздействии в анамнезе

Визуализирующее исследование (рентгенологическое исследование или компьютерная томография) органов грудной клетки Рентгенологическое исследование органов грудной клетки может показать, развился ли отек легких (жидкость в легких). Компьютерная томография особенно полезна, когда у людей есть симптомы, но рентгенограмма органов грудной клетки у них выглядит нормально. Для измерения уровня кислорода в крови к пальцу человека прикрепляют датчик (пульсоксиметрия). Исследования функции легких используются для оценки хронических эффектов при наличии стойких симптомов после острого повреждения.

Лечение поражения от вдыхания раздражающего газа Устранение воздействия

Поддерживающая респираторная терапия Лечение зависит от характера и тяжести воздействия. Устранение воздействия и поддерживающая респираторная терапия являются краеугольным камнем лечения. Сначала пострадавшего следует вывести на свежий воздух и дать ему дополнительный кислород. Люди, которые подвергаются высокоинтенсивному воздействию, например, в результате несчастных случаев на производстве, часто вначале получают помощь от служб экстренного реагирования, а затем их перевозят в больницу для дальнейшего обследования и лечения. У людей с менее тяжелым воздействием могут использоваться бронхолитики, которые открывают дыхательные пути, и оксигенотерапия.

Прогноз при поражении от вдыхания раздражающего газа Прогноз зависит от характера и тяжести воздействия. Большинство людей с менее тяжелым воздействием полностью выздоравливают, но у них может развиться стойкое поражение легких с обратимой обструкцией дыхательных путей (синдром реактивной дисфункции дыхательных путей) или реже бронхиолит и/или бронхоэктазы. Знаете ли Вы, что...