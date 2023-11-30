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Поражение от вдыхания раздражающего газа

Авторы:Carrie A. Redlich, MD, MPH, Yale Occupational and Environmental Medicine Program Yale School of Medicine;
Efia S. James, MD, MPH, Bergen New Bridge Medical Center;Brian Linde, MD, MPH, Yale Occ and Env Medicine Program
Проверено/пересмотрено нояб. 2023
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Поражение от вдыхания раздражающего газа возникает при контакте с газами, которые после вдыхания растворяются во влаге слизистой оболочки дыхательных путей и вызывают воспалительную реакцию.

  • Симптомы зависят от того, какой газ или химическое соединение вдыхает человек, а также от того, насколько глубоко и долго они вдыхались.

  • Симптомы могут включать раздражение глаз или носа, кашель, кровь в мокроте и одышку.

  • Данные рентгенологического исследования органов грудной клетки, компьютерной томографии и дыхательных тестов используют для определения степени поражения легких.

  • Назначают кислородную терапию и лекарственные препараты для расширения дыхательных путей и уменьшения воспаления.

Многие виды газов, такие как хлор, фосген, диоксид серы, сероводород, двуокись азота и аммиак, могут внезапно высвобождаться во время несчастных случаев на производстве и могут тяжело раздражать легкие. Газы также использовались в качестве боевых отравляющих веществ.

Потенциально опасные вещества могут вдыхаться в виде газов, паров, паров, аэрозолей и дыма. Токсические вещества, переносимые по воздуху, могут повреждать дыхательные пути (обладают местным действием), а также могут вызывать общее (системное) повреждение организма. Большинство раздражающих газов растворимы в воде и вызывают внезапное появление симптомов раздражения на поверхностях слизистых оболочек, с которыми они контактируют. Эти симптомы, в том числе слезотечение, насморк, жжение во рту и на лице, могут служить предупреждающими сигналами того, что по возможности следует избегать контакта с этими газами.

При контакте с менее растворимыми в воде газами, такими как диоксид азота и фосген, распознать предупреждающие сигналы гораздо сложнее. Болезнь «силосных ям» (которая поражает главным образом фермеров) возникает в результате вдыхания паров, которые содержат двуокись азота, выделяемую влажным силосом, например, из зеленой массы кукурузы или зерновых культур. Жидкость может появиться в легких уже через 12 часов после воздействия.

Вероятность воздействия раздражающих газов существует и в условиях, не связанных с работой. В быту типичный контакт с раздражающими газами возможен в результате смешивания бытового аммиака с чистящими средствами, содержащими отбеливатель, что приводит к выделению раздражающего газа хлорамина.

(См. также Боевые отравляющие вещества, действующие на дыхательную систему и Общие сведения о заболеваниях легких, вызванных факторами окружающей среды и профессиональной деятельности).

Симптомы поражения от вдыхания раздражающего газа

Растворимые газы, такие как хлор, аммиак и фтористоводородная кислота, вызывают сильные ожоги в глазах, носу, горле, дыхательном горле и крупных дыхательных путях в течение нескольких минут после контакта с ними. Кроме того, они часто вызывают кашель и кровь в мокроте (кровохарканье). Часто возникают рвотные позывы и одышка.

Менее растворимые газы, такие как двуокись азота и фосген, вызывают одышку, иногда тяжелую, не сразу, а спустя 3–4 часа, а иногда и 12 часов после воздействия. В случае с менее растворимыми газами может возникнуть длительное повреждение легких, которое может стать причиной хронических свистящих хрипов и одышки.

Диагностика поражения от вдыхания раздражающего газа

  • Данные о воздействии в анамнезе

  • Визуализирующее исследование (рентгенологическое исследование или компьютерная томография) органов грудной клетки

Рентгенологическое исследование органов грудной клетки может показать, развился ли отек легких (жидкость в легких). Компьютерная томография особенно полезна, когда у людей есть симптомы, но рентгенограмма органов грудной клетки у них выглядит нормально.

Для измерения уровня кислорода в крови к пальцу человека прикрепляют датчик (пульсоксиметрия).

Исследования функции легких используются для оценки хронических эффектов при наличии стойких симптомов после острого повреждения.

Лечение поражения от вдыхания раздражающего газа

  • Устранение воздействия

  • Поддерживающая респираторная терапия

Лечение зависит от характера и тяжести воздействия. Устранение воздействия и поддерживающая респираторная терапия являются краеугольным камнем лечения. Сначала пострадавшего следует вывести на свежий воздух и дать ему дополнительный кислород. Люди, которые подвергаются высокоинтенсивному воздействию, например, в результате несчастных случаев на производстве, часто вначале получают помощь от служб экстренного реагирования, а затем их перевозят в больницу для дальнейшего обследования и лечения. У людей с менее тяжелым воздействием могут использоваться бронхолитики, которые открывают дыхательные пути, и оксигенотерапия.

Прогноз при поражении от вдыхания раздражающего газа

Прогноз зависит от характера и тяжести воздействия. Большинство людей с менее тяжелым воздействием полностью выздоравливают, но у них может развиться стойкое поражение легких с обратимой обструкцией дыхательных путей (синдром реактивной дисфункции дыхательных путей) или реже бронхиолит и/или бронхоэктазы.

Знаете ли Вы, что...

  • Если люди не имеют средств индивидуальной защиты, обеспечивающих их свежим воздухом или кислородом из баллона, то для спасения пострадавшего они не должны входить в места, где могут присутствовать ядовитые газы.

Профилактика поражения от вдыхания раздражающего газа

Лучший способ предотвратить воздействие — крайняя осторожность при обращении с газами и химическими веществами. Люди, которые дома используют моющие средства или другие химические вещества, должны работать в хорошо проветриваемых помещениях.

Фермеры должны знать, что случайное воздействие токсичных газов в силосных башнях опасно и возможно смертельно. Если люди не имеют средств индивидуальной защиты, то для спасения пострадавшего они не должны входить в места, где могут присутствовать ядовитые газы.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.