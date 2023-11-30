Общие сведения о заболеваниях легких, вызванных факторами окружающей среды и профессиональной деятельности

Заболевания легких, вызванные факторами окружающей среды и профессиональной деятельности, являются результатом вдыхания пыли, химических веществ, газов, паров и других веществ, переносимых воздухом. Легкие постоянно подвергаются воздействию внешней среды и чувствительны ко многим производственным и экологическим факторам. Заболевание, вызванное воздействием факторов окружающей среды или профессиональной деятельности, может поражать любую часть легких, в том числе:

дыхательные пути, которые являются органами (например, горло, трахея и бронхи), доставляющими воздух в легкие;

альвеолы, которые являются крошечными воздухоносными мешочками легких;

плевру — мембраны, выстилающие грудную полость и окружающие легкие.

Например, дыхательные пути поражаются при профессиональной астме, синдроме реактивной дисфункции дыхательных путей, вдыхании токсических веществ, заболеваниях, обусловленных загрязнением воздуха или биссинозе. Альвеолы поражаются при пневмокониозах (например, пневмокониоз работников угольной промышленности), аллергическом пневмоните или силикозе. Плевра поражается при заболеваниях, обусловленных воздействием асбеста.

Давно известно, что ингаляционное воздействие вызывает астму (см. профессиональная астма). Совсем недавно оно также было признано причиной ХОБЛ (хроническая обструктивная болезнь легких) как у курильщиков, так и у некурящих. Ингаляционное воздействие факторов окружающей среды также может усугубить уже существующее заболевание легких, такое как астма и ХОБЛ.

Врачи, которые подозревают наличие заболевания легких, вызванного факторами окружающей среды или профессиональной деятельности, спрашивают конкретно об отрасли, в которой работает человек, и должностных обязанностях, прошлых и текущих воздействиях, а также о том, связаны ли симптомы с работой, домом или другой обстановкой.

Таблица Работники, подвергающиеся риску развития заболеваний легких, вызванных факторами окружающей среды или профессиональной деятельности Таблица

Профилактика Профилактика заболеваний легких, вызванных факторами окружающей среды и профессиональной деятельности, направлена на сокращение или исключение воздействия веществ, которые могут вызвать заболевание. В порядке от максимальной до минимальной эффективности воздействие может быть уменьшено или устранено с помощью следующих мер: устранение опасности на рабочем месте;

замена более безопасными, менее токсичными материалами;

внедрение технических средств контроля (то есть, контроля окружающей среды, например, с помощью корпусов, вентиляционных систем, безопасных процедур очистки);

использование средств административного контроля (например, ограничение количества людей, подвергающихся воздействию опасных условий);

использование средств индивидуальной защиты (например, респиратора или пылезащитной маски). Несмотря на то, что респираторы уменьшают воздействие, они, как правило, являются наименее предпочтительным видом профилактических мер. Их следует рассматривать в том случае, когда более эффективные меры профилактики нецелесообразны или недостаточно снижают опасность. Средства защиты органов дыхания обычно надеваются при выполнении конкретных задач, связанных с высоким риском, а не на весь рабочий день. Если для защиты здоровья работника требуется респиратор, работник должен быть зарегистрирован в обязательной для работодателя письменной программе защиты органов дыхания, которая включает в себя медицинское обследование и ежегодную проверку подгонки респиратора для обеспечения его надлежащего прилегания. Медицинское обследование включает оценку того, способен ли пациент носить респиратор того типа, который будет использоваться на рабочем месте. Еще одним компонентом профилактики является медицинское наблюдение. При медицинском наблюдении проводятся плановые обследования работника, например, с помощью исследований функции легких или визуализирующих исследований органов грудной клетки, для раннего выявления заболеваний, когда снижение воздействия и другие меры могут помочь уменьшить долгосрочные последствия. Управление по охране труда и промышленной гигиене США (OSHA) требует медицинского наблюдения за определенными видами контактов с химическими веществами, такими как асбест и кремний.