Мезотелиома — это редкий рак мезотелия, который представляет собой тонкую, прозрачную, мембрану, выстилающую плевру и покрывающую внутреннюю поверхность грудной стенки и брюшной полости.

Наиболее распространенными симптомами являются постоянные боли в груди и одышка.

Для постановки диагноза мезотелиомы используется КТ грудной клетки и биопсия плевры.

Лечение мезотелиомы включает хирургическое вмешательство, химиотерапию и/или лучевую терапию.

(См. также Общие сведения о заболеваниях, обусловленных асбестом, и Общие сведения о заболеваниях легких, вызванных факторами окружающей среды и профессиональной деятельности).

Термин «мезотелиома» (иногда также «злокачественная мезотелиома») обозначает первичный рак мезотелия. Мезотелиома почти всегда вызвана воздействием асбеста. Асбест — это семейство природных силикатов (минералов), теплостойкие и структурные свойства которых используются в производстве строительных и судостроительных материалов, автомобильных тормозов и некоторых текстильных изделий.

Риск мезотелиомы зависит от уровня воздействия асбеста. Однако известны случаи, когда заболевание развивалось при низких уровнях воздействия. Мезотелиомы обычно развиваются спустя 30–50 лет после воздействия. Риск не зависит от того, есть ли у человека в анамнезе курение.

Помимо профессионального воздействия, мезотелиома может возникать в результате парапрофессионального (или бытового) воздействия асбеста. Асбест можно обнаружить в низких уровнях в воздухе, воде и почве, но этот низкий уровень воздействия окружающей среды не вносит значимый вклад в болезни человека.

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Симптомы мезотелиомы Постоянные боли в груди и одышка являются наиболее распространенными симптомами мезотелиомы. Если мезотелиома прорастает в грудную стенку или находящиеся рядом структуры грудной полости, у человека может отмечаться сильная боль, сиплость, затрудненное глотание либо отек живота.

Диагностика мезотелиомы Данные о воздействии асбеста в анамнезе

Визуализирующее исследование (рентгенологическое исследование или компьютерная томография) органов грудной клетки

Анализ плевральной жидкости или биопсия плевры Диагностика мезотелиомы может быть затруднительной для врачей. Ключом к диагностике является визуализирующее исследование органов грудной клетки. Как правило, чтобы обнаружить характерные изменения, обусловленные мезотелиомой, проводится анализ образца жидкости из плевральной полости (цитологическое исследование плевральной жидкости) и изучается образец ткани плевры (плевральная биопсия). Скрининг на наличие мезотелиомы, который представляет собой обследование с целью диагностики у людей, которые подвергались воздействию асбеста, но не имеют признаков мезотелиомы, не рекомендуется.

Лечение мезотелиомы Поддерживающая терапия

Химиотерапия и иммунотерапия Основное внимание при лечении уделяется поддерживающему лечению и облегчению боли и одышки. Удаление избытка жидкости между слоями плевры может облегчить симптомы и улучшить качество жизни. У людей с ранней стадией заболевания врачи могут рассмотреть возможность хирургического вмешательства. На более поздних стадиях заболевания хирургическое вмешательство направлено на циторедукцию или попытку удаления всех видимых проявлений заболевания. Лучевая терапия может использоваться для уменьшения опухоли и в качестве паллиативной меры для облегчения симптомов. Химиотерапия демонстрирует ограниченную пользу, не влияя на долгосрочную выживаемость. Иммунотерапия (например, использование ингибиторов контрольных точек, таких как тремелимумаб, пембролизумаб, ниволумаб или ипилимумаб) или комбинация химиотерапии и иммунотерапии демонстрирует некоторое преимущество в замедлении прогрессирования и улучшении краткосрочной выживаемости, но оказывает ограниченное влияние на долгосрочную выживаемость.

Прогноз при мезотелиоме Несмотря на новые подходы к лечению, такие как иммунотерапия, прогноз остается неблагоприятным. После постановки диагноза мезотелиомы продолжительность жизни большинства людей составляет 6–18 месяцев.