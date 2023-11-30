Заболевания, связанные со зданиями и сооружениями, влияют на легкие и на другие части тела; они вызваны воздействием веществ внутри современных зданий.

Заболевания, связанные со зданиями и сооружениями, обычно возникают в результате воздействия веществ внутри зданий с плохой вентиляцией.

Симптомы могут быть разными, например, насморк или заложенность носа, респираторные симптомы, раздражение глаз, головные боли, проблемы с кожей, трудности с концентрацией внимания и повышение температуры.

Диагностика обычно включает в себя оценку окружающей среды в здании и оценку взаимосвязи между воздействием вредных веществ и развитием симптомов.

Лечение направлено на улучшение качества воздуха в здании и потенциальное устранение контакта с вредными веществами.

(См. также Общие сведения о заболеваниях легких, вызванных факторами окружающей среды и профессиональной деятельности).

В промышленно развитых странах люди проводят более 90 процентов своей жизни (около 22 часов в день) в помещении. Симптомы и заболевания, связанные с состоянием окружающей среды в помещениях, являются распространенными и могут существенно повлиять на состояние здоровья. Важно распознавать, когда симптомы связаны с факторами окружающей среды в помещении, чтобы по возможности уменьшить или устранить их воздействие.

Заболевания, связанные со зданиями и сооружениями, представляют собой разнообразную группу заболеваний, связанных с состоянием окружающей среды в определенных зданиях и помещениях. Чаще всего, говоря о помещениях, мы имеем в виду офисы, школы, рестораны, развлекательные заведения и учреждения здравоохранения. Потенциальным источником вредных веществ могут быть недавний ремонт, реконструкция или строительство. В некоторых случаях может быть выявлена обособленная причина, но часто ее установить невозможно, поскольку симптомы и заболевания редко вызваны одним отдельно взятым контактом. Большинство заболеваний, связанных со зданиями и сооружениями, вызваны более чем одним типом воздействия в сочетании с недостаточной вентиляцией.

Вентиляция предусматривает обмен воздуха в помещении на наружный воздух для создания комфортной обстановки. Плохая вентиляция может привести к накоплению в помещении загрязняющих веществ, таких как пыль, плесень, аллергены, чужой дым от курения, чистящие средства, духи, летучие органические соединения и другие химические вещества. Загрязнение наружного воздуха, инфекционные агенты и биоаэрозоли также могут способствовать загрязнению воздуха внутри помещений.

Кроме проблем, связанных с вентиляцией, важными факторами качества окружающей среды в помещении являются температура и влажность. Сырость и чрезмерная влажность в помещении, например, при протечках или подтоплении, способствуют росту плесневых грибков и микроорганизмов, которые являются одним из наиболее распространенных источников симптомов и заболеваний, связанных со зданиями и сооружениями.

Болезни, связанные со зданиями и сооружениями, могут быть:

специфическими;

неспецифическими.

Специфические заболевания, связанные со зданиями и сооружениями Специфические заболевания, связанные со зданиями и сооружениями, включают заболевания, для которых доказана связь между конкретным зданием и заболеванием или средой в помещении и заболеванием. Эти заболевания могут различаться по степени тяжести. К примерам относятся: Ринит

Профессиональная астма

Дерматит

Конъюнктивит

Аллергический пневмонит

Инфекция, вызванная легионеллой

Неспецифические симптомы, связанные со зданиями и сооружениями Симптомы, связанные со зданиями и сооружениями, — это симптомы, которые возникают в связи с определенной средой в помещении, но их сложно классифицировать как единственное поддающееся определению заболевание. Термин синдром «больного дома» был использован для обозначения заболеваний, которые возникают у групп людей, пребывающих внутри здания, но этот термин заменяется термином «симптомы, связанные со зданиями и сооружениями». Симптомы заболеваний, связанных со зданиями и сооружениями, часто очень неспецифические и могут включать следующие: зуд, раздражение, сухость или слезотечение;

насморк или заложенность носа;

болезненность или скованность горла;

кашель и чувство стеснения в груди;

сухая, зудящая кожа или необъяснимые сыпи;

головная боль, вялость или трудности с концентрацией внимания.

Диагностика заболеваний, связанных со зданиями и сооружениями Анамнез и обследование врачом

Обследование здания или рабочего места Анамнез и клиническое обследование Врачи ставят диагноз заболевания, связанного со зданиями и сооружениями, на основании данных о воздействии на человека и данных анамнеза (включая начало симптомов, время и прогрессирование). Они регистрируют все случаи повышенного использования лекарственных препаратов, визитов к врачу и использованных больничных дней. Важным признаком являются симптомы, связанные с пребыванием в определенном здании или среде, которые ослабляются, когда человек находится вне этой среды. Врачи должны провести обследование на предмет конкретных заболеваний, таких как астма или аллергический пневмонит. Врачи просят людей описать свою работу и другие места, где они часто бывают, включая размер помещения, количество работников, вентиляцию, должностные обязанности и потенциальные источники загрязняющих веществ, таких как пыль, химические вещества, газы, чистящие средства, плесень и микроорганизмы. Врачи также расспрашивают о любых изменениях на рабочем месте или в рабочих процессах, которые могут совпадать с началом или усугублением симптомов. Признаком заболевания, связанного со зданиями и сооружениями, могут быть аналогичные симптомы у других людей, пребывающих в здании, хотя они и не всегда присутствуют. Обследование здания или рабочего места Обследование здания или рабочего места может помочь врачам определить сопутствующие факторы заболевания или симптомов, связанных со зданиями и сооружениями. Такое обследование помогает выявить потенциальные риски, например, проникновение воды, плесень, пыль, запахи и экстремальные температуры, а также получить представление об общем качестве окружающей среды в помещениях, включая вентиляцию и приток свежего воздуха. Источниками информации о внутренней среде в помещениях являются работодатель, предыдущие отчеты по мониторингу окружающей среды, история использования здания (например, офисные работы, розничная торговля или производство), обслуживание и изменения, а также другие пользователи помещений. Обширный отбор проб воздуха и с поверхностей, например, на наличие плесени, обычно не требуется и зачастую является дорогостоящим. Большинство заболеваний, связанных со зданиями и сооружениями, связаны более чем с одним фактором воздействия в сочетании с недостаточной вентиляцией.

Лечение болезней, связанных со зданиями и сооружениями Лечение диагностированного заболевания

Ремедиация зданий и сооружений Принципы лечение диагностированных заболеваний одинаковы независимо от того, связаны ли заболевания со зданиями и сооружениями или нет. Лечение, в случае его необходимости, направлено на облегчение симптомов. Например, могут назначаться лекарственные препараты для снижения повышенной температуры или для лечения астмы (например, бронхолитики, которые расширяют дыхательные пути). Устранение воздействия загрязняющих веществ и оптимизация вентиляции здания являются основными факторами в лечении симптомов и заболеваний, связанных со зданиями и сооружениями. В Соединенных Штатах Америки надежные инструкции по обеспечению надлежащего качества воздуха в помещениях для отдельных штатов можно получить на веб-сайтах Управления США по охране окружающей среды (EPA), Центров по контролю и профилактике заболеваний Национального института здравоохранения и безопасности (CDC-NIOSH) и Департамента здравоохранения.