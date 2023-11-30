Заболевания, обусловленные загрязнением воздуха

Заболевание, обусловленное загрязнением воздуха, — это заболевание, вызванное вредными загрязняющими веществами в воздухе или ухудшением уже существующих заболеваний загрязняющими веществами в воздухе.

Некоторые загрязняющие воздух вещества вызывают сужение дыхательных путей, что приводит к кашлю, свистящим хрипам и одышке.

Диагноз ставится на основании анамнеза воздействия загрязняющих веществ в воздухе.

Врачи проводят исследование функции внешнего дыхания, чтобы определить, поражены ли легкие.

Кроме того, проводится симптоматическое лечение.

(См. также Общие сведения о заболеваниях легких, вызванных факторами окружающей среды и профессиональной деятельности).

Загрязнение воздуха значительно влияет на ряд проблем со здоровьем. Загрязнение воздуха может влиять на функцию легких, провоцировать астму и ХОБЛ (хроническую обструктивную болезнь легких), а также повышать риск респираторных инфекций и рака легких. Загрязнение воздуха также повышает риск инфаркта миокарда, развития ишемической болезни сердца и инсульта. Люди, живущие в районах с интенсивным движением транспорта, подвергаются повышенному риску возникновения проблем со здоровьем, обусловленных загрязнением воздуха.

Основными компонентами загрязнения воздуха являются:

двуокись азота (от горения ископаемого топлива);

озон (из-за действия солнечного света на двуокись азота и углеводороды);

угарный газ;

загрязнение воздуха частицами (взвешенные твердые или жидкие частицы);

оксиды серы.

Важным фактором загрязнения воздуха в помещениях является загрязнение воздуха вне помещений. Кроме того, источники загрязнения воздуха в помещении включают табачный дым, приготовление пищи в помещении (включая газовые плиты), строительные и ремонтные работы. Сжигание биотоплива (например, древесины, животных отходов, сельскохозяйственных культур) для приготовления пищи и отопления является важным источником загрязнения в странах, где активно используется биотопливо.

Управление США по охране окружающей среды (EPA) устанавливает стандарты качества воздуха для оксидов азота, озона, оксидов серы, угарного газа, свинца и частиц, установленных в качестве критериальных загрязняющих воздух веществ в Законе о чистом воздухе.

Озон, который является основным компонентом смога, является сильным раздражителем органов дыхания и окислителем. Самые высокие уровни озона регистрируются летом, а также поздним утром и ранним днем. Краткосрочное воздействие может вызвать одышку, боль в груди, а также гиперреактивность дыхательных путей. Дети, которые регулярно участвуют в мероприятиях на открытом воздухе в дни, когда загрязнение озоном высокое, более склонны к развитию астмы.

Оксиды серы выделяются в результате горения ископаемого топлива. Оксиды серы могут вызывать воспаление дыхательных путей, что может увеличивать риск развития хронического бронхита, а также приводить к сужению дыхательных путей.

Оксиды азота образуются в основном из выбросов транспортных средств. Они могут раздражать дыхательные пути, а также вызывать астму.

Угарный газ является продуктом неполного сгорания ископаемого топлива. Он препятствует доставке кислорода в ткани путем связывания с гемоглобином, белком эритроцитов, который переносит кислород. Накопление очень высоких уровней угарного газа на открытом воздухе маловероятно.

С удалением свинца из автомобильного бензина уровень свинца в воздухе в Соединенных Штатах Америки значительно снизился.

Загрязнение воздуха частицами — это нахождение в воздухе сложной смеси твердых частиц и капель жидкости. Частицы могут поступать из различных источников (включая выхлопные газы дизельных двигателей, дымоходы и строительство) и оказывать как местное, так и системное (влияющее на весь организм) воспалительное действие. Дым пожаров — еще один важный источник загрязнения воздуха частицами — может воздействовать на людей, находящихся в сотнях миль от источника огня. Загрязнение воздуха частицами увеличивает показатели смертности от всех причин, особенно из-за заболеваний сердца и легких.

Помимо того, что дым пожаров является важным источником твердых частиц, он также содержит углекислый газ, водяной пар, угарный газ, углеводороды, оксиды азота и микроэлементы.

Наноиндустрия создает чрезвычайно мелкие частицы различных веществ, таких как углерод, для различных целей. Наночастицы — это ультрамелкие частицы, размер которых составляет менее 100 нанометров. Для сравнения, диаметр человеческого волоса составляет приблизительно 100 000 нанометров, поэтому потребуется 1000 наночастиц, чтобы получить толщину, равную толщине одного волоса. Считается, что некоторые наночастицы и ультрамелкие частицы приводят к усугублению респираторных симптомов у людей с астмой.

Диагностика заболеваний, обусловленных загрязнением воздуха Данные о воздействии в анамнезе

Исследование функции внешнего дыхания Врачи ставят диагноз на основании медицинского анамнеза пациента, воздействия окружающей среды, симптомов и результатов исследований функции легких. Врачи спрашивают у людей, страдающих такими заболеваниями легких, как астма и ХОБЛ, усугубляются ли имеющиеся у них симптомы при воздействии загрязненного воздуха. Тесты часто не помогают провести дифференциальную диагностику заболеваний, обусловленных загрязнением воздуха, с другими причинами заболеваний легких. Причинная роль конкретного загрязняющего вещества может стать очевидной, если у многих людей в одной среде и при повышенном контакте развиваются аналогичные симптомы или заболевания легких.

Лечение заболеваний, обусловленных загрязнением воздуха Симптоматическое лечение Кроме того, что основное внимание уделяется уменьшению контакта с веществами, назначается лечение для облегчения симптомов. Например, некоторые симптомы можно облегчить с помощью лекарственных препаратов для лечения астмы (таких, как бронхолитики, которые расширяют дыхательные пути).

Профилактика заболеваний, обусловленных загрязнением воздуха Загрязнение воздуха является основной причиной смерти во всем мире. Предотвращение или сокращение контакта с загрязняющими веществами на открытом воздухе является основным фактором снижения как острого, так и постоянного риска заболеваний, обусловленных загрязнением воздуха. Концентрации загрязняющих веществ в воздухе отличаются в зависимости от местоположения и условий окружающей среды. Например, озон склонен оставаться в воздухе в жаркие солнечные дни, особенно в полдень и ранним вечером. Чтобы сообщить, насколько загрязнен воздух в определенном месте в данный момент времени, федеральным правительством используется индекс качества воздуха. Люди, особенно страдающие заболеваниями сердца или легких, могут использовать индекс качества воздуха, чтобы принимать решение о мероприятиях на открытом воздухе в дни, когда уровень загрязнения высок (Индекс качества воздуха (ИКВ) | AirNow.gov). В качестве примеров модификации риска можно привести уменьшение интенсивной физической нагрузки на открытом воздухе и/или пребывание в помещениях с системами фильтрации, оснащенными высокоэффективными фильтрами очистки воздуха (HEPA), в дни, когда качество воздуха плохое. Также рекомендуется снизить контакт с источниками загрязняющих веществ внутри помещений, такими как курение и приготовление пищи, а также оптимизировать вентиляцию. Таблица Индекс качества воздуха* Таблица