Биссиноз — это астмоподобный синдром, который возникает у работников текстильной промышленности, контактирующих с необработанным, сырым хлопком, льном или коноплей. С более высоким риском развития биссиноза на текстильной фабрике связаны конкретные работы.

Данные свидетельствуют о том, что вдыхание вещества в хлопковой пыли приводит к сужению дыхательных путей, хроническому бронхиту и постепенному снижению функции легких. Эксперты считают, что токсин, вырабатываемый бактериями в хлопке-сырце, смешивается с хлопковой пылью и вызывает сужение дыхательных путей у восприимчивых людей.