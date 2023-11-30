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Биссиноз

Авторы:Carrie A. Redlich, MD, MPH, Yale Occupational and Environmental Medicine Program Yale School of Medicine;
Efia S. James, MD, MPH, Bergen New Bridge Medical Center;Brian Linde, MD, MPH, Yale Occ and Env Medicine Program
Проверено/пересмотрено нояб. 2023
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Биссиноз представляет собой сужение дыхательных путей (астмоподобный синдром), вызванное вдыханием частиц хлопка, льна или конопли.

  • Биссиноз может вызывать одышку, свистящие хрипы и чувство стеснения в груди, как правило, в первый день работы после перерыва.

  • Диагноз ставится с помощью пробы, которая показывает снижение функции легких в течение рабочего дня.

  • Воздействие должно быть прекращено, затем можно провести лечение свистящих хрипов и чувства стеснения в груди с помощью лекарственных препаратов, применяемых для лечения астмы.

(См. также Общие сведения о заболеваниях легких, вызванных факторами окружающей среды и профессиональной деятельности).

Причины биссиноза

Биссиноз — это астмоподобный синдром, который возникает у работников текстильной промышленности, контактирующих с необработанным, сырым хлопком, льном или коноплей. С более высоким риском развития биссиноза на текстильной фабрике связаны конкретные работы.

Данные свидетельствуют о том, что вдыхание вещества в хлопковой пыли приводит к сужению дыхательных путей, хроническому бронхиту и постепенному снижению функции легких. Эксперты считают, что токсин, вырабатываемый бактериями в хлопке-сырце, смешивается с хлопковой пылью и вызывает сужение дыхательных путей у восприимчивых людей.

Симптомы биссиноза

Симптомы включают чувство стеснения в груди и одышку, которые уменьшаются при многократном воздействии. Симптомы развиваются в первый день работы после выходных или отпуска и уменьшаются или исчезают в течение последующих непрерывных дней работы. Эта типичная временная закономерность отличает биссиноз от астмы.

У работников текстильной промышленности с хроническим (5–10 лет или более) воздействием хлопковой или другой пыли может развиться обструктивная болезнь легких, которая имеет признаки как астмы, так и хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ).

Диагностика биссиноза

  • Анамнез воздействия и результаты исследований функции легких

Врачи ставят диагноз биссиноза на основании анамнеза пациента, в котором был выявлен контакт с хлопковой, льняной или конопляной пылью, а также на основании исследований функции легких, которые показывают обструкцию дыхательных путей.

Врачи рекомендуют, чтобы люди, работающие в текстильной промышленности, регулярно проходили исследование функции внешнего дыхания для раннего обнаружения биссиноза.

Лечение биссиноза

  • Лекарственные препараты для открытия дыхательных путей

Лечение биссиноза предполагает исключение или минимизацию воздействия, а также использование лекарственных препаратов, которые лечат ХОБЛ и астму.

Воздействие пыли может быть уменьшено с помощью увлажнения, повышения общей вентиляции и использования вытяжек. При выполнении некоторых задач может потребоваться защита дыхательных путей. Работники со стойкими симптомами или у которых исследования функции внешнего дыхания указывают на существенную непроходимость, должны перейти на участки с более низким уровнем воздействия.

Профилактика биссиноза

Уменьшение количества пыли и использование защитных устройств, таких как респираторы, пылезащитные маски и другое оборудование — это лучший способ предотвращения биссиноза.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.