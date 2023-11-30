Биссиноз представляет собой сужение дыхательных путей (астмоподобный синдром), вызванное вдыханием частиц хлопка, льна или конопли.
Биссиноз может вызывать одышку, свистящие хрипы и чувство стеснения в груди, как правило, в первый день работы после перерыва.
Диагноз ставится с помощью пробы, которая показывает снижение функции легких в течение рабочего дня.
Воздействие должно быть прекращено, затем можно провести лечение свистящих хрипов и чувства стеснения в груди с помощью лекарственных препаратов, применяемых для лечения астмы.
(См. также Общие сведения о заболеваниях легких, вызванных факторами окружающей среды и профессиональной деятельности).
Причины биссиноза
Биссиноз — это астмоподобный синдром, который возникает у работников текстильной промышленности, контактирующих с необработанным, сырым хлопком, льном или коноплей. С более высоким риском развития биссиноза на текстильной фабрике связаны конкретные работы.
Данные свидетельствуют о том, что вдыхание вещества в хлопковой пыли приводит к сужению дыхательных путей, хроническому бронхиту и постепенному снижению функции легких. Эксперты считают, что токсин, вырабатываемый бактериями в хлопке-сырце, смешивается с хлопковой пылью и вызывает сужение дыхательных путей у восприимчивых людей.
Симптомы биссиноза
Симптомы включают чувство стеснения в груди и одышку, которые уменьшаются при многократном воздействии. Симптомы развиваются в первый день работы после выходных или отпуска и уменьшаются или исчезают в течение последующих непрерывных дней работы. Эта типичная временная закономерность отличает биссиноз от астмы.
У работников текстильной промышленности с хроническим (5–10 лет или более) воздействием хлопковой или другой пыли может развиться обструктивная болезнь легких, которая имеет признаки как астмы, так и хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ).
Диагностика биссиноза
Анамнез воздействия и результаты исследований функции легких
Врачи ставят диагноз биссиноза на основании анамнеза пациента, в котором был выявлен контакт с хлопковой, льняной или конопляной пылью, а также на основании исследований функции легких, которые показывают обструкцию дыхательных путей.
Врачи рекомендуют, чтобы люди, работающие в текстильной промышленности, регулярно проходили исследование функции внешнего дыхания для раннего обнаружения биссиноза.
Лечение биссиноза
Лекарственные препараты для открытия дыхательных путей
Лечение биссиноза предполагает исключение или минимизацию воздействия, а также использование лекарственных препаратов, которые лечат ХОБЛ и астму.
Воздействие пыли может быть уменьшено с помощью увлажнения, повышения общей вентиляции и использования вытяжек. При выполнении некоторых задач может потребоваться защита дыхательных путей. Работники со стойкими симптомами или у которых исследования функции внешнего дыхания указывают на существенную непроходимость, должны перейти на участки с более низким уровнем воздействия.
Профилактика биссиноза
Уменьшение количества пыли и использование защитных устройств, таких как респираторы, пылезащитные маски и другое оборудование — это лучший способ предотвращения биссиноза.