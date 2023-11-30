Хроническая бериллиевая болезнь — это воспаление легких, вызванное вдыханием пыли или паров, содержащих бериллий — металл, который используется в небольших количествах во многих отраслях промышленности.
У людей с хронической бериллиевой болезнью может постепенно развиваться кашель, затрудненное дыхание, утомляемость и ночная потливость.
Острая бериллиевая болезнь в настоящее время встречается редко, поскольку в большинстве отраслей промышленности уровень воздействия снижен.
Диагноз хронической бериллиевой болезни обычно ставят на основании индивидуального анамнеза воздействия, результатов визуализирующего исследования (рентгенологического исследования, компьютерной томографии [КТ]) органов грудной клетки, исследований реакции иммунной системы на бериллий, а также, при наличии показаний, биопсии легких.
Для лечения могут быть необходимы кислород и кортикостероиды.
Люди с хронической бериллиевой болезнью должны избегать дальнейшего контакта с бериллием.
(См. также Общие сведения о заболеваниях легких, вызванных факторами окружающей среды и профессиональной деятельности).
Причины бериллиевой болезни
Воздействие бериллия может иметь место во многих отраслях промышленности, включая добычу и извлечение бериллия, производство сплавов, обработку металлических сплавов, электронику, телекоммуникации, ядерное оружие и оборонную промышленность, аэрокосмическую промышленность, а также повторное использование и переработку металла. Небольшое количество бериллия также может добавляться к меди, алюминию, никелю и другим металлам для производства бериллиевых сплавов.
Воздействие относительно низких концентраций может вызвать хроническую бериллиевую болезнь. У людей может развиться бериллиевая сенсибилизация (Т-клетки их иммунной системы приобретают сенсибилизацию к бериллию, а затем, при повторном воздействии, их количество быстро увеличивается). Риск перехода от контакта с бериллием до бериллиевой сенсибилизации может быть обусловлен многими факторами, включая дозу воздействия, продолжительность воздействия и генетические факторы. У работников с опосредованным воздействием бериллия, таких как административные помощники и охранники, также может развиться сенсибилизация к бериллию и заболевание, хотя и с меньшей частотой.
Симптомы бериллиевой болезни
У людей с хронической бериллиевой болезнью отмечается одышка, кашель, ночная потливость, утомляемость и потеря веса. Симптомы могут развиться в течение нескольких месяцев после первого контакта или спустя более 30 лет после прекращения воздействия.
Признаки и симптомы хронической бериллиевой болезни часто аналогичны симптомам саркоидоза.
Диагностика бериллиевой болезни
Данные о воздействии бериллия в анамнезе
Визуализирующее исследование (рентгенологическое исследование или компьютерная томография) органов грудной клетки
Исследование на сенсибилизацию к бериллию
Результаты рентгенологического исследования органов грудной клетки могут быть нормальными или патологическим, часто напоминая результаты, наблюдаемые у людей с саркоидозом. Компьютерная томография высокого разрешения органов грудной клетки более чувствительна, чем рентгенологическое исследование, хотя у людей с бериллиевой болезнью результаты визуализирующих исследований могут быть нормальными.
Результаты исследования функции внешнего дыхания у людей с бериллиевой болезнью могут отличаться и могут демонстрировать рестриктивные изменения, снижение диффузионной способности окиси углерода (DLCO) и/или обструкцию.
Для выявления сенсибилизации к бериллию используется тест под названием BeLPT, при котором лимфоциты (тип лейкоцитов), полученные из образца крови или жидкости, полученной в ходе бронхоальвеолярного лаважа, культивируются в присутствии сульфата бериллия. Однако тест BeLPT не является широко доступным.
Диагностика бериллиевой болезни может быть затруднительной. Тем не менее, врачи могут поставить диагноз вероятной бериллиевой болезни на основании различных комбинаций диагностических критериев, включая анамнез воздействия, результаты визуализирующих исследований органов грудной клетки, аномальные результаты исследования функции внешнего дыхания, аномальные результаты BeLPT и биопсию легких. Определенные результаты, такие как аномальные результаты BeLPT, дают большую диагностическую достоверность, чем другие, например, неспецифические рентгенологические изменения.
Лечение бериллиевой болезни
Прекращение воздействия
Иногда кортикостероиды и иммунодепрессанты
У людей с хронической бериллиевой болезнью следует устранить дальнейшее воздействие бериллия.
Естественное течение бериллиевой болезни может быть разным, при этом некоторым людям лечение не требуется, поскольку заболевание находится в стабильном состоянии или прогрессирует относительно медленно. В противном случае лечение аналогично лечению легочного саркоидоза.
Кортикостероиды, такие как преднизон для приема внутрь, обычно назначают людям с сочетанием легочных симптомов и признаков прогрессирования заболевания. Доза кортикостероидов постепенно снижается до минимальной дозы, которая поддерживает облегчение симптомов и объективное улучшение. Некоторым людям с хронической бериллиевой болезнью могут назначать метотрексат или инфликсимаб.
Спонтанная ремиссия хронической бериллиевой болезни встречается редко. На терминальной стадии заболевания может рассматриваться возможность трансплантации легких.
По мере необходимости назначаются поддерживающие мероприятия, такие как дополнительная оксигенотерапия, легочная реабилитация и лекарственные препараты для лечения правосторонней сердечной недостаточности.
Прогноз при бериллиевой болезни
Хроническая бериллиевая болезнь может протекать по-разному. Болезнь может стабилизироваться или медленно прогрессировать до потери дыхательной функции с течением времени. В некоторых случаях хроническая бериллиевая болезнь может прогрессировать до терминальной стадии заболевания легких. Заболевание часто прогрессирует даже после устранения воздействия бериллия.
Профилактика бериллиевой болезни
Предприятия, на которых используются продукты, содержащие бериллий, должны внедрять программу контроля, позволяющую свести к минимуму воздействие бериллия. Управление США по охране труда и промышленной гигиене (OSHA) установило допустимый предел воздействия бериллия — 0,2 микрограмма на кубический метр воздуха в среднем за 8 часов (см. Стандарты OSHA по бериллию). Ожидается, что этот стандарт позволит снизить количество случаев, но не полностью устранить хроническую бериллиевую болезнь, поскольку заболевание может развиваться и при уровнях воздействия ниже стандарта OSHA. Следует также приложить усилия, чтобы свести к минимуму воздействие на кожу, учитывая возможность сенсибилизации после контакта с кожей.