Бериллиевая болезнь

Данные о воздействии бериллия в анамнезе

Визуализирующее исследование (рентгенологическое исследование или компьютерная томография) органов грудной клетки

Исследование на сенсибилизацию к бериллию

Результаты рентгенологического исследования органов грудной клетки могут быть нормальными или патологическим, часто напоминая результаты, наблюдаемые у людей с саркоидозом. Компьютерная томография высокого разрешения органов грудной клетки более чувствительна, чем рентгенологическое исследование, хотя у людей с бериллиевой болезнью результаты визуализирующих исследований могут быть нормальными.

Результаты исследования функции внешнего дыхания у людей с бериллиевой болезнью могут отличаться и могут демонстрировать рестриктивные изменения, снижение диффузионной способности окиси углерода (DLCO) и/или обструкцию.

Для выявления сенсибилизации к бериллию используется тест под названием BeLPT, при котором лимфоциты (тип лейкоцитов), полученные из образца крови или жидкости, полученной в ходе бронхоальвеолярного лаважа, культивируются в присутствии сульфата бериллия. Однако тест BeLPT не является широко доступным.

Диагностика бериллиевой болезни может быть затруднительной. Тем не менее, врачи могут поставить диагноз вероятной бериллиевой болезни на основании различных комбинаций диагностических критериев, включая анамнез воздействия, результаты визуализирующих исследований органов грудной клетки, аномальные результаты исследования функции внешнего дыхания, аномальные результаты BeLPT и биопсию легких. Определенные результаты, такие как аномальные результаты BeLPT, дают большую диагностическую достоверность, чем другие, например, неспецифические рентгенологические изменения.